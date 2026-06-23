Die ultimative europäische Wohnkultur: SAMDUO revolutioniert die Energielandschaft mit der weltweit dünnsten Solarbatterie

AMSTERDAM, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO stellte seine bahnbrechende Nex-Serie im Rahmen der Produktpräsentation „ : The Slim Power Revolution" in Amsterdam vor, an der Technologie- und Energiejournalisten, wichtige Influencer sowie Einkäufer aus dem Einzelhandel teilnahmen. Angeführt vom mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Nex E6000, dem ultrakompakten Nex E6000H und dem leistungsstarken P2800 Pro verändert die neue Produktreihe die Landschaft der europäischen Energiespeicherung grundlegend und gewährleistet, dass Haushalte ihre Solarinvestitionen schützen und den Übergang ohne finanzielle Einbußen bis zum Auslaufen der niederländischen Net-Metering-Regelung bewältigen können.

SAMDUO unveils its Nex Series at The Slim Power Revolution event in Amsterdam

Platz optimal nutzen für das Leben in den Niederlanden

Während der Live-Keynote-Präsentation demonstrierte SAMDUO, wie es den jahrzehntelangen Kompromiss zwischen hoher Akkukapazität und sperriger Metallhardware, die traditionell Garagen oder Flure überfüllte, erfolgreich beseitigt. Im Gegensatz dazu verfügt der Nex E6000 über eine hochwertige, kristallklare Front aus 3 mm starkem Hartglas und ein schlankes, 11,9 cm breites Profil, das sich nahtlos an die Wand anschmiegt, während der Nex E6000H die gleiche Leistung in einem kompakten 23-Liter-Gehäuse vereint, das sich perfekt in ungenutzte Zimmerecken einfügt.

Leistung, Umfang und Intelligenz

Die Nex E-Serie bietet eine Kapazität von 6 kWh sowie eine bidirektionale Wechselstromleistung von 2600 W. Ausgestattet mit einer gesetzeskonformen Netzleistung von 800 W und einem All-in-One-Gehäusedesign ermöglicht es eine sofortige, mühelose Plug-and-Play-Installation. Da der Energiebedarf des Haushalts steigt, lässt sich das System durch den Anschluss von bis zu 15 Einheiten problemlos von einem einzelnen 6-kWh-Modul auf ein 90-kWh-Batteriesystem erweitern. Dank der Verwendung hochwertiger Zellen von weltweit führenden Tier-1-Anbietern weist die Batterie bei strengen Nageldurchdringungstests eine außergewöhnliche Stabilität auf und ist für eine lange Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen ausgelegt.

Die gesamte Serie basiert auf SAMDUO Intelligence™, einem KI-gestützten Ökosystem, das dynamische Strompreise, Wettervorhersagen und zeitabhängige Tarifmuster erfasst, um automatisch einen optimierten 24-Stunden-Energieplan zu erstellen. Das Herzstück dieses Ökosystems ist PowerMesh™, das PV-Anlagen, Batterien, intelligente Stromzähler und Haushaltsgeräte generationsübergreifend in Echtzeit koordiniert. Die Sicherheit wird durch das DuoShield™-Schutzkonzept gewährleistet, bei dem jede Zelle über ein zweistufiges Sicherheitswarnsystem mit automatischer Schadensbegrenzung verfügt.

Vielseitige Möglichkeiten für jedes Zuhause

Während die Nex E-Serie speziell für die Anforderungen platzbewusster Privathaushalte entwickelt wurde, ist der mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Nex P2800 Pro der ultimative Solar-Maximierer. Mit einer enormen PV-Eingangsleistung von 3600 W über 4 unabhängige MPPT-Regler, einem integrierten 2400-W-Wechselrichter und einer modularen Erweiterung von 2,73 bis 16,41 kWh durch bis zu 5 stapelbare Batterien ist das System auf maximalen Solarertrag ausgelegt. Es umfasst eine offene API, die nativ mit über 800 Energieversorgern kompatibel ist, sowie alle Kerntechnologien von SAMDUO.

Eine Vision für echte Energiesouveränität

In ihren abschließenden Worten betonten die Verantwortlichen, dass echte Energieunabhängigkeit bedeute, sich an den Tagesrhythmus moderner Familien anzupassen. „Sie entscheiden selbst, wann Sie es nutzen und wann Sie es behalten", erklärte Kallen Lee, Geschäftsführer bei SAMDUO. „Genau darum geht es bei ‚Own Your Power'."

Der Nex E6000 und der Nex E6000H sind zum Preis von 1.999 € (inkl. MwSt.) erhältlich. Die Verfügbarkeit finden Sie auf der SAMDUO-Website.

Über SAMDUO

SAMDUO ist eine Marke für Haushaltsenergie, die speziell auf den europäischen Lebensstil zugeschnitten ist. Vor Beginn der Entwicklung besuchte unser Team zwei Monate lang über 200 Haushalte in sechs europäischen Städten, um die Probleme der Menschen vor Ort im Zusammenhang mit der Energieversorgung aus erster Hand zu verstehen. Wir setzen diese Erkenntnisse in Hardware um, die auf der über zwei Jahrzehnte langen Erfahrung unserer Muttergesellschaft in der Präzisionsfertigung im Mikrometerbereich und im Bereich der hochwertigen Energiespeicher für Privathaushalte basiert – wobei Nulltoleranz, strenge Materialkontrolle und höchste Sicherheitsstandards fest in unserer DNA verankert sind.

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