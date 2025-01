ENGWE onthult Mapfour N1, de elektrische fiets van koolstofvezel: Lichtgewicht, krachtig, slim en gebouwd voor de stad

PARIJS, 28 januari 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE kondigt verheugd aan dat het de Mapfour N1 e-bike heeft gelanceerd, het eerste product in de nieuwe Mapfour-serie. De ENGWE Mapfour is ontworpen voor budgetvriendelijk, gezond, probleemloos en duurzaam vervoer en luidt een nieuw tijdperk van stedelijke mobiliteit in. Onder het motto "Free In Your Way" combineert hij een innovatief ontwerp, krachtige prestaties en slimme functies om rijders vrijheid en efficiëntie te bieden.

Om de release te vieren, organiseert ENGWE van 28 januari tot en met 23 februari een giveaway-actie voor een beperkte periode, waarbij deelnemers kans maken op een gratis Mapfour N1. Officiële reserveringen beginnen op 24 februari 2025.

Mapfour N1 Air: De beste lichtgewicht elektrische stadsfiets van koolstofvezel voor minder dan 3000 euro

De N1 Air is ontworpen voor stadsrijders die op zoek zijn naar een lichtgewicht e-bike. Hij weegt slechts 15,6 kg en heeft een uit één stuk gegoten koolstofvezel frame dat 11 keer sterker en harder is dan aluminium.

Ultralichte duurzaamheid: Het frame weegt slechts 1,28 kg, ongeveer hetzelfde als twee iPad Airs.

Bereik van 100 km: Aangedreven door een 10Ah batterij kun je er een week mee rijden op één lading.

Slim antidiefstalsysteem: Ingebouwde GPRS-tracking, waarschuwingen voor abnormale rijsituaties en automatische SOS-noodmeldingen.

Verwijderbare Samsung-batterij: In één seconde los te koppelen voor handig opladen, met geïntegreerde diefstalbeveiliging.

Mapfour N1 Pro : De krachtigste en veiligste elektrische stadsfiets van koolstofvezel voor minder dan 3000 euro

Voor rijders die topprestaties eisen, is de N1 Pro uitgerust met vermogen op mountainbikeniveau en eersteklas functies:

Ongeëvenaarde kracht: De 250W motor met middenaandrijving en 80Nm koppel maakt het moeiteloos beklimmen van steile hellingen mogelijk en geeft rijders vertrouwen op elk terrein.

De 250W motor met middenaandrijving en 80Nm koppel maakt het moeiteloos beklimmen van steile hellingen mogelijk en geeft rijders vertrouwen op elk terrein. Koolstof frame op Trek-niveau: Dit frame, ontworpen met dezelfde hoge kwaliteit als Trek en Specialized, is lichter, sterker en soepeler en combineert duurzaamheid en elegantie voor een uitzonderlijke rit.

Dit frame, ontworpen met dezelfde hoge kwaliteit als Trek en Specialized, is lichter, sterker en soepeler en combineert duurzaamheid en elegantie voor een uitzonderlijke rit. Snel opladen in anderhalf uur: Een verwijderbare batterij met snelle oplaadmogelijkheden en geavanceerde diefstalbeveiliging.

Een verwijderbare batterij met snelle oplaadmogelijkheden en geavanceerde diefstalbeveiliging. Slimme antidiefstaltechnologie: Voorzien van geofencing, diefstalwaarschuwingen, Bluetooth-ontgrendeling en een fietszoeker.

"Elektrische fietsen van ENGWE Mapfour weerspiegelen onze toewijding aan handig, efficiënt en gezond fietsen, met als doel de uitdagingen van woon-werkverkeer zoals de stijgende kosten en gezondheidsproblemen aan te pakken. Door het inspelen op de behoefte aan duurzame opties wordt het dagelijks reizen efficiënter en plezieriger," aldus Baron, productmanager bij ENGWE.

Mis je kans niet om een elektrische fiets van Mapfour N1 te winnen! Bezoek de website van ENGWE voor de giveaway die 28 januari begint en reserveer je elektrische fiets op 24 februari. Ervaar de vrijheid om op jouw manier te rijden.

