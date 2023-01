Gift of Life Donor Program: Al 15 jaar toonaangevend in de VS

Medewerkers van Gift of Life, genereuze orgaandonoren en ziekenhuispartners gaan door met trotse geschiedenis van samen levens redden

PHILADELPHIA, 10 januari 2023 /PRNewswire/ -- Gift of Life Donor Program blijft dankzij het toegewijde personeel, ziekenhuispartners en genereuze orgaandonoren al 15 jaar op rij de toonaangevende organisatie op het gebied van levensreddende orgaandonaties. In 2022 coördineerde Gift of Life de meeste orgaandonoren en de meeste organen voor transplantatie van alle 57 organ procurement organizations (orgaanverkrijgingsorganisaties - OPO's) in het land.

Gift of Life is in het land verantwoordelijk voor:

De meeste orgaandonoren - gecoördineerde levensreddende giften van 690 orgaandonoren in 2022, en de meeste in de VS elk jaar sinds 2008.

- gecoördineerde levensreddende giften van 690 orgaandonoren in 2022, en de meeste in de VS elk jaar sinds 2008. De meeste orgaantransplantaties – deze orgaandonaties resulteerden in 1.744 transplantaties, de meeste in de VS in 2022.

– deze orgaandonaties resulteerden in 1.744 transplantaties, de meeste in de VS in 2022. De meeste niertransplantaties in de geschiedenis van de VS - waarbij 1.017 nieren voor transplantatie gecoördineerd zijn in overeenstemming met initiatieven van CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) en HRSA (Health Resources and Services Administration) om het gebruik van en de toegang tot geschikte nieren te verbeteren. Nieren zijn het orgaan waarvoor de meeste patiënten op de nationale wachtlijst staan.

- waarbij 1.017 nieren voor transplantatie gecoördineerd zijn in overeenstemming met initiatieven van CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) en HRSA (Health Resources and Services Administration) om het gebruik van en de toegang tot geschikte nieren te verbeteren. Nieren zijn het orgaan waarvoor de meeste patiënten op de nationale wachtlijst staan. Grootste bijdrager aan de mijlpaal van de miljoenste transplantatie in de VS : De orgaandonoren van Gift of Life hebben van alle regio's in het land de meeste organen voor transplantatie bijgedragen aan deze historische mijlpaal.

Gift of Life Donor Program, met hoofdkantoor in Philadelphia, is de door de overheid aangewezen OPO voor de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware. Het jaarlijkse percentage orgaandonaties van Gift of Life, 61 orgaandonoren per miljoen inwoners, behoort tot het hoogste percentage ter wereld.

"Onze gemeenschap, bestaande uit ongelooflijk vrijgevige mensen, worden bediend door 's werelds beste team op het gebied van orgaandonatie dat nauw samenwerkt met ziekenhuizen in onze regio. Samen zijn we al voor het 15 jaar op rij recordhouder op het gebied van het coördineren van de meeste donorhelden in de VS", aldus Richard Hasz , President en CEO van Gift of Life Donor Program, Transplant Foundation en Gift of Life Howie's House.

Hasz voegde eraan toe: "Wij zijn standvastig in onze toewijding aan alle meer dan 5.000 patiënten die in onze regio op de wachtlijst voor transplantatie staan. Onze sterke, gepassioneerde medewerkers van Gift of Life werken elke dag de klok rond om levens te redden. In onze bijna 50-jarige geschiedenis hebben we met orgaan- en weefseltransplantatie het leven van meer dan twee miljoen mensen veranderd. We zullen blijven innoveren en streven naar de dag waarop mensen niet meer onnodig overlijden omdat ze op een wachtlijst staan."

Victoria Burns, RN, CPTC, CT, zet zich met haar uitgebreide verpleegkundige en communicatieve vaardigheden als transplantatiecoördinator al meer dan 14 jaar voor Gift of Life in. "Het verfijnde werk van het coördineren van orgaandonaties is uiterst lonend", aldus Victoria.

"Het werk dat we elke dag doen, betekent het verschil tussen leven en dood voor een patiënt die op de wachtlijst staat en kan troost bieden aan nabestaanden die met een verwoestend verlies worden geconfronteerd. Nabestaanden van orgaandonoren vertellen ons hoe veel het voor hen betekent dat de laatste daad van hun dierbare was om levens te redden en te genezen. Daar putten ze enorm veel kracht uit," aldus Victoria. Lees meer over dit levensreddende werk.

Rafiah Cheeks werd geboren met een disfunctionerende lever die elk deel van zijn kleine lichaam aantastte. Dankzij een levensreddende transplantatie kon hij opgroeien, genieten van een volledig leven en als atleet meedoen aan de Donate Life Transplant Games of America. Rafiah heeft talloze medailles gewonnen, meest recentelijk op de Spelen van 2022, maar hij is nog trotser op de nalatenschap van zijn moeder als donorheld. Lees zijn inspirerende verhaal .

