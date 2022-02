BingX werkt samen met Sumsub om de regelnaleving en KYC te verbeteren

BingX-gebruikers zullen nu een verificatieproces in twee stappen doorlopen door 1) het geven van een foto van hun ID en 2) het slagen voor van een biometrische controle. Voor gebruikers is dit proces snel, transparant en eenvoudig. Voor BingX belooft het vertrouwen op te bouwen en de wereldwijde uitbreiding te versnellen.

"Een van de overkoepelende doelstellingen van BingX dit jaar is om zijn diensten toegankelijker te maken. Soms kunnen de eisen van KYC en naleving vermoeiend zijn en nieuwe gebruikers ervan weerhouden om de registratie te voltooien. We willen dat onze gebruikers van begin tot eind de beste ervaring hebben. En hoe we het jaar beter beginnen, dan door het doorlopen onze KYC-stappen voor onze gebruikers eenvoudiger te maken. Deze samenwerking tussen Sumsub en BingX zal dienen als een strategische stap die het KYC-proces zal vereenvoudigen; het aantrekken van meer gebruikers naar ons platform en het geven van een concurrentievoordeel op het gebied van crypto-markten." – communicatie- en partnerschapsmanager van BingX, Elvisco Carrington

"We ondersteunen de missie van BingX om een toonaangevend sociaal crypto-uitwisselnetwerk te creëren door verificatieprocedures aan te bieden die voldoen aan de lokale en internationale AML-regelgeving. We zijn er, zodat BingX zich volledig kan richten op het verbeteren van hun producten en diensten voor hun groeiende klantenbestand." – medeoprichter van Sumsub, Jacob Sever

Over BingX

BingX (www.bingx.com) is opgericht in 2018 en is een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa, spot en derivaten dat een gebruikersgericht en open ecosysteem biedt met intuïtieve sociale handelsfuncties. Opgericht om de hele cryptovalutasector te verrijken, is BinX een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke locatie voor gebruikers om hun favoriete activa te verhandelen, zoals Cosmos, AXS, Chiliz en DAO.

Over Sumsub

Het in 2015 opgerichte Sumsub is een toonaangevend identiteitsverificatieplatform met een alles-in-één technische en juridische toolkit om aan de behoeften van KYC/AML te voldoen. Sumsub helpt bedrijven om meer klanten binnen te halen, controle te versnellen, kosten te verlagen en digitale fraude te bestrijden. De oplossing is gebaseerd op machine-learning leren en kunstmatige intelligentie en werkt over de hele wereld, met ondersteuning van 6.500 documenttypen uit meer dan 220 landen en gebieden.

