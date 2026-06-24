De ultieme thuisoplossing voor Europa: SAMDUO verandert het energielandschap met 's werelds dunste zonnebatterij

AMSTERDAM, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO heeft zijn baanbrekende Nex-serie voorgesteld tijdens het Product Reveal-evenement, The Slim Power Revolution, in Amsterdam, waarbij tech- en energiejournalisten, belangrijke influencers en retailkopers samenkwamen. Met de met een Red Dot Design Award bekroonde Nex E6000, de ultracompacte Nex E6000H en de krachtige P2800 Pro als speerpunten verandert deze nieuwe productlijn het Europese landschap voor energieopslag fundamenteel, waardoor huishoudens hun investeringen in zonne-energie kunnen beschermen en zonder financiële verliezen kunnen overstappen tegen de tijd dat de Nederlandse salderingsregeling afloopt.

SAMDUO unveils its Nex Series at The Slim Power Revolution event in Amsterdam

Maximaal gebruik van de beschikbare woonruimte voor Nederlanders

Tijdens de live keynotepresentatie demonstreerde SAMDUO hoe het bedrijf met succes een einde maakt aan de decenniaoude afweging tussen een hoge batterijcapaciteit en omvangrijke, metalen hardware die traditioneel garages of gangen ontsierde. Daarentegen beschikt de Nex E6000 over een premium, kristalheldere voorzijde van 3 mm getemperd glas en een slank profiel van 11,9 cm dat de muur naadloos omarmt, terwijl de Nex E6000H hetzelfde vermogen biedt in een compacte, 23 L-vormfactor verpakt die perfect past in onderbenutte hoeken van de woning.

Kracht, schaal en intelligentie

De Nex E-serie levert 6 kWh capaciteit en 2600 W bidirectioneel wisselstroomvermogen. Het toestel is uitgerust met een wettelijk conforme netuitgang van 800 W en een all-in-one chassisontwerp, waardoor het onmiddellijk en moeiteloos kan worden geïnstalleerd via plug-and-play. Naarmate de energiebehoefte van het huishouden toeneemt, schaalt het systeem gemakkelijk van een enkele 6 kWh-module tot een 90 kWh-batterij-systeem door tot 15 eenheden aan te sluiten. Met behulp van premiumcellen van eersteklas wereldwijde leveranciers behoudt de batterij een uitzonderlijke stabiliteit tijdens strenge spijkerpenetratietests en is goed voor tienduizend cycli.

De hele serie wordt aangedreven door SAMDUO Intelligence™, een AI-gedreven ecosysteem dat dynamische elektriciteitsprijzen, weersvoorspellingen en TOU-patronen volgt om automatisch een geoptimaliseerd 24-uurs energieplan te genereren. De kern van dit ecosysteem is PowerMesh™, dat PV-systemen, batterijen, slimme meters en apparaten in realtime op elkaar afstemt. De veiligheid wordt gewaarborgd door het DuoShield™-beschermingskader, waarbij elke cel beschikt over een tweelaags automatisch veiligheidswaarschuwingssysteem.

Veelzijdige opties voor elk huis

Terwijl de Nex E-serie is ontworpen voor woningen waar ruimte een belangrijke rol speelt, is de met een Red Dot Award bekroonde Nex P2800 Pro ontwikkeld om het maximale uit zonne-energie te halen. Met een enorme 3600 W PV-ingang over vier onafhankelijke MPPT's, een geïntegreerde 2400 W-omvormer en modulaire uitbreiding van 2,73 tot 16,41 kWh via maximaal vijf stapelbare batterijen, is hij gebouwd voor maximale zonne-opbrengst. Hij bevat een Open API die rechtstreeks compatibel is met meer dan achthonderd energieleveranciers en alle kerntechnologieën van SAMDUO.

Een visie voor echte energie-soevereiniteit

Tijdens de slotopmerkingen benadrukte de directie dat echte energie-onafhankelijkheid betekent dat men zich aanpast aan het dagelijkse ritme van moderne gezinnen. "U bent degene die beslist wanneer u de energie gebruikt en wanneer u ze opslaat", verklaarde Kallen Lee, General Manager bij SAMDUO. Dat is waar 'Own Your Power' om draait.

De Nex E6000 en Nex E6000H zijn verkrijgbaar tegen een prijs van € 1999 (inclusief btw). Controleer de beschikbaarheid op de SAMDUO-website.

Over SAMDUO

SAMDUO is een merk voor thuisenergie dat is ontworpen voor de Europese manier van leven. Voor de ontwikkeling bezocht ons team gedurende twee maanden meer dan tweehonderd woningen in zes Europese steden om de lokale energiefrustraties uit de eerste hand te begrijpen. We zetten die inzichten om in hardware, gebaseerd op meer dan twee decennia van precisieproductie op micronniveau en eersteklas energieopslag in woningen van onze moedermaatschappij, waar nultolerantie, strikte materiaalcontrole en de hoogste veiligheidsstandaard in ons DNA verankerd zijn.

Website: https://www.samduo.com/; https://www.samduo.nl/; https://www.samduo.de/

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