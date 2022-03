BERLINER TAGESZEITUNG berichtet in vier Sprachen rund um die Uhr

BERLIN, 9. März 2022 /PRNewswire/ -- Seit dem 07. März 2022 berichtet die BERLINER TAGESZEITUNG (BTZ) zeitgleich in vier Sprachen, auf Deutsch, englisch, französisch und englisch. Mit diesem aktuell in Deutschland einzigartigen Konzept für eine Tageszeitung, spricht sich die BERLINER TAGESZEITUNG Leser in vier Sprachen an, dies rund um die Uhr, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche.