EUROPE'S 50 BEST BARS WORDEN BEKENDGEMAAKT IN AMSTERDAM OP DINSDAG 30 JUNI 2026

De eerste editie van de Europese barranglijst zal de beste cocktailbestemmingen in de regio in de bloemetjes zetten

LONDEN, 23 februari 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, de organisatie achter The World's 50 Best Bars, maakt bekend dat de eerste editie van Europe's 50 Best Bars plaatsvindt in de bruisende stad Amsterdam op dinsdag 30 juni 2026.

Voor de inaugurele editie zal de prestigieuze ranglijst de prestaties van de beste bars, bartenders en cocktailsteden in Europa in de schijnwerpers zetten. Amsterdam, een dynamisch en invloedrijk centrum voor barcultuur, is gekozen om de inspirerende en zich ontwikkelende bargemeenschap van het continent te vieren, wat een primeur betekent in de geschiedenis van 50 Best binnen alle awards.

De uiteindelijke lijst wordt de eerste ranglijst in zijn soort die Europa omvat en wordt samengesteld op basis van stemmen van meer dan driehonderd gendergebalanceerde, anonieme experts uit de barsector uit de hele regio. Het stemmingspanel – de Europe's 50 Best Bars Academy – bestaat uit een evenwichtige mix van bartenders, bareigenaars, drankmedia en bereisde cocktailliefhebbers, geselecteerd door de 11 Academy Chairs die 11 subregio's van Europa vertegenwoordigen.

Hoogtepunten van het programma in Amsterdam zijn onder meer het Bartenders' Feast, dat wordt georganiseerd op de avond voorafgaand aan de ceremonie voor degenen van wie de bar in de ranglijst van dit jaar is opgenomen. De langverwachte lijst van Europe's 50 Best Bars wordt onthuld tijdens de awardceremonie op dinsdag 30 juni, met een rode loper en een drankenreceptie voorafgaand aan de live aftelling en onthulling van Europe's 50 Best Bars 2026, inclusief de titel van The Best Bar in Europe 2026, gesponsord door Perrier.

Voorafgaand aan de ceremonie zal 50 Best twee speciale awards aankondigen die uitmuntendheid in het afgelopen jaar erkennen: de Michter's Art of Hospitality Award en de Altos Bartenders' Bartender Award.

Daarnaast worden tijdens de ceremonie in Amsterdam de winnaars bekendgemaakt van de volgende speciale awardcategorieën waarvoor bars uit heel Europa zich hebben ingeschreven:

One To Watch Award

Roku Industry Icon Award

Three Cents Best New Opening Award

Ketel One Sustainable Bar Award

Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

SevenRooms Best Bar Design Award

Best in Destination Award

The Best Bar in Europe 2026, gesponsord door Perrier

De aftelling van de lijst van Europe's 50 Best Bars 2026, gesponsord door Perrier, wordt ook live uitgezonden voor een wereldwijd publiek op YouTube.

Mediacentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903259/Europe_50_Best_Bars_2026_Logo.jpg