Fortis Energy y BERD firman la Carta de Mandato para el Proyecto de Sremska Mitrovica en Serbia

-Fortis Energy y BERD firman la Carta de Mandato para el Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica y Almacenamiento de 342 MW (270 MWp/72 MWh) de Sremska Mitrovica en Serbia

AMSTERDAM, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fortis Renewable Energy BV ha firmado una carta de mandato con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para la posible financiación de una planta de energía solar fotovoltaica de 270 MWp, combinada con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 72 MWh, en Serbia. El acuerdo marca el inicio de un proceso de financiación estructurada y la debida diligencia necesaria para la provisión de deuda a largo plazo.

(L-R): Mehmet Burak Üçkardeş, President of Fortis Energy; Harry Boyd-Carpenter, Managing Director, Sustainable Infrastructure Group at EBRD; and Nikola Oklobdžija, Executive VP of Fortis Energy, pictured during the official signing ceremony. Representatives from Fortis Energy Renewable BV and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gather for a commemorative group photo following the official signing ceremony.

Se espera que el proyecto Sremska Mitrovica se convierta en la mayor instalación solar fotovoltaica de Serbia y una de las mayores de los Balcanes Occidentales. Más allá de su escala, el proyecto representa un hito significativo en el fortalecimiento de la seguridad energética de Serbia, el apoyo a los objetivos de descarbonización y la aceleración de la alineación regional con las políticas climáticas y energéticas europeas.

Según Fortis Energy, el proyecto añadirá una importante capacidad renovable a la red nacional, fortaleciendo la seguridad energética a largo plazo y contribuyendo a los objetivos regionales de descarbonización como un activo de infraestructura crítico dentro de la Transición Verde Europea. Este proyecto no solo constituye un hito importante para la región, sino que también demuestra su viabilidad financiera, demostrando que la energía solar a gran escala en el sudeste de Europa se ajusta a los estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social. Fortis Energy subrayó la importancia de la colaboración con el BERD, destacando el papel continuo de la institución en el apoyo a la infraestructura sostenible en los Balcanes Occidentales mediante la movilización de capital privado, la mejora de la estabilidad del mercado y el avance de la transición verde de la región.

Sremska Mitrovica, ubicada aproximadamente a 80 km al noroeste de Belgrado, es una de las ciudades de mayor importancia histórica de Serbia, construida sobre la antigua capital imperial romana de Sirmio, que en su día fue uno de los centros más importantes del último Imperio Romano. Hoy, esta puerta de enlace estratégica entre Belgrado y Europa Central inicia una nueva etapa de importancia, alineando su rico legado con el futuro de la energía limpia, ya que una de las mayores plantas de energía solar de Serbia y los Balcanes Occidentales se está desarrollando en la región. Esto fortalece la seguridad energética nacional y posiciona a Sremska Mitrovica como un centro moderno para el crecimiento sostenible.

Se espera que el proyecto genere más de 365 GWh de electricidad limpia al año, lo que equivale a abastecer a más de 105.000 hogares al año, a la vez que evita la emisión de aproximadamente 182.000 toneladas de CO₂, un impacto climático comparable a plantar casi 9 millones de árboles al año. Está previsto que la construcción comience en el tercer trimestre de 2026 y que la puesta en marcha comience en el primer trimestre de 2028.

Fortis Energy, de origen turco y con sede en los Países Bajos, cuenta con oficinas regionales en Estambul (MEA) y Belgrado (CEE). La compañía persigue su ambición a largo plazo de convertirse en un productor independiente de energía (IPP) global de carga base verde, integrando energía solar, eólica, almacenamiento de energía e infraestructura sostenible en toda Europa. Fortis opera actualmente más de 200 MW en activos renovables y está impulsando más de 500 MW de nuevas inversiones previstas para 2026-2027.

