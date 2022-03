La BERLINER TAGESZEITUNG publie des informations en quatre langues 24 heures sur 24

Le BERLINER TAGESZEITUNG rend compte, en toute indépendance économique et politique, de tous les thèmes et événements pertinents dans les domaines de la politique, de l'économie, des sciences, du sport, de la culture, des tabloïds, des médias, d'Internet et du divertissement. Les rapports rédactionnels sont également obtenus, entre autres, auprès d'agences de presse. Le BERLINER TAGESZEITUNG s'oriente dans ses reportages vers la pratique courante du Conseil allemand de la presse et de l'Union européenne et s'engage au plus haut point à l'objectivité, à la véracité et à un journalisme de qualité.