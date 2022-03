BERLINER TAGESZEITUNG apresenta relatórios em quatro línguas, 24 horas por dia

A BERLINER TAGESZEITUNG informa de forma económica e politicamente independente sobre todos os tópicos e eventos relevantes da política, negócios, ciência, desporto, cultura, tablóides, media, internet e entretenimento. Os relatórios editoriais são também obtidos através de agências de imprensa, entre outras. BERLINER TAGESZEITUNG baseia a sua reportagem na prática estabelecida do Conselho de Imprensa alemão, bem como da União Europeia, e está empenhada na objectividade, veracidade e jornalismo de qualidade ao mais alto nível.

Para que a BERLINER TAGESZEITUNG possa publicar notícias em quatro línguas 24 horas por dia, a BERLINER TAGESZEITUNG é fornecida por agências noticiosas de todo o mundo, onde a partir de um grupo de centenas de jornalistas os artigos são classificados, filtrados e depois publicados pela redacção da BERLINER TAGESZEITUNG. A vantagem para o leitor é o acesso rápido e 24 horas a toda a informação importante, independentemente da hora, independentemente do continente.

O BERLINER TAGESZEITUNG reporta, entre outras coisas, de cenas de crise bem como de zonas de guerra, de todo o mundo. Para esta BERLINER TAGESZEITUNG também faz uso de jornalistas freelance.

O BERLINER TAGESZEITUNG segue a orientação interna do grupo: "Os jornais impressos são notícia de ontem". É de notar que os jornais impressos muitas vezes só podem ser entregues ao leitor no dia seguinte, razão pela qual o BERLINER TAGESZEITUNG tem confiado exclusivamente no sector online durante muitos anos.

Um conceito único de programação em combinação com grandes bancos de servidores em locais descentralizados assegura a implementação técnica. O número de unidades economicamente independentes que competem entre si é pequeno na República Federal da Alemanha, uma vez que os poucos grandes editores de jornais, em particular, possuem muitos jornais e unidades editoriais. Neste contexto, a BERLINER TAGESZEITUNG é independente e opera num grupo com outras publicações, tais como a DEUTSCHE TAGESZEITUNG, entre outras.

Em absoluto contraste com outros jornais diários na Alemanha, não há necessidade de fazer uma assinatura com a BERLINER TAGESZEITUNG aktuell e ainda lhe são fornecidas todas as notícias online 24 horas por dia.

O BERLINER TAGESZEITUNG é um jornal diário liberal-conservador. A linha do jornal não é determinada por um editor-chefe, mas sim pelos editores e pelo proprietário, como é habitual nos jornais e publicações em todo o mundo.

Website: https://www.BerlinerTageszeitung.de

Contacto de imprensa:

BERLINER TAGESZEITUNG

GSmedia - uma Divisão dos Media deGSB Gold Standard Corporation AG

[email protected]

Telefone: +49 30 2092 40 46

Fax: +49 30 2092 42 00

Pessoa de contacto: Steven Snyder

CHAVES META:

Diário de Berlim, jornal diário, jornal, Berliner, GSB Gold Standard Corporation, jornais impressos são as notícias de ontem, online, jornalistas, programação, GSB, GSB Gold Standard, notícias.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1762568/Berliner_Tageszeitung.jpg

FONTE Berliner Tageszeitung

SOURCE Berliner Tageszeitung