ENGWE stellt das Mapfour N1 Carbon-E-Bike vor: Leicht, leistungsfähig, intelligent und für die Stadt gebaut

PARIS, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE freut sich, die Markteinführung des Mapfour N1 E-Bikes bekannt zu geben, dem ersten Produkt der neuen Mapfour-Serie. Das ENGWE Mapfour verkörpert eine neue Ära der Mobilität in der Stadt und wurde für eine budgetfreundliche, gesunde, problemlose und nachhaltige Beförderung entwickelt. Unter dem Motto „Free In Your Way" kombiniert es innovatives Design, starke Leistung und intelligente Funktionen, um dem Fahrer Freiheit und Effizienz zu bieten.

Um die Markteinführung zu feiern, veranstaltet ENGWE vom 28. Januar bis zum 23. Februar ein zeitlich begrenztes Giveaway, bei dem die Teilnehmer die Chance haben, ein kostenloses Mapfour N1 zu gewinnen. Die offiziellen Reservierungen beginnen am 24. Februar 2025.

Mapfour N1 Air: Das beste leichte Carbon-E-Bike für die Stadt unter 3000 Euro

Das N1 Air wurde für urbane Fahrer entwickelt, die ein leichtes E-Bike suchen. Es wiegt nur 15,6 kg und verfügt über einen einteilig geformten Kohlefaserrahmen, der 11-mal stärker und steifer als Aluminium ist.

Ultraleicht und langlebig: Das Gewicht des Rahmens beträgt nur 1,28 kg — das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei iPad Airs.

Das Gewicht des Rahmens beträgt nur 1,28 kg — das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei iPad Airs. 100 km Reichweite: Mit einer 10Ah-Batterie kann man mit einer einzigen Ladung eine Woche lang fahren.

Intelligentes Anti-Diebstahl-System: Eingebautes GPRS-Tracking, Warnungen bei abnormalen Bewegungen des Fahrrads und automatische SOS-Notfallbenachrichtigungen.

Herausnehmbarer Samsung-Akku: Lässt sich in einer Sekunde abnehmen und bequem aufladen, mit integriertem Diebstahlschutz.

Mapfour N1 Pro : Das leistungsstärkste und sicherste City-E-Bike aus Carbon unter 3000 Euro

Das N1 Pro ist mit einer Leistung auf Mountainbike-Niveau und erstklassigen Funktionen für Fahrer ausgelegt, die Spitzenleistung verlangen:

Unerreichte Leistung: Der 250-W-Mittelmotor mit einem Drehmoment von 80 Nm lässt steile Steigungen mühelos bewältigen und gibt dem Fahrer auf jedem Terrain Sicherheit.

Unerreichte Leistung: Der 250-W-Mittelmotor mit einem Drehmoment von 80 Nm lässt steile Steigungen mühelos bewältigen und gibt dem Fahrer auf jedem Terrain Sicherheit.

Trek-Grade Carbon-Rahmen: Dieser Rahmen wurde mit der gleichen hohen Qualität wie Trek und Specialized entwickelt. Er ist leichter, stabiler und leichtgängiger und kombiniert Haltbarkeit und Eleganz für ein außergewöhnliches Fahrgefühl.

1,5-Stunden-Schnellaufladung: Ein herausnehmbarer Akku mit Schnellladefunktion und erweitertem Diebstahlschutz. Intelligente Anti-Diebstahl-Technologie: Verfügt über Geofencing, Diebstahlwarnungen, Bluetooth-Entriegelung und einen Fahrradortungsdienst.

„ENGWEMapfour E-Bikes spiegeln unser Engagement für bequemes, effizientes und gesundes Radfahren wider und zielen darauf ab, die Herausforderungen des Pendelns wie steigende Kosten, gesundheitliche Belange und den Bedarf an nachhaltigen Optionen zu bewältigen und die tägliche Fahrt effizienter und angenehmer zu gestalten", sagte Baron, Produktmanager bei ENGWE.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, ein Mapfour N1 E-Bike zu gewinnen! Besuchen Sie die Website von ENGWE für die Verlosung ab dem 28. Januar und reservieren Sie Ihr E-Bike am 24. Februar. Erleben Sie die Freiheit, auf Ihre Art zu fahren.

