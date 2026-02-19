Fortis Energy en EBRD ondertekenen 'mandate letter' voor 342MW (270 MWp/72 MWh) Sremska Mitrovica Solar PV- en opslagproject in Servië

AMSTERDAM, 19 februari 2026 /PRNewswire/ -- Fortis Renewable Energy BV heeft een mandate letter ondertekend met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) voor de potentiële financiering van een zonnepark van 270 MWp, gecombineerd met een batterij-energieopslagsysteem (BESS) van 72 MWh, in Servië. De overeenkomst markeert de start van een gestructureerd financieringsproces en het vereiste boekenonderzoek (due diligence) voor de verstrekking van langetermijnfinanciering.

(L-R): Mehmet Burak Üçkardeş, President of Fortis Energy; Harry Boyd-Carpenter, Managing Director, Sustainable Infrastructure Group at EBRD; and Nikola Oklobdžija, Executive VP of Fortis Energy, pictured during the official signing ceremony. Representatives from Fortis Energy Renewable BV and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gather for a commemorative group photo following the official signing ceremony.

Het project in Sremska Mitrovica zal naar verwachting de grootste zonne-energie-installatie in Servië en een van de grootste in de Westelijke Balkan worden. Naast de schaalgrootte vormt het project een belangrijke mijlpaal in het versterken van de nationale energiezekerheid, het ondersteunen van decarbonisatiedoelstellingen en het versnellen van de regionale aansluiting op het Europese klimaat- en energiebeleid.

Volgens Fortis Energy zal het project aanzienlijke hernieuwbare capaciteit toevoegen aan het nationale elektriciteitsnet. Hiermee wordt de energiezekerheid op lange termijn versterkt en wordt bijgedragen aan de regionale decarbonisatiedoelstellingen als cruciaal infrastructuurobject binnen de Europese energietransitie. Het project dient niet alleen als een belangrijke mijlpaal voor de regio, maar ook als bewijs van bankability; het toont aan dat grootschalige zonne-energieprojecten in Zuidoost-Europa voldoen aan internationale normen op het gebied van milieu en sociale duurzaamheid. Fortis Energy onderstreepte het belang van het partnerschap met de EBRD en wees op de voortdurende rol van de instelling bij het ondersteunen van duurzame infrastructuur in de Westelijke Balkan door het mobiliseren van privaat kapitaal, het versterken van de marktstabiliteit en het bevorderen van de groene transitie in de regio.

Sremska Mitrovica, gelegen op circa 80 kilometer ten noordwesten van Belgrado, is een van de historisch meest significante steden van Servië. De stad is gebouwd op de resten van de oude Romeinse keizerlijke hoofdstad Sirmium, destijds een van de belangrijkste centra van het laat-Romeinse Rijk. Vandaag de dag slaat deze strategische poort tussen Belgrado en Centraal-Europa een nieuw hoofdstuk open, waarin het rijke erfgoed wordt verbonden met de toekomst van schone energie. De ontwikkeling van een van de grootste zonneparken in Servië en de Westelijke Balkan versterkt de nationale energiezekerheid en positioneert Sremska Mitrovica als een modern knooppunt voor duurzame groei.

Het project zal naar verwachting jaarlijks meer dan 365 GWh aan schone elektriciteit opwekken, wat gelijkstaat aan het stroomverbruik van ruim 105.000 huishoudens per jaar. Bovendien wordt hiermee de uitstoot van circa 182.000 ton CO₂ vermeden — een klimaatimpact die vergelijkbaar is met het jaarlijks planten van bijna 9 miljoen bomen. De start van de bouw staat gepland voor het derde kwartaal van 2026, met een beoogde ingebruikname in het eerste kwartaal van 2028.

Fortis Energy, van oorsprong uit Turkije en met het hoofdkantoor in Nederland, beschikt over regionale kantoren in Istanbul (MEA) en Belgrado (CEE). Het bedrijf streeft de langetermijnambitie na om een wereldwijde Green Baseload IPP (Independent Power Producer) te worden, door de integratie van zonne-energie, windenergie, energieopslag en duurzame infrastructuur in heel Europa. Fortis exploiteert momenteel meer dan 200 MW aan hernieuwbare activa en werkt aan de realisatie van ruim 500 MW aan nieuwe investeringen voor de periode 2026–2027.

Contact : Hüseyin Dönmez; [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916684/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916683/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_2.jpg