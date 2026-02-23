EUROPE'S 50 BEST BARS SE REVELARÃO EM AMSTERDÃ NA TERÇA-FEIRA 30 JUNHO 2026

A primeira edição do ranking de bares europeus celebrara os melhores destinos coqueteleiros da região

LONDRES, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, a organização responsável pelo The World's 50 Best Bars, revela que a primeira edição do Europe's 50 Best Bars se revelará em Amsterdã na terça-feira, 30 junho 2026.

Na sua edição inaugural, a lista ressaltará as conquistas dos melhores bares, bartenders e cidades coqueteleiras da Europa. Amsterdã, um centro dinâmico e influente para a cultura dos bares, tem sido escolhido para celebrar a crescente comunidade coqueteleira, um marco na história do 50 Best.

A lista resultante será o primeiro ranking deste tipo a abranger toda a Europa, elaborada a partir dos votos de mais de 300 expertos anónimos do setor, com equilíbrio de género. O painel de votação – a Europe's 50 Best Bars Academy – reúne uma mistura equilibrada de bartenders, proprietários, periodistas y expertos em coqueteleira, selecionas por 11 Academy Chairs que representam as 11 subregiões europeias.

Entre os eventos destacados do programa em Amsterdã estão o Bartenders' Feast, celebrado a noite anterior aos prêmios para aqueles cujos bares estão na classificação. A lista do Europe's 50 Best Bars se revelará em una cerimônia de prêmios na terça-feira 30 junho, com alfombra vermelha e uma recepção de drinks antes da conta regressiva ao vivo, que culminara no anúncio do The Best Bar in Europe 2026, patrocinado por Perrier.

Antes da cerimônia, 50 Best anunciará dos prêmios especiais que reconhecem a excelência dos bares ao longo do último ano: o Michter's Art of Hospitality Award e o Altos Bartenders' Bartender Award.

Além disso, na cerimônia também se anunciaram os ganhadores das categorias de prêmios especiais que os bares de toda a Europa se postularam, esses são os seguintes:

One To Watch Award

Roku Industry Icon Award

Three Cents Best New Opening Award

Ketel One Sustainable Bar Award

Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

SevenRooms Best Bar Design Award

Best in Destination Awards

The Best Bar in Europe 2026, patrocinado por Perrier

A conta regressiva para a lista do Europe's 50 Best Bars 2026, patrocinada pela Perrier, também será transmitida ao vivo para uma audiência global no YouTube .

