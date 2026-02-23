EUROPE'S 50 BEST BARS SE DARÁN A CONOCER EM ÁMSTERDAM EL MARTES 30 JUNIO 2026

La primera edición del ranking de bares europeos celebrará los mejores destinos cocteleros de la región

LONDRES, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, la organización responsable de The World's 50 Best Bars, revela que la primera edición de Europe's 50 Best Bars tendrá lugar en la vibrante ciudad de Ámsterdam el martes 30 junio 2026.

En su edición inaugural, este prestigioso ranking mostrará los logros de los mejores bares, bartenders y ciudades cocteleras de Europa. Ámsterdam, un centro dinámico e influyente para la cultura de los bares, fue elegida para celebrar la inspiradora y evolutiva comunidad de bares del continente, lo que supone una novedad en la historia de los 50 Best en todos los premios.

La lista resultante será la primera clasificación de este tipo que abarque toda Europa, elaborada a partir de los votos de más de 300 expertos del sector de la hostelería, procedentes de toda la región, con una representación equilibrada de ambos sexos y de forma anónima. El panel de votación – la Europe's 50 Best Bars Academy – reúne una mezcla equilibrada de bartenders, propietarios, periodistas y expertos en coctelería, seleccionados por 11 Academy Chairs que representan 11 subregiones europeas.

Entre los eventos destacados del programa en Ámsterdam figura el Bartenders' Feast, celebrado la noche previa para aquellos cuyos bares figuran en la clasificación. La lista de Europe's 50 Best Bars se revelará en una ceremonia de premios el martes 30 junio, con alfombra roja y recepción de cócteles antes de la cuenta regresiva en directo y el anuncio de Europe's 50 Best Bars 2026, que culminará con el anuncio de The Best Bar in Europe 2026, patrocinado por Perrier.

Antes de la ceremonia, 50 Best anunciará dos premios especiales que reconocen la excelencia durante el último año: el Michter's Art of Hospitality Award y el Altos Bartenders' Bartender Award.

Además, en la ceremonia también se anunciarán los ganadores de las categorías de premios especiales a los que se han postulado bares de toda Europa, que son las siguientes:

One To Watch Award

Roku Industry Icon Award

Three Cents Best New Opening Award

Ketel One Sustainable Bar Award

Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

SevenRooms Best Bar Design Award

Best in Destination Awards

The Best Bar in Europe 2026, sponsored by Perrier

La cuenta atrás de la lista Europe's 50 Best Bars 2026, patrocinada por Perrier, también se transmitirá en directo para una audiencia global en YouTube .

