BingX obtient des licences de conformité aux États-Unis et au Canada pour améliorer davantage le système de sécurité mondial

En particulier, les marchés financiers des pays développés comme les États-Unis et le Canada ont des écosystèmes réglementaires stricts et complexes. Obtenir une reconnaissance dans ces pays est essentiel pour assurer la croissance future de BingX, sans compter que cela assure un haut niveau de sécurité pour tous les actifs des utilisateurs de BingX.

À l'heure actuelle, BingX US Limited est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) dans le cadre du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis avec l'autorisation d'exercer des activités de change. BingX CA Limited est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour les opérations de change et les opérations de monnaies virtuelles. En devenant une ESM autorisée, BingX sera en mesure de fournir des produits et services conformes avec l'approbation du gouvernement aux États-Unis et au Canada.

« Il ne fait aucun doute que les États-Unis et le Canada sont d'énormes marchés et qu'ils seront avantageux pour BingX à bien des égards. Le plus grand avantage est peut-être le simple fait que nous pouvons atteindre de nouveaux utilisateurs dans les deux pays. Choisir une plateforme de trading hautement conforme est l'une des décisions les plus importantes pour les utilisateurs. Alors que BingX poursuit ses initiatives mondiales, elle s'efforce de maintenir des normes strictes de conformité et de réglementation sur les nouveaux produits et services. Notre priorité est d'établir un haut niveau de confiance dans l'industrie, afin que les utilisateurs se sentent en toute sécurité à l'aide de notre plateforme de trading. » - Elvisco Carrington, responsable de la communication mondiale chez BingX.

BingX est basée sur un marché mondial plus large et bénéficie de la confiance des investisseurs du monde entier. La plateforme sociale d'échange de crypto-monnaies travaille en coulisse pour obtenir des licences financières dans d'autres pays avec l'espoir de construire un marché d'investissement en crypto-monnaie ouvert, inclusif et fortuné au service de tous les investisseurs du monde entier, réalisant finalement un changement de paradigme dans le trading social.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui propose un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. BingX possède des succursales aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne, en Australie, à Hong Kong et à Taïwan. Dans les pays et les régions où BingX opère, elle s'est enregistrée ou a obtenu une reconnaissance et est régie par les gouvernements locaux. Créée pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial permettant aux utilisateurs de négocier leurs actifs favoris tels que Safemoon, ATOM , BAT , Ripple , Celsius et Luna Coin .

