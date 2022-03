BERLINER TAGESZEITUNG brengt 24 uur per dag verslag uit in vier talen

De BERLINER TAGESZEITUNG bericht economisch en politiek onafhankelijk over alle relevante onderwerpen en gebeurtenissen uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de sport, de cultuur, de roddelbladen, de media, het internet en het amusement. Redactionele verslagen worden ook verkregen via onder meer persagentschappen. BERLINER TAGESZEITUNG baseert haar berichtgeving op de gevestigde praktijk van de Duitse Raad voor de Journalistiek, alsmede van de Europese Unie, en zet zich in voor objectiviteit, waarachtigheid en kwaliteitsjournalistiek in de hoogste mate.

Om het BERLINER TAGESZEITUNG in staat te stellen 24 uur per dag nieuws in vier talen te publiceren, wordt het BERLINER TAGESZEITUNG bevoorraad door nieuwsagentschappen uit de hele wereld, waar uit een pool van honderden journalisten de artikelen worden gesorteerd, gefilterd en vervolgens gepubliceerd door de redactie van het BERLINER TAGESZEITUNG. Het voordeel voor de lezer is een snelle toegang tot alle belangrijke informatie, 24 uur per dag, ongeacht het uur en ongeacht het continent.

De BERLINER TAGESZEITUNG doet onder meer verslag vanaf crisisscènes en oorlogsgebieden, vanuit de hele wereld. BERLINER TAGESZEITUNG doet hiervoor ook een beroep op freelance journalisten.

De BERLINER TAGESZEITUNG volgt de interne richtlijn van het concern: "Gedrukte kranten zijn het nieuws van gisteren". Opgemerkt zij dat gedrukte kranten vaak pas de volgende dag bij de lezer kunnen worden bezorgd, reden waarom de BERLINER TAGESZEITUNG al vele jaren uitsluitend op de online sector vertrouwt.

Een uniek concept van programmering in combinatie met grote serverbanken op gedecentraliseerde locaties zorgt voor de technische uitvoering. Het aantal economisch onafhankelijke eenheden die met elkaar concurreren is in de Bondsrepubliek Duitsland klein, omdat met name de weinige grote krantenuitgevers veel kranten en uitgeefeenheden bezitten. In dit verband is het BERLINER TAGESZEITUNG onafhankelijk en opereert het in een groep met andere publicaties, zoals onder meer het DEUTSCHE TAGESZEITUNG.

In absolute tegenstelling tot andere dagbladen in Duitsland hoeft u bij de BERLINER TAGESZEITUNG aktuell geen abonnement te nemen en bent u toch de klok rond online voorzien van al het nieuws.

De BERLINER TAGESZEITUNG is een liberaal-conservatief dagblad. De lijn van de krant wordt niet bepaald door een hoofdredacteur, maar door de redactie en de eigenaar, zoals gebruikelijk is bij kranten en publicaties wereldwijd.

