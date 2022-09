Canyon fietsers krijgen gemoedsrust met nieuwe samenwerking Qover verzekeringen

Deze samenwerking komt op een moment dat de angst voor diefstal een dringende kwestie blijft - anti-diefstalbedrijf AlterLock meldt dat 80% van de respondenten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland zich zorgen maakt over fietsdiefstallen - waarbij meer dan de helft het zelf heeft meegemaakt.

"In plaats van na te denken over een gestolen of kapotte fiets, helpt Qover klanten zich te concentreren op wat echt belangrijk is", voegt Steyer toe.

De integratie van Qover in het klanttraject van Canyon betekent dat fietsers kunnen rekenen op een betrouwbare service vanaf het moment dat zij de dekking aanschaffen tot het moment dat zij deze het hardst nodig hebben. En bestaande klanten kunnen op de website van Qover, retroactief, een verzekering kopen voor maximaal een jaar.

"Er is nooit een goed moment om een probleem met je fiets te hebben. Maar mocht het ergste gebeuren, dan is het belangrijk dat fietsers zo snel mogelijk weer de weg op kunnen", legt Quentin Colmant, CEO en medeoprichter van Qover, uit. "Hoewel we diefstal niet kunnen voorkomen, kunnen we er wel voor zorgen dat mensen met een gerust hart weten dat we naast Canyon zullen zijn wanneer dat nodig is."

Over de samenwerking:

24/7 dekking in geval van diefstal, poging tot diefstal of diefstal na een overval.

Geen waardevermindering van de fiets gedurende de eerste 36 maanden - fietsers ontvangen de volledige waarde van hun fiets minus een eigen risico.

Materiële schade veroorzaakt door een ongeval, vandalisme, dieren of natuurelementen is verzekerd.

Vergoeding voor reparaties, vervanging van de fiets en vaste accessoires is inbegrepen in de schadebescherming.

Het slepen/vervoeren van de fiets en de terugreis van de fietser naar huis zijn gedekt in Duitsland, Nederland, Frankrijk en België. In andere landen is een noodkas geregeld.

