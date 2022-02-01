BingX получает разрешение на торговлю в США и Канаде: торги на бирже стали еще безопаснее

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BingX

Feb 01, 2022, 09:31 ET

Биржа BingX выходит на рынки Соединенных Штатов и Канады с целью дальнейшего совершенствования своей глобальной системы безопасности 

СИНГАПУР, 1 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная крипто-социальная биржа BingX прошла регистрацию в США и Канаде и получила статус поставщика платежных услуг.

BingX Secures Compliance Licenses in the United States and Canada to Further Improve the Global Security System
BingX Secures Compliance Licenses in the United States and Canada to Further Improve the Global Security System

BingX ведет свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и отраслевыми стандартами. Получение лицензий на проведение операций в США и Канаде знаменует собой важную веху в истории биржи — официальный выход на рынки мирового значения.

Финансовые рынки развитых стран, включая Соединенные Штаты и Канаду, отличаются сложностью организации и строгостью правил. Помимо гарантий безопасности для пользователей официальное признание BingX в этих странах имеет решающее значение для дальнейшего развития биржи.

В настоящее время компания BingX US Limited зарегистрирована Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в качестве поставщика платежных услуг с правом на осуществление валютной деятельности. Компания BingX CA Limited зарегистрирована Центром анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) в качестве поставщика платежных услуг с правом осуществления валютной деятельности, в том числе с виртуальной валютой. В статусе поставщика платежных услуг биржа BingX может предоставлять соответствующие продукты и услуги на территории Соединенных Штатов и Канады.

«США и Канада — это огромные рынки, и возможность воспользоваться их преимуществами принесет пользу BingX на многих уровнях. Самая главная выгода выхода на данные рынки заключается в возможности привлечь новых пользователей из обеих стран. Для пользователей крайне важно выбрать подходящую платформу с набором необходимых функций. В рамках реализации своих международных инициатив биржа BingX не отступает от норм законодательства и строгих стандартов качества в отношении новых продуктов и услуг. К приоритетам BingX относится повышение уровня доверия к отрасли, в том числе за счет обеспечения безопасности использования нашей платформы», — заявил менеджер по международным коммуникациям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington). 

BingX ведет свою деятельность в глобальном масштабе и пользуется доверием инвесторов по всему миру. Крипто-социальная биржа активно работает над получением лицензий на проведение финансовых операций в различных странах, стремясь выстроить открытый, инклюзивный рынок высокодоходных инвестиций в криптовалюту для участников мирового рынка. В конечном итоге BingX рассчитывает добиться смены парадигмы в социальном трейдинге.

Информация о бирже BingX 

Международная платформа для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами BingX, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. У BingX есть филиалы в США, Канаде, странах ЕС, Австралии, Гонконге и Тайване. Биржа BingX официально зарегистрирована в регионах своего присутствия, ее деятельность регулируется местными органами власти. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей решение для торговли криптоактивами, например Safemoon, ATOM, BAT, Ripple, Celsius и Luna Coin, и развития индустрии в целом.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1736757/BingX_Secures_Compliance_Licenses_United_States_Canada_Further_Improve_Global.jpg

SOURCE BingX

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