Beko、Corporate Knights Global 100の家庭用耐久財業界で第1位を獲得

この第1位の獲得は、S&P Global、CDP、EcoVadisからの最近の評価とともに、Bekoの持続可能性、イノベーション、先進的な製造への取り組みを反映しています。

イスタンブール, 2026年1月27日 /PRNewswire/ -- 家電製品の世界的リーダーであるBekoは、2026年Corporate Knights Global 100に選出され、世界で最も持続可能な上場企業の中で45位、家庭用耐久財業界では世界第1位となりました。2025年のCorporate Knights Global 100で総合68位を獲得し、家庭用耐久財業界で第1位だったBekoは、2026年には同業界での首位を維持したまま、総合順位を23位上げました。この実績は、Bekoが持続可能性を戦略、事業運営、持続的成長の中核的推進力として発展させ続けていることを反映しています。

Hakan Bulgurlu、Beko CEO

Corporate Knightsによる評価は、Bekoを常に業界リーダーとして位置づける、最近の一連のグローバルな持続可能性評価に続くものです。2025年、BekoはTIME誌の「世界で最も持続可能な企業」に2年連続で選出され、トップ20入りを果たし、同業界で首位の座を確保しました。さらに、同社はS&Pグローバル・コーポレートサステナビリティ評価（CSA）のDHP家庭用耐久財業界で7年連続最高得点を獲得し、EcoVadis サステナビリティ評価では金賞を受賞、全評価企業の上位3%にランクインしました。2026年、BekoはCarbon Disclosure Project（CDP）から気候変動と水セキュリティの両分野で再び「ダブルA」ステータスを獲得し、企業の透明性において世界的リーダーの仲間入りを果たしました。

コミットメントを実行する

これらの実績は、Bekoが持続可能性と真の気候変動対策を重視していることを示しています。2024年、同社は環境関連の投資および支出に1億6500万ユーロを投じました。現在、低炭素製品は総売上高の70%以上を占めており、省エネ家電製品が引き続きその大部分を占めています。製品設計に組み込まれた材料効率化イニシアチブにより、17,000トン以上の材料削減を実現しました。2024年には製造全体で27,800トン以上の再生プラスチックが使用され、循環性がさらに強化されています。これと並行して、Bekoは改修活動を拡大し、世界的な改修ネットワークを通じて2024年に11万4000台以上の家電製品の寿命を延ばしました。

「Corporate Knights Global 100に選出されたことは、S&P Global、CDP、EcoVadisによる当社のリーダーシップランキングとあわせて、当社が事業を展開する市場全体において、持続可能性が事業の設計、投資、成長の中核に位置していることを裏付けるものです。これらの成果は、私たちのコミットメントを実証するとともに、責任を持って推進される規模とイノベーションが、社会、経済、地球に測定可能なインパクトをもたらすことを証明しています」と、BekoのCEO、Hakan Bulgurluは述べています。

Corporate Knights Global 100は、最も厳格なグローバル・サステナビリティ・ランキングの一つとして広く認知されています。この指標は、上場企業が持続可能な経済モデルをいかに効果的に展開しているかを評価するもので、ESGパフォーマンスを最低基準値として、持続可能な収益、投資、成長に焦点を当てています。Bekoの実績は、製品、製造、資本配分のすべてにわたって持続可能性を拡大し、同時にレジリエンスのある事業成果を実現する能力を示しています。

Bekoについて

Bekoは国際的な家電メーカーであり、世界55カ国以上の子会社を通じて事業を展開し、従業員数は5万人以上、生産拠点は欧州、アジア、アフリカ、中東など複数地域に広がっています。Bekoは、所有または限定ライセンスで使用する22のブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を有しています。Bekoは市場シェア（数量ベース）において欧州最大の白物家電メーカーとなり、2024年には連結売上高106億ユーロを達成しました。Bekoは世界28か所に研究開発・デザインセンター及びオフィスを構え、2,300名以上の研究者を擁し、これまでに4,500件以上の国際特許出願を保有しています。同社はS&Pグローバル・コーポレートサステナビリティ評価（CSA）において、DHP家庭用耐久財業界で7年連続最高スコアを達成（2025年10月16日付結果に基づく）しています。**TIME誌とStatistaによる「世界で最も持続可能な企業2025」ランキングにおいて、同社は17位に選出されました。Bekoのビジョンは「世界を尊重し、世界から尊重される」です。

www.bekocorporate.com

*特定の地域に限定されたライセンシー。

**記載されているデータは、Bekoの親会社であるArçelik A.Ş.に帰属します。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2868209/Hakan_Bulgurlu_BekoCEO.jpg

ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5732420/Beko_Logo_Corporate.jpg

SOURCE Beko