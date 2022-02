BingX stelt nalevingslicenties in de Verenigde Staten en Canada op om het wereldwijde veiligheidssysteem verder te verbeteren

Met name de financiële markten van ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten en Canada, hebben strikte en complexe ecosystemen op het gebied van regelgeving. Erkend worden in deze landen is van cruciaal belang om de toekomstige groei van BingX te waarborgen, om nog maar te zwijgen van het feit dat het zorgt voor een hoog niveau van beveiliging voor de activa van alle gebruikers van BingX.

Op dit moment is BingX US Limited geregistreerd als een Money Services Business (MSB) onder het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, met toestemming om aan FX-activiteiten deel te nemen. BingX CA Limited is geregistreerd als een Money Services Business (MSB) onder het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) in zowel FX-handel als handel in virtuele valuta's. Door een erkende MSB te worden, zal BingX in staat zijn om conforme producten en diensten te leveren met goedkeuring van de overheid in zowel de Verenigde Staten als Canada.

"Zonder twijfel zijn de VS en Canada enorme markten en zullen ze op veel niveaus voordelig zijn voor BingX. Het grootste voordeel is misschien het simpele feit dat we nieuwe gebruikers in beide landen kunnen bereiken. Het kiezen van een zeer conform handelsplatform is een van de belangrijkste beslissingen voor gebruikers. Terwijl BingX zijn wereldwijde initiatieven nastreeft, is het streven om de strikte nalevings- en regelgevende normen voor nieuwe producten en diensten te blijven handhaven. Onze prioriteit is om een hoog niveau van vertrouwen in de branche op te bouwen, zodat gebruikers zich veilig en zeker voelen bij ons handelsplatform." - Elvisco Carrington, Global Communications Manager bij BingX.

BingX is gebaseerd op een bredere wereldwijde markt en wordt wereldwijd door investeerders vertrouwd. De sociale crypto-beurs werkt achter de schermen aan het beveiligen van financiële licenties in meer landen, met de hoop op het bouwen van een open, inclusieve, hoogwaardige beleggingsmarkt voor cryptovaluta's, waarmee alle beleggers over de hele wereld van dienst zijn, en waarmee uiteindelijk een paradigmaverschuiving in sociaal beleggen wordt bereikt.

BingX is opgericht in 2018 en is een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa, spot en derivaten dat een gebruikersgericht en open ecosysteem biedt met intuïtieve sociale handelsfuncties. BingX heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Australië, Hong Kong en Taiwan. In de landen en regio's waar BingX actief is, is het bedrijf geregistreerd of erkend, en wordt het gereguleerd door plaatselijke overheden. BingX, opgericht om de hele cryptovalutasector te verrijken, is een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke locatie voor gebruikers om hun favoriete activa te verhandelen, zoals Safemoon, ATOM, BAT, Ripple, Celsius en Luna Coin.

