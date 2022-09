Canyon-Biker können sich dank der neuen Qover-Versicherungspartnerschaft sicher fühlen

Diese Partnerschaft kommt durch die Angst vor Diebstahl zustande, welches weiterhin ein drängendes Thema ist - das Anti-Diebstahl-Unternehmen AlterLock berichtet, dass 80 % der Befragten im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in den Niederlanden Angst vor Fahrraddiebstahl haben - mehr als die Hälfte von ihnen hat ihn bereits erlebt.

„Anstatt über ein gestohlenes oder kaputtes Fahrrad nachzudenken, hilft Qover den Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist", fügte Steyer hinzu.

Die Integration von Qover in die Canyon Customer Journey bedeutet, dass sich die Fahrer auf einen zuverlässigen Service verlassen können, von dem Moment an, in dem sie den Versicherungsschutz erwerben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihn am dringendsten benötigen. Und bereits bestehende Kunden können auf der Webseite von Qover eine Versicherung abschließen, wenn ihr Fahrrad weniger als ein Jahr alt ist.

„Es gibt nie einen guten Zeitpunkt, um ein Problem mit dem Fahrrad zu haben. Sollte jedoch das Schlimmste passieren, ist es wichtig, dass die Fahrer so schnell wie möglich wieder auf die Straße können", erklärt Quentin Colmant, CEO und Mitbegründer von Qover. „Wir können Diebstähle zwar nicht verhindern, aber wir können dafür sorgen, dass die Menschen die Gewissheit haben, dass wir im Bedarfsfall an der Seite von Canyon stehen werden."

Informationen zur Partnerschaft:

Rund um die Uhr Absicherung bei Diebstahl, versuchtem Diebstahl oder Diebstahl nach einem Überfall.

Keine Wertminderung des Fahrrads während der ersten 36 Monate - die Fahrer erhalten den vollen Wert ihres Fahrrads abzüglich einer Selbstbeteiligung.

Versichert sind Sachschäden, die durch einen Unfall, Vandalismus, Tiere oder Naturelemente verursacht werden.

Die Erstattung von Reparaturen, der Ersatz des Fahrrads und des fest eingebauten Zubehörs ist im Versicherungs schutz enthalten.

enthalten. Das Abschleppen/Transportieren des Fahrrads und die Heimreise des Fahrers sind in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Belgien abgedeckt. In anderen Ländern wird Bargeld für Notfälle bereitgestellt.