In 2022 kreeg Gift of Life levensveranderend weefsel van 2.437 orgaandonoren, waaronder 1.348 musculoskeletale donoren en 1.974 hoornvliesdonoren. Deze kostbare geschenken kunnen meer dan 135.000 mensen ten goede komen, met botdonaties voor orthopedische en sportblessures, huid voor brandwondenpatiënten en reconstructieve chirurgie, hartkleppen om levensbedreigende defecten te herstellen en hoornvliezen om weer te kunnen zien.

De deskundige orgaandonorprofessionals van Gift of Life werken samen met 126 ziekenhuizen voor acute zorg en 13 transplantatiecentra. "Het vergt een bijzondere samenwerking om nabestaanden van een dierbare de mogelijkheid te bieden het leven van een ander te redden of drastisch te verbeteren. Onze Gift of Life-teams en cruciale zorgteams in ziekenhuizen gaan uiterst vakkundig en respectvol met nabestaanden om in hun gezamenlijke missie om voor donoren te zorgen en nabestaanden van orgaandonoren in dit proces bij te staan. Het complexe proces van orgaandonatie tot transplantatie is echt een teaminspanning en een eerbetoon aan onze klinische zorgverleners die weten hoe waardevol elk orgaan is om iemands leven te redden", aldus Christine Radolovic, MS, BSN, RN , Chief Clinical Officer van Gift of Life.

Een transplantatie redde het leven Sean Devine, MD, die als IC-arts in de frontlinie van de pandemie COVID-19 opliep en onherstelbare schade aan zijn longen opliep.

"De impact van orgaandonatie op het leven van mensen is groot. Wij hebben het geluk dat we in onze regio beschikken over zoveel onbaatzuchtige mensen die 'ja' zeggen tegen orgaandonatie en voorvechters van orgaandonatie in elk ziekenhuis die er trots op zijn nauw samen te werken met het uitzonderlijke team van Gift of Life," aldus Dr. Devine, een longarts bij Geisinger Medical Center.

Gift of Life ondersteunt nabestaanden van orgaandonoren bij hun verdriet met behulp van counseling en speciale programma's, waaronder de jaarlijkse Life and Legacy Celebrations als eerbetoon aan donorhelden en hun nabestaanden. Bekijk de virtuele ceremonie van dit jaar .

"Het maakt ons bescheiden dat we een gemeenschap mogen dienen die buitengewoon genereus is en sinds 2008 elk jaar opnieuw toonaangevend is in het aantal orgaandonaties waarmee het leven van anderen gered kan worden. We roepen iedereen op om de kloof te dichten tussen organen die beschikbaar zijn voor transplantatie en de meer dan 100.000 kinderen en volwassenen in het land die wanhopig wachten. Ieder van ons kan een held zijn door zich te registreren als orgaandonor", aldus Jan L. Weinstock, Esq. , Chief Administrative Officer en General Counsel. Dagelijks sterven in de Verenigde Staten 17 patiënten die op de wachtlijst staan. Het duurt minder dan een minuut om u te registreren om levens te helpen redden. Ga voor meer informatie of om u te registreren naar donors1.org .

Een van de donorhelden van 2022 was Mackenzie Rose, een pittige zevenjarige die als orgaandonor het leven van een vriend van de familie en een andere persoon heeft gered. Bekijk haar verhaal .

Leider in innovatie en voorlichting

Het personeel van Gift of Life wordt internationaal erkend voor expertise, innovatie en leiderschap op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie. Hoogtepunten uit 2022 zijn onder andere:

De opening van het Gift of Life Donor Care Center in het ziekenhuis van de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia - de eerste intensive care-afdeling in het noordoosten van de VS uitsluitend voor overleden orgaandonoren . Lees meer over de grote voordelen van dit hypermoderne centrum .





in - de eerste intensive care-afdeling in het noordoosten van de VS uitsluitend voor overleden orgaandonoren Met de nationale "Kidney Collaborative" ( End Stage Renal Disease Treatment Choices Learning Collaborative - een gezamenlijk initiatief van medische centra (CMS) en het agentschap van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HRSA)) werkt de toonaangevende OPO als eerste in zijn soort aan het vergroten van het aantal nieren dat beschikbaar is voor transplantatie door het delen zeer effectieve werkwijzen tussen ziekenhuizen voor acute zorg, OPO's en transplantatiecentra.





