Le look « home fit » européen par excellence : SAMDUO révolutionne le secteur de l'énergie avec la batterie solaire la plus fine au monde

AMSTERDAM, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO a présenté sa gamme révolutionnaire Nex Series lors de l'événement « Product Reveal », intitulé « The Slim Power Revolution », qui s'est tenu à Amsterdam et a réuni des journalistes spécialisés dans les technologies et l'énergie, des influenceurs de premier plan et des acheteurs du secteur de la grande distribution. Avec en tête de file le Nex E6000, lauréat du Red Dot Design Award, l'ultra-compact Nex E6000H et le très puissant P2800 Pro, cette nouvelle gamme bouleverse profondément le paysage européen du stockage d'énergie, permettant ainsi aux particuliers de protéger leurs investissements solaires et d'opérer leur transition sans subir de pertes financières d'ici la fin du programme néerlandais de facturation nette.

SAMDUO unveils its Nex Series at The Slim Power Revolution event in Amsterdam

Optimiser l'espace pour un mode de vie à la néerlandaise

Au cours de la présentation en direct, SAMDUO a démontré comment il parvenait à éliminer le compromis, vieux de plusieurs décennies, entre une batterie de grande capacité et un matériel métallique encombrant qui encombrait traditionnellement les garages ou les couloirs. En revanche, le Nex E6000 est doté d'une façade haut de gamme en verre trempé de 3 mm d'épaisseur offrant une clarté exceptionnelle et d'un profil fin de 11,9 cm qui épouse parfaitement le mur, tandis que le Nex E6000H offre les mêmes performances dans un format compact de 23 L, conçu pour s'intégrer parfaitement dans les coins inutilisés d'une pièce.

Puissance, envergure et intelligence

La série Nex E offre une capacité de 6 kWh ainsi qu'une puissance CA bidirectionnelle de 2 600 W. Doté d'une puissance de sortie raccordée au réseau de 800 W conforme à la réglementation et d'un châssis tout-en-un, il permet une installation « plug-and-play » immédiate et sans effort. À mesure que les besoins énergétiques du foyer augmentent, le système s'adapte facilement, passant d'un seul module de 6 kWh à un système de batteries de 90 kWh, en connectant jusqu'à 15 unités. Grâce à l'utilisation de cellules haut de gamme provenant de fournisseurs mondiaux de premier plan, cette batterie conserve une stabilité exceptionnelle lors d'essais rigoureux de pénétration par clou et est certifiée pour une durée de vie de 10 000 cycles.

L'ensemble de la gamme s'appuie sur SAMDUO Intelligence™, un écosystème basé sur l'intelligence artificielle qui analyse l'évolution des tarifs d'électricité, les prévisions météorologiques et les profils de consommation en fonction des heures de la journée afin de générer automatiquement un plan énergétique optimisé sur 24 heures. Au cœur de cet écosystème se trouve le PowerMesh™, qui coordonne en temps réel les installations photovoltaïques, les batteries, les compteurs intelligents et les appareils électroménagers, toutes générations confondues. La sécurité repose sur le dispositif de protection DuoShield™, dans lequel chaque cellule est équipée d'un système d'alerte de sécurité à double couche à atténuation automatique.

Des options polyvalentes pour tous les intérieurs

Alors que la série Nex E est conçue pour répondre aux besoins des particuliers soucieux de gagner de la place, le Nex P2800 Pro, lauréat du Red Dot, est le système solaire par excellence pour optimiser le rendement. Doté d'une puissance d'entrée photovoltaïque impressionnante de 3 600 W répartie sur 4 MPPT indépendants, d'un onduleur intégré de 2 400 W et d'une extensibilité modulaire de 2,73 à 16,41 kWh grâce à un maximum de 5 batteries empilables, ce système est conçu pour optimiser le rendement solaire. Elle intègre une API ouverte compatible en natif avec plus de 800 fournisseurs d'énergie, ainsi que toutes les technologies clés de SAMDUO.

Une vision pour une véritable souveraineté énergétique

Lors de leur discours de clôture, les responsables ont souligné que la véritable indépendance énergétique passe par une adaptation aux rythmes de vie quotidiens des familles modernes. « C'est à vous de décider quand l'utiliser et quand le conserver », a déclaré Kallen Lee, directrice générale de SAMDUO. « C'est exactement ça, "Own Your Power". »

Les modèles Nex E6000 et Nex E6000H sont disponibles au prix de 1 999 € (TVA comprise). Consultez le site web de SAMDUO pour connaître les disponibilités.

À propos d' SAMDUO

SAMDUO est une marque spécialisée dans l'énergie domestique, conçue pour le mode de vie européen. Avant de lancer le projet, notre équipe a passé deux mois à visiter plus de 200 foyers dans six villes européennes afin de cerner directement les difficultés rencontrées par les habitants en matière d'énergie. Nous transformons ces connaissances en matériel, en nous appuyant sur plus de deux décennies d'expérience de notre société mère dans la fabrication de haute précision au micron près et dans le stockage d'énergie résidentiel haut de gamme — où la tolérance zéro, le contrôle rigoureux des matériaux et les normes de sécurité les plus strictes font partie intégrante de notre ADN.

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