Call2Teams remporte les SaaS Awards 2022

Le meilleur produit SaaS pour la communication, la collaboration ou les conférences.

LONDRES, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dstny Automate (anciennement Qunifi), avec sa solution Call2Teams, a gagné cette semaine le prix du meilleur produit SaaS pour la communication, la collaboration ou les conférences dans le cadre du programme international SaaS Awards .

SaaS Awards Winner

Au début de l'année, Dstny a annoncé l'acquisition du spécialiste britannique de l'intégration de Microsoft Teams, Qunifi, devenu Dstny Automate. Le prix SaaS 2022 renforce le fait que l'unité est un élément essentiel de la stratégie de Dstny en matière d'intégrations commerciales et un parfait exemple de la manière dont Dstny apporte une valeur commerciale aux utilisateurs finaux grâce à une bonne intégration.

Call2Teams est une solution de communications unifiées en tant que service (UCaaS) développée et maintenue par Dstny Automate (anciennement Qunifi). Grâce à une interopérabilité étendue et à une innovation permanente, Call2Teams offre aux partenaires vocaux, télécoms et informatiques une solution de pointe pour la mise en place de solutions vocales avec Teams. Call2Teams est doté d'une gestion d'abonnement multi-locataires et multi-niveaux, est approuvé par Microsoft et intègre un cryptage et une sécurité de niveau entreprise.

Cette année, le concours SaaS, qui en est à sa septième édition, a reçu des centaines de candidatures en provenance du monde entier, couvrant les Amériques, l'Australie, l'Europe et le Moyen-Orient.

Jeannie Arthur, PDG de Dstny Automate, a déclaré : « C'est un honneur incroyable de remporter ce prix SaaS Award international pour le meilleur produit de communication, de collaboration ou des conférences. Ces dernières années, nous avons assisté à d'énormes bouleversements dans la manière dont les entreprises utilisent la technologie pour permettre le travail à distance, à domicile et hybride. Nous sommes fiers de travailler avec les plus grandes entreprises mondiales de communication et de collaboration afin de permettre aux travailleurs d'utiliser des solutions vocales - au bureau, sur le terrain, en première ligne ou à domicile. C'est également un grand honneur de travailler avec une équipe incroyable. Avec une équipe de télétravailleurs répartis sur huit fuseaux horaires, je suis fier de ce que nous livrons aujourd'hui et enthousiaste quant à ce que nous livrerons demain. »

Le juge principal, Annabelle Whittall, a déclaré : « Les principaux experts en matière de middleware téléphonique sont vraiment Call2Teams. Une façon créative d'intégrer Microsoft Teams à votre système de téléphonie actuel. Call2Teams mérite de gagner aux SaaS Awards 2022 étant donné sa rationalisation sans faille et son intégration de pointe ! »

James Williams, chef des opérations pour les Cloud Awards, a déclaré : « Call2Teams est un digne gagnant des SaaS Awards, offrant quelque chose de vraiment et efficacement remarquable dans une catégorie incroyablement compétitive.

Vous pouvez consulter la liste complète des finalistes des SaaS Awards à l'adresse suivante : https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/

À propos de Call2Teams

Call2Teams permet à Microsoft Teams de s'intégrer facilement à la téléphonie d'entreprise existante. Call2Teams est un produit middleware natif du cloud qui se situe entre n'importe quel système téléphonique, PBX ou fournisseur de trunk SIP, et Microsoft Teams. Aucun matériel ou logiciel n'est nécessaire - il n'y a pas besoin de porter les numéros, de changer d'opérateur ou de jeter un système téléphonique existant.

Call2Teams est une solution de communications unifiées en tant que service (UCaaS) développée et maintenue par Dstny Automate (anciennement Qunifi). Call2Teams offre aux partenaires vocaux, télécoms et informatiques une solution de pointe pour la mise en place de solutions vocales avec Teams. Call2Teams est doté d'une gestion d'abonnement multi-locataires et multi-niveaux, est approuvé par Microsoft et intègre un cryptage et une sécurité de niveau entreprise.

Avec une tarification évolutive par utilisateur et par mois, Call2Teams offre aux entreprises une solution peu coûteuse, flexible et immédiate pour passer et recevoir des appels dans Microsoft Teams. Call2Teams est disponible dans le monde entier et peut être déployé en quelques minutes.

Pour plus d'informations, visitez le site www.call2teams.com