- een gezamenlijk initiatief van medische centra (CMS) en het agentschap van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HRSA)) werkt de toonaangevende OPO als eerste in zijn soort aan het vergroten van het aantal nieren dat beschikbaar is voor transplantatie door het delen zeer effectieve werkwijzen tussen ziekenhuizen voor acute zorg, OPO's en transplantatiecentra. De uitbreiding van de samenwerking tussen Gift of Life en ziekenhuizen en technologiebedrijven om innovaties in te voeren om het proces van orgaandonatie sneller en gestroomlijnder te laten verlopen. Hier zijn twee voorbeelden:

Het sneller overdragen van essentiële medische informatie door gebruik te maken van maatwerksoftware waarmee klinische donorgegevens veilig elektronisch geïmporteerd worden, waardoor nauwkeurigheid wordt gegarandeerd en coördinatoren zich meer kunnen concentreren op donorbeheer en orgaantoewijzing. Klik hier voor meer informatie.

voor meer informatie.

Het toevoegen van de nieuwste GPS-tracking die tijdgevoelig transport en succesvolle levering van kostbare organen voor transplantatie ondersteunt.

Het delen van best practices en onderzoek met personeel dat wetenschappelijke artikelen publiceert en presenteert aan vooraanstaande professionele organisaties op dit gebied, waaronder:

Gift of Life Institute is een internationaal trainingscentrum voor professionals op het gebied van orgaan- en weefseldonatie, gebaseerd op de ervaring van het Gift of Life Donor Program. De uitgebreide, interdisciplinaire middelen van het instituut die zijn ontworpen om de resultaten van donaties te verbeteren, bestaan uit op vaardigheden gebaseerd leren, permanente voorlichting, gezamenlijk onderzoek en adviesdiensten. Sinds de oprichting in 2004 heeft het Instituut meer dan 579 workshops gefaciliteerd met 57 OPO's en meerdere weefselbanken, waarbij meer dan 13.400 professionals uit de hele VS en 33 landen over de hele wereld zijn opgeleid. In 2022 verzorgde het Institute trainingen voor meer dan 1.225 deelnemers.

Transplant Pregnancy Registry International (TPRI) is de enige onderzoeksstudie ter wereld die de effecten van zwangerschap op ontvangers van donororganen en de effecten van immunosuppressiva op de vruchtbaarheid en uitkomsten van zwangerschappen volgt. Veel ontvangers van donororganen werden in de afgelopen jaren gewaarschuwd om niet zwanger te worden. TPRI heeft op basis van meer dan 32 jaar deskundig onderzoek geholpen om ontvangers van donororganen te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde informatie over het krijgen van kinderen na transplantatie.

Sinds 1991 hebben het TPRI-team en zijn medewerkers 3.062 ouders en 5.326 zwangerschappen gevolgd; meer dan 250 kleinkinderen geboren zien worden; informatie op 545 academische fora gepresenteerd; en meer dan 300 artikelen gepubliceerd, waaronder 83 geverifieerde publicaties. Hun werk betreft het verstrekken van informatie over behandelrichtlijnen, het geven van voorlichting aan orgaandonoren en het bieden van begeleiding aan ontvangers over de hele wereld.

November 2022 bracht de hereniging van twee TPRI-deelnemers die vrienden werden toen ze beiden als peuter een levensreddende levertransplantatie kregen en nu zelf gezonde kinderen hebben. Bekijk het hartverwarmende verhaal van Anna en Kate .

Transplant Foundation (Stichting Transplantatie), de ondersteunende partner van het Gift of Life Donor Program, leidt onderzoek en geeft voorlichting om orgaandonatie en -transplantatie over de hele wereld te bevorderen. Deze stichting verstrekt ook subsidies om innovatie, kwaliteit en veiligheid te financieren door middel van wetenschappelijk onderzoek, sociale en gedragsinterventies of alternatieve benaderingen van bestaande processen en protocollen. De stichting heeft de afgelopen jaren meer dan 22 onderzoeksinitiatieven gefinancierd.

In 2022 heeft de stichting een innovatief programma gefinancierd om jonge studenten met verschillende achtergronden te inspireren om een loopbaan in wetenschap, technologie, wiskunde en techniek (STEM) te verkennen. Het inaugurele ID-STEM-programma (Increasing Diversity in STEM) in het Crozer-Chester Medical Center in Chester, Pa. werd opgericht door transplantatiechirurg Thomas Butler, MD. Het programma is het eerste in zijn soort in onze regio en slechts de tweede kans die landelijk wordt geboden aan minderheidsstudenten. Ontdek meer in deze video .

De Transplant Foundation ondersteunt ook Camp Jeremy , een zomerdagkamp voor jonge ontvangers van donororganen die daar met hun broers en zussen plezier kunnen maken en vriendschappen kunnen sluiten. Camp Jeremy is uitgebreid met een eendaagse, virtuele winterversie met games, kunstprojecten en wetenschappelijke experimenten.

