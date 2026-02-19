Fortis Enerji ve EBRD, Sırbistan'daki 342MW (270 MWp/72 MWh) Sremska Mitrovica Güneş Enerjisi ve Depolama Projesi İçin Yetki Mektubu İmzaladı

AMSTERDAM, 19 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Fortis Renewable Energy BV, Sırbistan'da 270 MWp gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 72 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sisteminin (BESS) potansiyel finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir yetki mektubu (mandate letter) imzaladı. Bu anlaşma, yapılandırılmış finansman sürecinin ve uzun vadeli kredi sağlanması için gerekli olan teknik ve mali inceleme (due diligence) aşamasının başlangıcını teşkil etmektedir.

(L-R): Mehmet Burak Üçkardeş, President of Fortis Energy; Harry Boyd-Carpenter, Managing Director, Sustainable Infrastructure Group at EBRD; and Nikola Oklobdžija, Executive VP of Fortis Energy, pictured during the official signing ceremony. Representatives from Fortis Energy Renewable BV and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gather for a commemorative group photo following the official signing ceremony.

Sremska Mitrovica projesinin, Sırbistan'ın en büyük güneş enerjisi tesisi ve Batı Balkanlar'ın en büyüklerinden biri olması beklenmektedir. Proje, ölçeğinin ötesinde, Sırbistan'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dekarbonizasyon hedeflerinin desteklenmesi ve bölgenin Avrupa iklim ve enerji politikalarına uyumunun hızlandırılması açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Fortis Enerji'den yapılan açıklamaya göre proje, ulusal şebekeye önemli bir yenilenebilir kapasite ekleyerek uzun vadeli enerji güvenliğini artıracak ve Avrupa'nın Yeşil Dönüşümü kapsamında kritik bir altyapı varlığı olarak bölgesel dekarbonizasyon hedeflerine katkıda bulunacaktır. Bu yatırım, bölge için sadece stratejik bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'daki büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin uluslararası çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu kanıtlayarak "finanse edilebilirlik" (bankability) açısından bir model teşkil etmektedir. Fortis Enerji, EBRD ile olan ortaklığın önemini vurgulayarak; kurumun özel sermayeyi mobilize etme, piyasa istikrarını artırma ve Batı Balkanlar genelinde sürdürülebilir altyapıyı destekleyerek yeşil dönüşümü ilerletme konusundaki öncü rolüne dikkat çekti.

Belgrad'ın yaklaşık 80 km kuzeybatısında yer alan Sremska Mitrovica, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun en önemli merkezlerinden biri olan antik imparatorluk başkenti Sirmium üzerine kurulmuş, Sırbistan'ın tarihi açıdan en köklü şehirlerinden biridir. Bugün, Belgrad ile Orta Avrupa arasındaki bu stratejik kapı, zengin mirasını temiz enerjinin geleceğiyle birleştirerek yeni bir sayfa açıyor. Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan bölge, hem ulusal enerji güvenliğini pekiştiriyor hem de Sremska Mitrovica'yı sürdürülebilir büyümenin modern bir merkezi konumuna taşıyor.

Projenin yılda 365 GWh'den fazla temiz elektrik üretmesi beklenmektedir. Bu miktar, her yıl 105.000'den fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 182.000 ton CO₂ emisyonunu engellemeye eşdeğerdir. Bu çevresel etki, her yıl yaklaşık 9 milyon ağaç dikilmesiyle kıyaslanabilir düzeydedir. İnşaatın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve tesisin 2028 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınması hedeflenmektedir.

Türkiye kökenli olan ve genel merkezi Hollanda'da bulunan Fortis Enerji'nin İstanbul (MEA) ve Belgrad'da (CEE) bölge ofisleri bulunmaktadır. Şirket; güneş, rüzgar, enerji depolama ve sürdürülebilir altyapıyı tüm Avrupa'da entegre ederek küresel bir "Yeşil Baz Yük Üreticisi" (Green Baseload IPP) olma uzun vadeli vizyonunu sürdürmektedir. Fortis, halihazırda 200 MW'tan fazla yenilenebilir enerji varlığını işletmekte ve 2026–2027 dönemi için planlanan 500 MW'ın üzerindeki yeni yatırımlarına devam etmektedir.

Contact : Hüseyin Dönmez; [email protected]

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2916684/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2916683/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_2.jpg