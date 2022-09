Les cyclistes Canyon ont maintenant la conscience tranquille grâce au nouveau partenariat avec l'assurance Qover

Ce partenariat s'explique par le fait que la peur du vol continue d'être un problème croissant / récurrent. La société d'antivols AlterLock rapporte que 80 % des personnes interrogées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas craignent le vol de leur vélo, et plus de la moitié en a déjà fait l'expérience.

« Au lieu d'angoisser à l'idée d'un vélo volé ou endommagé, Qover aide les clients à se concentrer sur ce qui compte vraiment », a ajouté M. Steyer.

L'intégration unique de Qover dans le parcours client de Canyon signifie que les cyclistes peuvent compter sur un service fiable à partir du moment où ils achètent l'assurance, jusqu'au moment où ils en ont le plus besoin. Et les clients existants peuvent aussi acheter rétroactivement une assurance, via le site Web de Qover, tant que le vélo a encore moins d'un an.

« Ce n'est jamais le bon moment pour avoir un problème avec son vélo. Mais si le pire devait arriver, il est important que les cyclistes puissent reprendre la route dès que possible », a expliqué Quentin Colmant, PDG et cofondateur de Qover. « Même si nous ne pouvons pas éviter les vols, nous pouvons nous assurer que les clients auront l'esprit tranquille en sachant que nous serons là si besoin, aux côtés de Canyon. »

Pour plus d'informations, prenez contact avec l'équipe presse de Qover.

À propos du partenariat :

Couverture 24/7 en cas de vol, tentative de vol ou vol avec agression.

Aucune dépréciation du vélo pendant les 36 premiers mois – les cyclistes sont remboursés de la valeur réelle de leur vélo moins la franchise.

Les dommages matériels causés par un accident, du vandalisme, un animal ou une catastrophe naturelle sont couverts.

Le remboursement des réparations, du remplacement du vélo et des accessoires fixes est inclus dans la protection contre les dommages.

Le remorquage/transport du vélo et le rapatriement du cycliste sont couverts en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Belgique. Une compensation financière d'urgence est fournie dans les autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888143/Canyon.jpg

SOURCE Qover