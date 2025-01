ENGWE dévoile le Mapfour N1, un vélo électrique en carbone léger, puissant, intelligent et conçu pour la ville

PARIS, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE est ravi d'annoncer le lancement du vélo électrique Mapfour N1, le premier produit de sa nouvelle série Mapfour. Conçu pour offrir un moyen de transport économique, sain, facile à utiliser et durable, l'ENGWE Mapfour incarne une nouvelle ère de la mobilité urbaine. Avec pour slogan « Free In Your Way », il associe un design innovant, des performances élevées et des fonctionnalités intelligentes pour offrir liberté et efficacité.

ENGWE Launches Mapfour N1 Carbon Fiber City Electric Bike

Pour célébrer ce lancement, ENGWE organise un concours du 28 janvier au 23 février pour offrir aux participants une chance de gagner un Mapfour N1. Les réservations officielles débuteront le 24 février 2025.

Mapfour N1 Air: le meilleur vélo électrique de ville léger en carbone à moins de 3 000 euros

Conçu pour les cyclistes urbains à la recherche d'un vélo électrique léger, le N1 Air ne pèse que 15,6 kg et est doté d'un cadre en fibre de carbone moulé en une seule pièce qui est 11 fois plus résistant et plus rigide que l'aluminium.

Durabilité ultra-légère : le cadre ne pèse que 1,28 kg, soit à peu près deux iPad Air.

le cadre ne pèse que 1,28 kg, soit à peu près deux iPad Air. 100 km d'autonomie : alimenté par une batterie de 10 Ah, il offre une autonomie d'une semaine avec une seule charge.

alimenté par une batterie de 10 Ah, il offre une autonomie d'une semaine avec une seule charge. Système antivol intelligent : suivi GPRS intégré, alertes d'activité anormale et notifications d'urgence SOS automatiques.

suivi GPRS intégré, alertes d'activité anormale et notifications d'urgence SOS automatiques. Batterie Samsung amovible : la batterie se détache en une seconde pour une recharge pratique, avec protection antivol intégrée.

Mapfour N1 Pro : le vélo électrique urbain en carbone le plus puissant et le plus sûr à moins de 3 000 euros

Pour les cyclistes qui exigent des performances de pointe, le N1 Pro est équipé d'une puissance de niveau VTT et de caractéristiques haut de gamme :

Une puissance inégalée : le moteur à entraînement intermédiaire de 250 W avec un couple de 80 Nm permet de franchir les pentes raides sans effort pour aborder avec confiance tous types de terrains.

le moteur à entraînement intermédiaire de 250 W avec un couple de 80 Nm permet de franchir les pentes raides sans effort pour aborder avec confiance tous types de terrains. Cadre en carbone de qualité Trek : conçu avec la même qualité que les marques Trek et Specialized, ce cadre est plus léger, plus solide et plus souple, alliant durabilité et élégance pour une conduite exceptionnelle.

conçu avec la même qualité que les marques Trek et Specialized, ce cadre est plus léger, plus solide et plus souple, alliant durabilité et élégance pour une conduite exceptionnelle. Chargement rapide en 1,5 heure : batterie amovible avec fonction de charge rapide et protection avancée contre le vol.

batterie amovible avec fonction de charge rapide et protection avancée contre le vol. Technologie antivol intelligente : comprend la géolocalisation, les alertes au vol, le déverrouillage par Bluetooth et un localisateur de vélo.

« Les vélos électriques ENGWEMapfour reflètent notre engagement en faveur d'un cyclisme pratique, efficace et sain, visant à relever les défis liés aux déplacements quotidiens tels que l'augmentation des coûts, les préoccupations en matière de santé et le besoin d'options durables, en rendant les déplacements quotidiens plus efficients et plus agréables », déclare Baron, responsable des produits, ENGWE.

Ne manquez pas votre chance de gagner un vélo électrique Mapfour N1 ! Visitez le site web d'ENGWE pour participer au concours à partir du 28 janvier et réservez votre vélo électrique à partir du 24 février. Découvrez la liberté de rouler à votre guise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605506/ENGWE_Launches_Mapfour_N1_Carbon_Fiber_City_Electric_Bike.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg