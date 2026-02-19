Fortis Energy et la BERD signent une lettre de mandat pour un projet photovoltaïque et de stockage de 342 MW (270 MWp/72MWh) Sremska Mitrovica en Serbie

AMSTERDAM, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Fortis Renewable Energy BV a signé une lettre de mandat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour le financement potentiel d'une centrale solaire photovoltaïque de 270 MWp, associée à un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 72 MWh, en Serbie. L'accord marque le début d'un processus de financement structuré et de l'audit préalable nécessaire à la constitution d'une dette à long terme.

(DE GAUCHE À DROITE) : Mehmet Burak Üçkardeş, président de Fortis Energy ; Harry Boyd-Carpenter, directeur général du groupe Infrastructure durable à la BERD ; et Nikola Oklobdžija, vice-président exécutif de Fortis Energy, lors de la cérémonie de signature officielle. Des représentants de Fortis Energy Renewable BV et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) se réunissent pour une photo de groupe commémorative après la cérémonie officielle de signature.

Le projet de Sremska Mitrovica devrait devenir la plus grande installation photovoltaïque de Serbie et l'une des plus importantes des Balkans occidentaux. Au-delà de son ampleur, le projet représente une étape importante dans le renforcement de la sécurité énergétique de la Serbie, en soutenant les objectifs de décarbonisation et en accélérant l'alignement régional sur les politiques européennes en matière de climat et d'énergie.

Selon Fortis Energy, le projet ajoutera une importante capacité renouvelable au réseau national, renforçant ainsi la sécurité énergétique à long terme tout en contribuant aux objectifs régionaux de décarbonisation en tant qu'infrastructure essentielle dans le cadre de la transition verte de l'Europe. Ce projet constitue non seulement une étape importante pour la région, mais aussi une démonstration de la bancabilité, prouvant que l'énergie solaire à grande échelle en Europe du Sud-Est est conforme aux normes internationales en matière de durabilité environnementale et sociale. Fortis Energy a souligné l'importance du partenariat avec la BERD, notant le rôle continu de l'institution dans le soutien aux infrastructures durables à travers les Balkans occidentaux en mobilisant des capitaux privés, en renforçant la stabilité du marché et en faisant progresser la transition verte de la région.

Sremska Mitrovica, située à environ 80 km au nord-ouest de Belgrade, est l'une des villes serbes les plus importantes sur le plan historique. Elle a été construite sur l'ancienne capitale impériale romaine de Sirmium, qui comptait autrefois parmi les centres les plus importants de la fin de l'Empire romain. Aujourd'hui, ce point de passage stratégique entre Belgrade et l'Europe centrale entame un nouveau chapitre de son histoire, alignant son riche héritage sur l'avenir de l'énergie propre. En effet, l'une des plus grandes centrales solaires de Serbie et des Balkans occidentaux est en cours de développement dans la région, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale et positionnant Sremska Mitrovica comme un centre moderne pour une croissance durable.

Le projet devrait produire plus de 365 GWh d'électricité propre par an, ce qui équivaut à alimenter plus de 105 000 ménages chaque année, tout en évitant environ 182 000 tonnes d'émissions de CO₂, soit un impact sur le climat comparable à la plantation de près de 9 millions d'arbres chaque année. La construction devrait commencer au troisième trimestre 2026 et la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2028.

Fortis Energy, originaire de Turquie et dont le siège social se trouve aux Pays-Bas, possède des bureaux régionaux à Istanbul (MEA) et à Belgrade (CEE). L'entreprise poursuit son ambition à long terme de devenir une IPP de base verte mondiale, intégrant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie et l'infrastructure durable dans toute l'Europe. Fortis exploite actuellement plus de 200 MW d'actifs renouvelables et avance plus de 500 MW de nouveaux investissements prévus pour 2026-2027.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2916684/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2916683/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_2.jpg