- La solución definitiva para el hogar europeo: SAMDUO transforma el panorama energético con la batería solar más delgada del mundo

ÁMSTERDAM, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO presentó su revolucionaria serie Nex en el evento de presentación de productos "The Slim Power Revolution", celebrado en Ámsterdam, que reunió a periodistas especializados en tecnología y energía, personas influyentes clave y compradores minoristas. Liderada por el Nex E6000, ganador del premio Red Dot Design Award, el ultracompacto Nex E6000H y el potente P2800 Pro, la nueva gama transforma radicalmente el panorama del almacenamiento de energía en Europa, garantizando que los hogares protejan sus inversiones en energía solar y realicen la transición sin pérdidas financieras al finalizar el sistema de medición neta holandés.

SAMDUO unveils its Nex Series at The Slim Power Revolution event in Amsterdam

Cómo maximizar el espacio en la vida holandesa

Durante la presentación en directo, SAMDUO demostró cómo elimina con éxito la disyuntiva que durante décadas existió entre una alta capacidad de batería y un hardware metálico voluminoso que tradicionalmente abarrotaba garajes o pasillos. En contraste, el Nex E6000 cuenta con un frontal de cristal templado de 3 mm de alta calidad y un perfil delgado de 11,9 cm que se integra perfectamente en la pared, mientras que el Nex E6000H ofrece la misma potencia en un formato compacto de 23 L diseñado para encajar a la perfección en rincones poco utilizados de la habitación.

Potencia, escala e inteligencia

La serie Nex E ofrece 6 kWh de capacidad junto con una potencia de CA bidireccional de 2.600 W. Equipado con una salida en red de 800 W que cumple con la ley y un diseño de chasis todo en uno, permite una instalación plug-and-play inmediata y sin esfuerzo. A medida que aumentan las necesidades energéticas del hogar, el sistema se escala fácilmente desde un único módulo de 6 kWh hasta un sistema de batería de 90 kWh conectando hasta 15 unidades. Utilizando celdas premium de proveedores globales de primer nivel, la batería mantiene una estabilidad excepcional durante rigurosas pruebas de penetración de clavos y está clasificada para 10.000 ciclos de larga duración.

Toda la serie funciona con SAMDUO Intelligence™, un ecosistema impulsado por IA que monitoriza la dinámica de precios de la electricidad, las previsiones meteorológicas y los patrones de tarifas por hora para generar automáticamente un plan energético optimizado de 24 horas. El núcleo de este ecosistema es PowerMesh™, que coordina en tiempo real los sistemas fotovoltaicos, las baterías, los contadores inteligentes y los electrodomésticos entre generaciones. La seguridad se basa en el sistema de protección DuoShield™, donde cada celda incorpora un sistema de alerta de seguridad de doble capa con mitigación automática.

Opciones versátiles para cada hogar

Si bien la serie Nex E está diseñada para satisfacer las necesidades residenciales con limitaciones de espacio, el Nex P2800 Pro, galardonado con el premio Red Dot, se posiciona como el máximo optimizador de energía solar. Con una entrada fotovoltaica de 3.600 W distribuida en 4 MPPT independientes, un inversor integrado de 2.400 W y expansión modular de 2,73 a 16,41 kWh mediante hasta 5 baterías apilables, está diseñado para maximizar el rendimiento solar. Incluye una API abierta compatible de forma nativa con más de 800 proveedores de energía y todas las tecnologías principales de SAMDUO.

Una visión para la verdadera soberanía energética

Durante las palabras de clausura, los líderes destacaron que la verdadera independencia energética implica adaptarse a los ritmos cotidianos de las familias modernas. "Usted decide cuándo usarla y cuándo conservarla", afirmó Kallen Lee, gerente general de SAMDUO. "De eso trata tomar las riendas de su energía".

Los modelos Nex E6000 y Nex E6000H están disponibles a un precio de 1.999 € (IVA incluido). Consulte la disponibilidad en la página web de SAMDUO.

Acerca de SAMDUO

SAMDUO es una marca de energía doméstica diseñada para el estilo de vida europeo. Antes de su desarrollo, nuestro equipo dedicó dos meses a visitar más de 200 hogares en seis ciudades europeas para comprender de primera mano las dificultades energéticas locales. Transformamos esos conocimientos en hardware, basado en las más de dos décadas de experiencia de nuestra empresa matriz en la fabricación de precisión a nivel micrométrico y el almacenamiento de energía residencial de alta gama, donde la tolerancia cero, el estricto control de materiales y los más altos estándares de seguridad forman parte de nuestro ADN.

Sitio web: https://www.samduo.com/ ; https://www.samduo.nl/ ; https://www.samduo.de/

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