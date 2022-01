BingX faz parceria com Sumsub para aprimorar sua conformidade e KYC

Os usuários da BingX passarão agora por um processo de verificação em duas etapas: 1) fornecendo uma foto de sua identidade e 2) passando por uma verificação biométrica de vida. Para os usuários, esse processo é rápido, transparente e fácil. Para a BingX, ele promete construir confiança e acelerar a expansão global.

"Um dos objetivos principais da BingX este ano é tornar seus serviços mais facilmente acessíveis. Por vezes, os requisitos de KYC e de conformidade podem ser cansativos e desestimular novos usuários a concluir o registro. Nosso desejo é que os usuários tenham a melhor experiência do início ao fim. Não há melhor maneira de começar o ano do que tornando as nossas etapas de KYC mais fáceis para os nossos usuários. Esta parceria entre a Sumsub e a BingX servirá como um movimento estratégico que simplificará o processo de KYC, atraindo mais usuários para nossa plataforma, ao mesmo tempo em que nos dará uma vantagem competitiva no espaço do mercado de criptomoedas", disse o gerente de comunicação e parceria da BingX, Elvisco Carrington

"Temos o prazer de apoiar a missão da BingX de criar uma rede social de exchange de criptomoedas líder, oferecendo procedimentos de verificação em conformidade com as normas de PLD (prevenção à lavagem de dinheiro) locais e internacionais. Estamos aqui para que a BingX possa se concentrar inteiramente em aprimorar seus produtos e serviços para sua crescente base de clientes",disse o cofundador da Sumsub, Jacob Sever

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX (www.bingx.com) é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos intuitivos de trading social. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para os usuários negociarem seus ativos favoritos, como Cosmos, AXS, Chiliz e DAO.

Sobre a Sumsub

Fundada em 2015, a Sumsub é uma plataforma líder de verificação de identidade que oferece um kit de ferramentas técnico e jurídico completo para atender às necessidades de KYC/PLD. A Sumsub ajuda as empresas a converter mais clientes, acelerar a verificação, reduzir custos e combater fraudes digitais. Contando com o aprendizado de máquina e inteligência artificial, sua solução funciona globalmente, com suporte para 6.500 tipos de documentos de mais de 220 países e territórios.