Transplant Foundation helpt ontvangers van donororganen, levende donoren en deelname van nabestaanden van orgaandonoren te ondersteunen als onderdeel van Team Philadelphia tijdens de Donate Life Transplant Games of America. Het team van de Philadelphia-atleten won 58 medailles, waaronder 36 gouden, 16 zilveren en 6 bronzen op de Transplant Games 2022 in San Diego. Bekijk een deel van de actie in deze video met hoogtepunten .

De jaarlijkse Donor Dash van Gift of Life ondersteunt de Transplant Foundation door geld in te zamelen en het publiek bewust te maken van de cruciale behoefte aan orgaan- en weefseldonoren. Dash vierde in april 2022 zijn 25e verjaardag (National Donate Life Month) waaraan sinds het begin meer dan een kwart miljoen mensen hebben deelgenomen. Ervaar het enthousiasme van Dash in deze video met hoogtepunten .

Nieuwe naam, dezelfde missie: Een thuis voor transplantatiepatiënten en hun naasten

De veilige omgeving, die al meer dan een decennium troost, hoop en genezing biedt voor duizenden transplantatiepatiënten en hun naasten, werd in 2022 vernoemd naar de visionaire oprichter. Gift of Life Family House werd Gift of Life Howie's House ter ere van Howard M. Nathan, die nu uitvoerend directeur is van de Transplant Foundation na 38 jaar president en CEO van het Gift of Life Donor Program te zijn geweest.

The House dient als een warm en gastvrij thuis weg van huis met 32 kamers en biedt tijdelijke, betaalbare accommodatie en professionele ondersteuning voor gezinnen die naar Philadelphia reizen voor een levensreddende transplantatie voor hun dierbare. The House is het eerste verblijf voor medische verpleging in de VS dat is opgericht door een organisatie die zich sterk maakt voor de beschikbaarheid van donororganen en meerdere transplantatiecentra bedient.

The House heeft sinds de opening 85.430 avonden van eten, onderdak en ondersteunende diensten geregeld, en heeft, trouw aan zijn missie, tal van veiligheidsprotocollen geïmplementeerd waardoor het tijdens de Covid-pandemie open kon blijven. Met steun van de gemeenschap heeft The House 153.351 gasten verwelkomd en meer dan 306.702 maaltijden geserveerd.

De reeks webinars van the House en virtuele steungroepen voor transplantatiepatiënten en zorgverleners bieden gratis, essentiële informatie over een breed scala aan onderwerpen, van informatie over hoe het proces van de wachtlijst werkt tot informatie over herstel, medicatie en geestelijke gezondheid. In 2022 woonden 2.200 deelnemers uit de meeste Amerikaanse staten en meerdere landen deze webinars bij.

Inzet voor onze gemeenschap

De inzet van Gift of Life om transplantatiepatiënten en hun verzorgers/naasten tijdens dit proces te ondersteunen, gaat verder dan The House en omvat subsidies om degenen te helpen die binnen zijn bereik zorg in transplantatiecentra krijgen. Via verschillende initiatieven ter ondersteuning van transplantatiepatiënten en hun naasten heeft Gift of Life de afgelopen 11 jaar meer dan USD 12 miljoen aan gesubsidieerde zorg verstrekt.

Het werk van Gift of Life zou niet mogelijk zijn zonder honderden vrijwilligers die gasten van eten voorzien en voor hun klaar staan, mensen goede voorlichting geven en onze levensreddende missie ondersteunen. Lees meer over hoe je een ambassadeur van Gift of Life wordt en lees dit inspirerende verhaal van donorvader Tom Gano, die meer dan 300.000 studenten heeft voorgelicht over het belang van orgaan- en weefseldonatie.

Over Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program is de door de overheid aangewezen organisatie zonder winstoogmerk die samenwerkt met 126 ziekenhuizen voor acute zorg en 13 transplantatiecentra om 11,3 miljoen mensen te dienen in de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware. Dankzij zijn medelevende gemeenschap heeft Gift of Life de afgelopen 15 jaar de meeste orgaandonoren in de Verenigde Staten gecoördineerd. Het jaarlijkse donatiepercentage, recentelijk 61 orgaandonoren per miljoen inwoners, behoort tot het hoogste percentage ter wereld. Sinds 1974 heeft Gift of Life meer dan 58.000 organen gecoördineerd voor transplantatie, en meer dan twee miljoen weefseltransplantaties zijn het resultaat van de vrijgevigheid van donoren en hun naasten. Eén orgaandonor kan het leven van maar liefst acht mensen redden, en een weefseldonor kan het leven van meer dan 100 anderen verbeteren. Ga voor meer informatie of om u te registreren naar visit donors1.org.

