Fujitsu en Supermicro kondigen strategische samenwerking aan voor de ontwikkeling van groene AI-computertechnologie en vloeistofgekoelde datacenteroplossingen

KAWASAKI en SAN JOSE, Californië, 3 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Fujitsu Limited en Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), hebben vandaag een strategische technologische en zakelijke samenwerking op lange termijn aangekondigd om een platform te ontwikkelen en op de markt te brengen, uitgerust met de komende Arm-gebaseerde "FUJITSU-MONAKA"-processor van Fujitsu. De processor is ontworpen om hoge prestaties te leveren en energie te besparen. Naar verwachting zal hij in 2027 beschikbaar zijn. Daarnaast zullen de twee bedrijven ook samenwerken aan de ontwikkeling van vloeistofgekoelde systemen voor HPC, Gen AI en groene datacenters van de volgende generatie.

"Supermicro is enthousiast om samen te werken met Fujitsu om state-of-the-art servers en oplossingen aan te bieden met hoge prestaties, een laag energieverbruik en geoptimaliseerde kosten," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Deze systemen worden geoptimaliseerd om een breed scala aan workloads in AI-, HPC-, cloud- en edge-omgevingen te ondersteunen. Beide bedrijven zullen zich richten op groene IT-ontwerpen met energiebesparende architecturen, zoals rack-schaal PnP voor vloeistofkoeling, om de impact van technologie op het milieu te minimaliseren."

Naarmate het gebruik van AI blijft groeien, stijgt de vraag naar datacentercapaciteit sneller dan wat kan worden geleverd. Een van de grootste uitdagingen is het efficiënt voldoen aan de toenemende vereisten voor stroomverbruik. Dankzij innovatie op het gebied van vloeistofkoelingstechnologie is Supermicro vandaag de dag al marktleider in het leveren van oplossingen voor vloeistofkoeling. Een belangrijk aandachtspunt is het samenbrengen van de expertise van Fujitsu en Supermicro om oplossingen voor vloeistofkoeling op rack-schaal verder te ontwikkelen.

Fujitsu en Supermicro zullen hun technische capaciteiten en wereldwijde bereik van wereldklasse combineren om een toonaangevend serverportfolio aan te bieden. De Building Block-benadering van Supermicro voor serverdesign maakt het mogelijk om snel een breed scala aan servers te bouwen en te certificeren voor specifieke werkbelastingen binnen AI/HPC en algemene computerdomeinen in implementaties van cloud datacenters tot randapplicaties.

Door Fujitsu's geavanceerde "FUJITSU-MONAKA"-processor te integreren, zullen de twee bedrijven bovendien uitstekende prestaties en energie-efficiëntie realiseren, waarbij zij hoge betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak met brede softwarecompatibiliteit nastreven, zodat klanten groene AI-infrastructuur kunnen implementeren. FUJITSU-MONAKA is een processor die is gebaseerd op de Arm-instructiesetarchitectuur. Hij maakt gebruik van de allernieuwste 2-nanometertechnologie en wordt naar verwachting in 2027 geleverd. Deze nieuwe technologie is toegepast op de FUJITSU-MONAKA en gebaseerd op resultaten van een project dat is gesubsidieerd door de New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

De samenwerking breidt zich ook uit naar Fsas Technologies Inc., een dochteronderneming van Fujitsu die wereldwijd op het AI-platform gebaseerde generatieve AI-oplossingen zal aanbieden, waarbij Supermicro's GPU-serverproducten en implementatie-ondersteunende diensten voor datacenterbeheerders en ondernemingen worden gecombineerd.

"De samenwerking tussen Fujitsu en Supermicro is een baanbrekend initiatief dat innovatie op het gebied van groen computergebruik zal versnellen," zegt Vivek Mahajan, Corporate Vice President, CTO en CPO van Fujitsu. "Door onze technologieën te verenigen, maken we een krachtige, energie-efficiënte AI-systeeminfrastructuur mogelijk, die de evolutie van AI en Digitale Transformatie (DX) stimuleert."

Als dienstverleners van informatie- en communicatietechnologie en datacenterinfrastructuur zijn Fujitsu en Supermicro van mening dat het bevorderen van een groene AI-infrastructuur een topprioriteit is omdat deze het stroomverbruik en de impact op het milieu in datacenters vermindert.

