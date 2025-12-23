Zweedse bedrijven schakelen over van nieuwsgierigheid naar AI naar actie, aldus Dstny Zweden.

De markt verschuift van "ziet er gaaf uit" naar "het past binnen het budget" naarmate de vraag naar AI-gestuurde communicatie toeneemt.

STOCKHOLM, 23 december 2025 /PRNewswire/ -- Zweedse bedrijven hebben in 2025 resoluut de stap gezet van nieuwsgierigheid naar AI naar implementatie ervan. AI vertegenwoordigt nu 20% van de nieuwe verkopen bij Dstny Sweden en naar verwachting zal dit in 2026 oplopen tot 30%.

"Begin dit jaar zeiden klanten: "Ziet er mooi uit, ik zou het kunnen overwegen." Nu vragen ze zich af: "Wanneer moeten we het implementeren?", aldus Jonas Angleflod, Managing Director of Dstny Sweden. "FOMO is een reëel probleem – bedrijven zien concurrenten een voorsprong nemen en willen niet achterblijven."

Zweden, ook wel bekend als Silicon Valhalla, ontwikkelt zich tot een Europees centrum voor AI-ontwikkeling, naast Londen en de VS. Zweedse bedrijven blijven echter terughoudend in de adoptie ervan. Aangezien er nog steeds enig vertrouwen ontbreekt in belangrijke toepassingsmogelijkheden, is ook datasoevereiniteit een belangrijk aandachtspunt. Dstny pakt dit aan door middel van Zweedse AI-modellen die draaien op Zweedse infrastructuur.

De vraag van de klant ontwikkelt zich in twee fasen. De eerste focus ligt op inzichten die met behulp van AI worden verkregen, zoals gespreksanalyse en sentimenttracking. De tweede golf omvat verdere automatisering, waarbij AI wordt gekoppeld aan bedrijfssystemen zoals Magento en Shopify om taken zoals orderopzoekingen en klantenservice af te handelen.

"Klanten willen hun processen niet langer aanpassen aan onze software," aldus Jonas. "Ze willen AI die binnen hun bestaande werkprocessen past."

Dstny Sweden lanceert in januari 2026 een add-on voor hun automatiseringsplatform, waarmee bedrijven workflows kunnen activeren op basis van sentiment, trefwoorden en aangepaste bedrijfsregels.

Jonas voorspelt een verschuiving van AI als "hulpmiddel" naar AI als "agent" – waarbij de werkdruk voor mensen geleidelijk afneemt, terwijl mensen een managementrol op zich nemen door AI-systemen te coachen en begeleiden.

Over Dstny

Dstny zorgt ervoor dat hybride werkzaamheden daadwerkelijk werken door zakelijke communicatie over alle grenzen heen te vereenvoudigen: apparaten, locaties, teams en applicaties. Onze oplossingen combineren mobile-first architectuur met gepatenteerde technologie om spraak, video en berichten naadloos te integreren in bedrijfskritische tools.

Via ons AI-platform en de wereldwijd toonaangevende Microsoft Teams-integratie geven we meer dan vier miljoen gebruikers in meer dan tachtig markten de mogelijkheid om moeiteloos verbinding te maken met collega's en klanten, ongeacht waar ze werken.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en heeft meer dan duizend werknemers in zeven Europese landen.

