LES EUROPE'S 50 BEST BARS SERONT DÉVOILÉS À AMSTERDAM LE MARDI 30 JUIN 2026

La première édition du classement européen des bars rendra hommage aux meilleures destinations cocktail de la région

LONDRES, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, l'organisation à l'origine du classement The World's 50 Best Bars, révèle que la première édition du classement des Europe's 50 Best Bars aura lieu dans la ville dynamique d'Amsterdam le mardi 30 juin 2026.

Pour sa première édition, ce prestigieux classement mettra à l'honneur les réalisations des meilleurs bars, barmans et villes à cocktails d'Europe. Amsterdam, centre dynamique et influent de la culture des bars, a été choisie pour célébrer la communauté inspirante et en pleine évolution des bars du continent, marquant une première dans l'histoire des 50 Best Awards.

La liste qui en résultera sera le premier classement de ce type à couvrir l'Europe, crée à partir des votes de plus de 300 experts anonymes du secteur des bars, issus de toute la région et représentant équitablement les deux sexes. Le jury, Europe's 50 Best Bars Academy, est composé d'un mélange équilibré de barmans, de propriétaires de bars, des journalistes spécialisés dans les boissons et des amateurs de cocktails, sélectionnés par les 11 Academy Chairs représentant les 11 sous-régions d'Europe.

La très attendue liste des Europe's 50 Best Bars sera dévoilée lors de la cérémonie de remise des prix le mardi 30 juin, avec arrivée sur tapis rouge et réception autour de cocktails avant le compte à rebours en direct et la révélation des Europe's 50 Best Bars 2026, incluant le titre du Best Bar in Europe Bar 2026, sponsorisé par Perrier.

Avant la cérémonie, 50 Best annoncera deux prix récompensant l'excellence au cours de l'année écoulée : le Michter's Art of Hospitality Award et le Altos Bartenders' Bartender Award.

De plus, les lauréats des catégories de prix pour lesquels les bars de toute l'Europe ont concouru seront annoncés lors de la cérémonie à Amsterdam. Les catégories sont les suivantes :

One To Watch Award

Roku Industry Icon Award

Three Cents Best New Opening Award

Ketel One Sustainable Bar Award

Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

SevenRooms Best Bar Design Award

Best in Destination Awards

The Best Bar in Europe 2026, sponsorisé par Perrier

Le compte à rebours de la liste des Europe 50 Best Bars 2026, parrainée par Perrier, sera également diffusé en direct à un public mondial sur YouTube .

Centre média:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903259/Europe_50_Best_Bars_2026_Logo.jpg