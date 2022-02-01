BingX получает разрешение на торговлю в США и Канаде: торги на бирже стали еще безопаснее

BingX ведет свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и отраслевыми стандартами. Получение лицензий на проведение операций в США и Канаде знаменует собой важную веху в истории биржи — официальный выход на рынки мирового значения.

Финансовые рынки развитых стран, включая Соединенные Штаты и Канаду, отличаются сложностью организации и строгостью правил. Помимо гарантий безопасности для пользователей официальное признание BingX в этих странах имеет решающее значение для дальнейшего развития биржи.

В настоящее время компания BingX US Limited зарегистрирована Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в качестве поставщика платежных услуг с правом на осуществление валютной деятельности. Компания BingX CA Limited зарегистрирована Центром анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) в качестве поставщика платежных услуг с правом осуществления валютной деятельности, в том числе с виртуальной валютой. В статусе поставщика платежных услуг биржа BingX может предоставлять соответствующие продукты и услуги на территории Соединенных Штатов и Канады.

«США и Канада — это огромные рынки, и возможность воспользоваться их преимуществами принесет пользу BingX на многих уровнях. Самая главная выгода выхода на данные рынки заключается в возможности привлечь новых пользователей из обеих стран. Для пользователей крайне важно выбрать подходящую платформу с набором необходимых функций. В рамках реализации своих международных инициатив биржа BingX не отступает от норм законодательства и строгих стандартов качества в отношении новых продуктов и услуг. К приоритетам BingX относится повышение уровня доверия к отрасли, в том числе за счет обеспечения безопасности использования нашей платформы», — заявил менеджер по международным коммуникациям компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington).

BingX ведет свою деятельность в глобальном масштабе и пользуется доверием инвесторов по всему миру. Крипто-социальная биржа активно работает над получением лицензий на проведение финансовых операций в различных странах, стремясь выстроить открытый, инклюзивный рынок высокодоходных инвестиций в криптовалюту для участников мирового рынка. В конечном итоге BingX рассчитывает добиться смены парадигмы в социальном трейдинге.

Информация о бирже BingX

Международная платформа для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами BingX, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. У BingX есть филиалы в США, Канаде, странах ЕС, Австралии, Гонконге и Тайване. Биржа BingX официально зарегистрирована в регионах своего присутствия, ее деятельность регулируется местными органами власти. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей решение для торговли криптоактивами, например Safemoon, ATOM, BAT, Ripple, Celsius и Luna Coin, и развития индустрии в целом.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1736757/BingX_Secures_Compliance_Licenses_United_States_Canada_Further_Improve_Global.jpg

SOURCE BingX