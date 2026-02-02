Beko sichert sich Platz 1 für die Haushaltswarenindustrie im Corporate Knights Global 100

Das Top-Ranking folgt auf die jüngsten Anerkennungen von S&P Global, CDP und EcoVadis und spiegelt das Engagement von Beko für Nachhaltigkeit, Innovation und fortschrittliche Fertigung wider.

ISTANBUL, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Beko, ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, wurde in die Corporate Knights Global 100 für das Jahr 2026 aufgenommen. Das Unternehmen rangiert damit auf Platz 45 der weltweit nachhaltigsten börsennotierten Unternehmen und erreicht global Platz 1 in der Haushaltswarenbranche. Nachdem Beko 2025 im Corporate Knights Global 100 den 68. Platz belegte, rückte das Unternehmen im Jahr 2026 um 23 Positionen vor und behielt seine Position als Nummer 1 in der Haushaltswarenbranche. Dieser Erfolg unterstreicht Bekos fortlaufende Fortschritte, Nachhaltigkeit als zentralen Treiber von Strategie, operativer Umsetzung und langfristigem Wachstum zu verankern.

Hakan Bulgurlu, Beko CEO

Die Auszeichnung von Corporate Knights reiht sich in eine Serie jüngster internationaler Nachhaltigkeitsbewertungen ein, die Beko regelmäßig unter den Branchenführern positionieren. Im Jahr 2025 wurde Beko zum zweiten Mal in Folge vom TIME Magazine zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ernannt, was dem Unternehmen einen Platz unter den Top 20 und die Nummer 1 in seiner Branche einbrachte. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) innerhalb der Haushaltswarenbranche und wurde im EcoVadis Sustainability Assessment mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, womit Beko zu den Top 3 % aller bewerteten Unternehmen zählt. Im Jahr 2026 erreichte Beko erneut den „Double A"-Status des Carbon Disclosure Project (CDP) sowohl für Klimawandel als auch für Wassersicherheit und zählt damit zu den weltweit führenden Unternehmen in der transparenten Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Verantwortung in Aktion umsetzen

Diese Ergebnisse verdeutlichen den Stellenwert, den Beko Nachhaltigkeit und wirksamem Klimaschutzmaßnahmen beimisst. Im Jahr 2024 investierte das Unternehmen 165 Millionen Euro in umweltbezogene Investitionen und Ausgaben. Heute entfallen mehr als 70 % des Gesamtumsatzes auf kohlenstoffarme Produkte, wobei energieeffiziente Geräte weiterhin einen wesentlichen Anteil ausmachen. In der Produktentwicklung verankerte Maßnahmen zur Materialeffizienz führten zu Einsparungen von mehr als 17.000 Tonnen. Die Kreislauffähigkeit wurde 2024 durch die Verwendung von über 27.800 Tonnen recycelter Kunststoffe in der Produktion weiter gestärkt. Parallel dazu hat Beko seine Refurbishement-Aktivitäten ausgeweitet und 2024 die Lebensdauer von mehr als 114.000 Geräten über sein globales Refurbishement-Netzwerk verlängert.

„Unsere Auszeichnung im Corporate Knights Global 100 sowie unsere führenden Platzierungen in den Rankings von S&P Global, CDP und EcoVadis bestätigen, dass Nachhaltigkeit im Kern unserer Geschäftsentwicklung, unserer Investitionen und unseres Wachstums in all unseren Märkten verankert ist. Diese Ergebnisse belegen unser Engagement und sind Beweis dafür, dass von Verantwortung geleitete Skalierung und Innovation messbare Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und unseren Planeten haben können", sagte Hakan Bulgurlu, Geschäftsführer von Beko.

Der Corporate Knights Global 100 gilt als eines der anspruchvollsten globalen Nachhaltigkeits-Rankings. Der Index bewertet, wie effektiv börsennotierte Unternehmen nachhaltige Wirtschaftsmodelle entwickeln – mit Fokus auf nachhaltige Umsätze, Investitionen und Wachstum, wobei die ESG-Leistung als Mindestvoraussetzung dient. Das Ergebnis von Beko zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Nachhaltigkeit über Produktportfolio, Produktion und Kapitalallokation zu skalieren und gleichzeitig robuste Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationaler Hersteller von Haushaltsgeräten mit einer starken globalen Präsenz, durch Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern mit einer Belegschaft von über 50.000 Beschäftigten sowie Produktionsstätten in den Regionen Europa, Asien, Afrika und Naher Osten. Beko verfügt über 22 Marken, die sich in seinem Besitz befinden oder mit eingeschränkter Lizenz genutzt werden (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).Nach Marktanteil (basierend auf Absatzvolumen) ist Beko zum größten Unternehmen für weiße Ware in Europa geworden und erreichte einen konsolidierten Umsatz von 10,6 Milliarden Euro im Jahr 2024. Bekos 28 Forschungs- und Entwicklungszentren und -büros weltweit beherbergen mehr als 2.300 Forschende und halten bis heute mehr als 4.500 international registrierte Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) innerhalb der DHP-Branche für langlebige Haushaltsgüter zum siebten Jahr in Folge die höchste Punktzahl erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025).** Das Unternehmen wurde vom TIME Magazine und Statista in der Liste der weltweit nachhaltigsten Unternehmen für das Jahr 2025 als das 17. nachhaltigste Unternehmen ausgezeichnet. Die Vision von Beko lautet „Respecting the World, Respected Worldwide".

www.bekocorporate.com

* Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Gerichtsbarkeiten.

** Die vorgelegten Daten gehören Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2868209/Hakan_Bulgurlu_BekoCEO.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5732420/Beko_Logo_Corporate.jpg