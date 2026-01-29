Beko N°1 mondial de son secteur dans le classement Corporate Knights Global 100

Ce classement vient s'ajouter aux récentes reconnaissances de S&P Global, CDP et EcoVadis, qui soulignent l'engagement de Beko en faveur du développement durable, de l'innovation et de l'excellence industrielle.

ISTANBUL, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Beko, un leader mondial de l'électroménager, a été classé 45e parmi les entreprises cotées en bourse les plus durables au monde et N°1 mondial dans le secteur de l'électroménagerdans le classement 2026 Corporate Knights Global 100. Déjà classée n°1 de son secteur en 2025 (68e place mondiale), Beko gagne 23 places en 2026 tout en conservant sa position de leader sectoriel. Cette réussite reflète les progrès constants de Beko dans le développement de la durabilité en tant que moteur essentiel de sa stratégie, de ses opérations et de sa croissance soutenue.

Hakan Bulgurlu, Beko CEO

La reconnaissance de Corporate Knights s'appuie sur une série d'évaluations récentes de la durabilité au niveau international qui placent systématiquement Beko parmi les leaders de l'industrie. En 2025, Beko a été nommée parmi l'une des entreprises les plus durables du monde par le magazine TIME pour la deuxième année consécutive, gagnant une place dans le Top 20 et s'assurant la première place dans son secteur. Beko a également obtenu le score le plus élevé dans l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises de S&P Global (CSA), dans la catégorie électroménager, pour la septième année consécutive. L'entreprise a par ailleurs reçu une médaille d'or EcoVadis, la plaçant parmi les 3 % des entreprises les mieux notées au monde . En 2026, Beko a de nouveau obtenu le statut Double A du Carbon Disclosure Project (CDP pour son action en faveur de la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources en eau, ce qui place l'entreprise parmi les leaders mondiaux pour sa transparence dans ce domaine.

Des engagements mesurablesCes réalisations témoignent de l'importance que Beko accorde à la durabilité et à une véritable action en faveur du climat. En 2024, l'entreprise a investi 165 millions d'euros dans des investissements et des dépenses liés à l'environnement. Aujourd'hui, les produits à plus faible empreinte en carbone représentent plus de 70 % du chiffre d'affaires total, tandis que les appareils à haut rendement énergétique continuent de représenter une part importante de ce chiffre. Les initiatives en matière d'efficacité des matériaux intégrés dans la conception des produits ont permis d'économiser plus de 17 000 tonnes de matières premières. En 2024, plus de 27 800 tonnes de plastiques recyclés ont été intégrées aux processus industriels de Beko, contribuant au renforcement de la circularité. Parallèlement, Beko a intensifié ses activités de remise à neuf, prolongeant la durée de vie de plus de 114 000 appareils en 2024 grâce à son réseau mondial d'économie circulaire.

"Cette reconnaissance dans le Corporate Knights Global 100, ainsi que les classements de S&P Global, du CDP et d'EcoVadis, confirment que le développement durable est au cœur de notre manière de concevoir nos produits, d'orienter nos investissements et de développer nos activités sur l'ensemble des marchés où nous sommes présents. Ensemble, ces résultats valident notre engagement et démontrent que l'échelle et l'innovation, lorsqu'elles sont guidées par la responsabilité, peuvent générer un impact mesurable sur la société, l'économie et la planète", CEO de Beko.

Le Corporate Knights Global 100 est largement considéré comme l'un des classements mondiaux les plus rigoureux en matière de développement durable. L'indice évalue l'efficacité avec laquelle les entreprises cotées en bourse développent des modèles économiques durables, en se concentrant sur les revenus, les investissements et la croissance durables, la performance ESG servant de seuil minimum. La performance de Beko illustre sa capacité à intégrer le développement durable dans ses produits, ses activités industrielles et ses choix d'allocation du capital, tout en maintenant des performances commerciales solidesÀ propos de Beko

Beko est un acteur mondial de l'électroménager, présent dans plus de 55 pays à travers ses filiales, avec plus de 50 000 employés et des sites de production répartis en Europe, l'Asie, Afrique et Moyen-Orient. Beko détient ou utilise 22 marques sous licence restreinte (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Atteignant un chiffre d'affaires consolidé de 10,6 milliards d'euros en 2024, Beko est devenue la plus grande entreprise de produits blancs en Europe en termes de part de marché (en se basant sur les volumes). Répartis dans le monde entier, les 28 centres et bureaux de R&D et de conception de Beko rassemblent plus de 2 300 chercheurs et sont à ce jour à l'origine du dépôt de plus de 4 500 demandes de brevets internationaux. L'entreprise a obtenu le score le plus élevé dans l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P dans l'industrie des produits ménagers durables DHP pour la septième année consécutive (sur la base des résultats datés du 16 octobre 2025).** L'entreprise a été reconnue comme la 17e entreprise la plus durable par le TIME Magazine et Statista dans leur classement de 2025 des entreprises les plus durables au monde. La vision de Beko est Respectueux de la planète, Respecté dans le monde.

*Licence limitée à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., une société mère de Beko.

