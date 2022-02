BingX si zaisťuje licencie na dodržiavanie predpisov v Spojených štátoch a Kanade s cieľom ďalej zlepšovať globálny bezpečnostný systém

Najmä finančné trhy rozvinutých krajín, ako sú USA a Kanada, majú prísne a zložité regulačné ekosystémy. Uznanie v týchto krajinách je rozhodujúce pre zabezpečenie budúceho rastu BingX, nehovoriac o tom, že zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti pre všetky aktíva používateľov BingX.

V súčasnosti je spoločnosť BingX US Limited registrovaná ako Money Services Business (MSB - podnik s peňažnými službami) v rámci Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN - sieť presadzovania boja proti finančnej kriminalite) Ministerstva financií USA so súhlasom na zapojenie sa do devízových aktivít. Spoločnosť BingX CA Limited je registrovaná ako Money Services Business (MSB - podnik s peňažnými službami) v rámci Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC - Centrum pre analýzu finančných transakcií a správ v Kanade) na obchodovanie s devízami a obchodovanie vo virtuálnych menách. Tým, že sa BingX stane autorizovanou spoločnosťou MSB, bude môcť poskytovať vyhovujúce produkty a služby so súhlasom vlády v USA aj Kanade.

„USA a Kanada sú nepochybne obrovské trhy a budú pre spoločnosť BingX výhodné na mnohých úrovniach. Možno najväčším prínosom je jednoduchý fakt, že môžeme osloviť nových používateľov v oboch krajinách. Výber obchodnej platformy, ktorá dodržiava predpisy, je pre používateľov jedným z najdôležitejších rozhodnutí. Keďže BingX presadzuje svoje globálne iniciatívy, snaží sa a bude aj naďalej prísne dodržiavať predpisy a regulačné normy týkajúce sa nových produktov a služieb. Našou prioritou je vybudovať vysokú úroveň dôvery v toto odvetvie, aby sa používatelia pri používaní našej obchodnej platformy cítili bezpečne a chránení." - manažér globálnej komunikácie spoločnosti BingX, Elvisco Carrington.

Spoločnosť BingX je založená na širšom globálnom trhu a investori na celom svete jej dôverujú. Sociálna burza s kryptomenami pracuje v zákulisí na zabezpečení finančných licencií vo viacerých krajinách s nádejou na vybudovanie otvoreného, inkluzívneho a vysoko čistého investičného trhu s kryptomenami, ktorý bude poskytovať služby všetkým investorom na celom svete a v konečnom dôsledku sa dosiahne posun v paradigme o sociálnom obchodovaní.

BingX, založená v roku 2018, je globálna platforma na obchodovanie s digitálnymi aktívami, spotmi a derivátmi, ktorá poskytuje otvorený ekosystém zameraný na používateľa s intuitívnymi funkciami sociálneho obchodovania. BingX má pobočky v USA, Kanade, Európskej únii, Austrálii, Hongkongu a na Taiwane. V krajinách a regiónoch, v ktorých spoločnosť BingX pôsobí, sa zaregistrovala alebo získala uznanie a je regulovaná miestnymi vládami. BingX, vytvorená na obohatenie celého odvetvia kryptomien, je pre používateľov bezpečným, spoľahlivým a užívateľsky prívetivým miestom na obchodovanie so svojimi obľúbenými aktívami, ako je Safemoon, ATOM, BAT, Ripple, Celsius a Luna Coin.

