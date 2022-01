BingX s'associe à Sumsub pour améliorer sa conformité et son KYC

Les utilisateurs de BingX devront désormais passer par un processus de vérification en deux étapes : 1) fournir une photo de leur pièce d'identité et 2) passer un contrôle biométrique de la vivacité. Pour les utilisateurs, ce processus est rapide, transparent et facile. Pour BingX, cela promet de renforcer la confiance et d'accélérer l'expansion mondiale.

« L'un des objectifs primordiaux de BingX cette année est de rendre ses services plus facilement accessibles. Parfois, les exigences en matière de KYC et de conformité peuvent être fatigantes et dissuader les nouveaux utilisateurs de terminer leur inscription. Nous voulons que nos utilisateurs aient la meilleure expérience possible, du début à la fin. Quelle meilleure façon de commencer l'année que de faciliter l'accomplissement des étapes KYC pour nos utilisateurs ? Ce partenariat entre Sumsub et BingX constituera un mouvement stratégique qui simplifiera le processus KYC ; il attirera davantage d'utilisateurs sur notre plateforme tout en nous donnant un avantage concurrentiel dans l'espace du marché cryptographique. » - Responsable communications et partenariats chez BingX, Elvisco Carrington

« Nous sommes heureux de soutenir la mission de BingX visant à créer un réseau d'échange de crypto social de premier plan en fournissant des procédures de vérification conformes aux réglementations locales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous sommes là pour que BingX puisse entièrement se concentrer sur l'amélioration de ses produits et services pour sa clientèle croissante. » - Co-fondateur de Sumsub, Jacob Sever

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui offre un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de trading social intuitives. Créé pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent négocier leurs actifs préférés, tels que Cosmos , AXS , Chiliz & DAO .

À propos de Sumsub

Fondée en 2015, Sumsub est une plateforme de vérification d'identité de premier plan qui fournit une boîte à outils technique et juridique tout-en-un pour couvrir les besoins de KYC/AML. Sumsub aide les entreprises à convertir plus de clients, à accélérer la vérification, à réduire les coûts et à lutter contre la fraude numérique. S'appuyant sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, sa solution fonctionne à l'échelle mondiale, avec une prise en charge de 6 500 types de documents provenant de plus de 220 pays et territoires.

