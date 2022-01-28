BingX сотрудничает с Sumsub для улучшения нормативного соответствия и идентификации клиентов

Социальная криптобиржа BingX функционирует в регулируемой чувствительной среде, где первостепенное значение имеют безопасность, нормативное соответствие и проверка благонадежности клиентов. Чтобы выдержать это испытание, BingX интегрирует разработанную Sumsub систему идентификации клиентов, где используются передовые технологии искусственного интеллекта для выявления и предотвращения потенциальных киберпреступлений.

Теперь пользователям BingX предстоит двухэтапный процесс верификации: 1) предоставление фотографии своего удостоверения личности и 2) прохождение биометрической проверки с детектированием живого пользователя. Для пользователей этот процесс является быстрым, прозрачным и простым. Для BingX он должен укрепить доверие и ускорить глобальное расширение.

«Одной из приоритетных целей BingX в этом году является облегчение доступа к своим услугам. Иногда требования по идентификации клиентов и обеспечению нормативного соответствия могут быть утомительными и отталкивать новых пользователей от прохождения регистрации. Мы хотим, чтобы наши пользователи были максимально удовлетворены качеством обслуживания от начала до конца. Можно ли начать год лучше, нежели упростить для наших пользователей этапы прохождения идентификации. Это партнерство между Sumsub и BingX послужит стратегическим шагом, который упростит процесс проверки благонадежности клиентов, привлекая больше пользователей на нашу платформу и обеспечивая нам конкурентные преимущества в сфере криптовалютного рынка, — сообщил руководитель отдела коммуникаций и партнерских отношений BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

«Мы с радостью поддержим миссию BingX, заключающуюся в создании одной из ведущих социальных криптобирж за счет обеспечения процедур верификации в соответствии с местными и международными нормами в области борьбы с отмыванием денег. Мы дадим BingX возможность полностью сосредоточиться на совершенствовании своих продуктов и услуг для своей растущей клиентской базы» — заявил соучредитель Sumsub Яков Север (Jacob Sever)

Информация о BingX

Глобальная платформа BingX (www.bingx.com) для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, предоставляет открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами, такими как Cosmos, AXS, Chiliz и DAO.

Информация о Sumsub

Sumsub — одна из ведущих платформ для проверки личности, основанная в 2015 году и предоставляющая универсальный технический и правовой инструментарий для удовлетворения потребностей, связанных с проверкой благонадежности клиентов и обеспечением соответствия законодательству по борьбе с отмыванием денег. Sumsub помогает компаниям привлекать большее число клиентов, ускорять процесс верификации, сокращать затраты и бороться с цифровым мошенничеством. Ее система, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте, работает по всему миру, поддерживая 6500 типов документов из более чем 220 стран и регионов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1735986/Bing_X___Sumsub___Partnership_1_Twitter.jpg

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SOURCE BingX