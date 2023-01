A equipe, a comunidade e os parceiros hospitalares do programa Gift of Life continuam salvando vidas

FILADÉLFIA, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gift of Life é o maior programa de doação de órgãos dos EUA há 15 anos consecutivos, um marco que apenas é possível graças à sua equipe dedicada, aos seus parceiros hospitalares e à sua generosa comunidade. Em 2022, o programa Gift of Life foi responsável pelo maior número de doadores e o maior número de órgãos para transplante entre as 57 organizações de aquisição de órgãos (OAO) do país.

O programa Gift of Life foi o maior do país nas seguintes áreas:

Programa de doadores Gift of Life: líder nos EUA há 15 anos

Maior número de doadores de órgãos – o programa coordenou doações vitais de 690 doadores em 2022 e é a organização do EUA com o maior número de doadores desde 2008.

Maior número de órgãos transplantados - essas doações resultaram em 1744 transplantes, o maior número nos EUA em 2022.

- essas doações resultaram em 1744 transplantes, o maior número nos EUA em 2022. Maior número de rins transplantados na história dos EUA - o programa recebeu 1017 rins para transplantes, em linha com as iniciativas dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CSMM) e da Administração de Recursos e Serviços de Saúde (ARSS) para melhorar o acesso a rins e a respectiva utilização. Os rins são o órgão de que a maioria dos pacientes nas listas de espera do país precisa.

Maior contribuição para o marco de 1 milhão de transplantes nos EUA: a maioria dos órgãos que permitiram alcançar este marco histórico foi doada pela comunidade do programa Gift of Life.

Com sede em Filadélfia, o programa de doadores Gift of Life é a OAO nomeada pelo governo federal para atender à metade leste da Pensilvânia, ao sul de Nova Jersey e a Delaware. A taxa de doações anual do programa Gift of Life - 61 doadores de órgãos por milhão de habitantes - está entre as mais altas do mundo.

"Nossa comunidade, repleta de famílias incrivelmente generosas, é atendida pela melhor equipe do mundo na área da doação de órgãos, e essa equipe trabalha em estreita parceria com hospitais em toda a região. Juntos, conseguimos reunir o maior número de heróis doadores nos EUA há 15 anos consecutivos", disse Richard Hasz, presidente e diretor executivo do programa de doadores Gift of Life, da Transplant Foundation e da Gift of Life Howie's House.

Hasz acrescentou: "Nosso compromisso com cada pessoa na lista de espera para transplantes - mais de 5000 pessoas apenas na nossa região - é inabalável. A sólida e apaixonada equipe do programa Gift of Life trabalha 24 horas por dia para salvar vidas. Ao longo de nossa história de quase 50 anos, mudamos a vida de mais de dois milhões de pessoas por meio de transplantes de órgãos e tecidos. Continuaremos inovando e trabalhando para alcançar o dia em que ninguém que precise de um transplante morra enquanto espera".

Victoria Burns, enfermeira registrada e coordenadora certificada de aquisições para transplantes, trouxe suas amplas competências de enfermagem e comunicação para o programa Gift of Life há mais de 14 anos. O sofisticado trabalho de coordenação de doações é extremamente gratificante, afirmou Burns

"O trabalho que fazemos todos os dias representa a diferença entre a vida e a morte de um paciente que está na lista de espera, e pode trazer conforto para uma família que está enfrentando uma perda devastadora. Para as famílias dos doadores, é muito importante que o ato final de seus entes queridos seja salvar e curar vidas. É incrivelmente poderoso", disse Burns. Saiba mais sobre este trabalho que salva vidas.

Rafiah Cheeks nasceu com insuficiência hepática, o que afetou todas as parte de seu pequeno corpo. Um transplante permitiu que ele crescesse, desfrutasse de uma vida repleta de experiências e competisse como atleta nos Donate Life Transplant Games of America, um festival de vários esportes com pessoas que se submeteram a transplantes vitais. Rafiah ganhou inúmeras medalhas (mais recentemente, nos Jogos de 2022), mas está ainda mais orgulhoso do legado de sua mãe como heroína doadora. Leia sua história inspiradora.

Em 2022, o programa Gift of Life recuperou tecidos de 2437 doadores, incluindo 1348 doadores musculoesqueléticos e 1974 doadores de córnea. Essas dádivas preciosas podem beneficiar mais de 135.000 pessoas, doando ossos para lesões ortopédicas e esportivas, pele para pacientes queimados e cirurgias reconstrutivas, válvulas cardíacas para reparar deficiências perigosas e córneas para garantir o dom da visão.

Os profissionais especializados do programa Gift of Life colaboram com 126 hospitais de cuidados intensivos e 13 centros de transplantes. "Oferecer às famílias a oportunidade de doarem vida após a morte de seus entes queridos requer uma parceria especial. As equipes do Gift of Life e de cuidados intensivos trazem muita sensibilidade e habilidade para sua missão compartilhada de cuidar dos doadores e apoiar suas famílias. O complexo processo de doação para transplante é um esforço de equipe e uma homenagem a nossos cuidadores clínicos, que sabem o quão importante cada órgão é para salvar a vida de alguém", disse Christine Radolovic, bacharel e mestre em enfermagem, enfermeira registrada e diretora clínica do Gift of Life.

Um transplante salvou Sean Devine, um médico de UTI que contraiu COVID-19 na linha de frente da luta contra a pandemia, sofrendo danos irreparáveis nos pulmões.

"O impacto da doação de órgãos na vida das pessoas é muito profundo. Nossa região tem a sorte de ter famílias altruístas que aceitam doar órgãos, bem como defensores da doação em cada hospital, orgulhosos de trabalhar em estreita colaboração com a equipe excepcional do Gift of Life", disse o Dr. Devine, um pneumologista do Geisinger Medical Center.

O programa Gift of Life apoia as famílias dos doadores em luto por meio de aconselhamento e programas especiais, incluindo celebrações anuais (Life and Legacy Celebrations) que homenageiam os heróis doadores e suas famílias. Veja a cerimônia virtual deste ano.

"É um honra servir a uma comunidade com uma bondade tão extraordinária - a maior doadora de órgãos que salvam vidas desde 2008. Pedimos a todos que ajudem a preencher a lacuna entre o número de órgãos disponíveis para transplante e as mais de 100.000 crianças e pessoas adultas no país que esperam desesperadamente por um transplante. Todos podemos nos inscrever como doadores e ser heróis", disse Jan L. Weinstock, advogado, diretor administrativo e conselheiro geral. Todos os dias, dezessete pacientes morrem enquanto esperam um transplante nos EUA. Demora menos de um minuto para se inscrever e ajudar a salvar vidas. Para obter mais informações ou se inscrever, acesse donors1.org.

Uma dos heroínas de 2022 foi Mackenzie Rose, uma menina aguerrida de sete anos que salvou a vida de um amigo da família e de outra pessoa por meio da doação de órgãos. Assista à sua história.

Líder em inovação e educação

A equipe do Gift of Life é reconhecida internacionalmente por sua experiência, capacidade de inovação e liderança na área de doações e transplantes. Os destaques de 2022 incluem:

Inauguração do centro de atendimento de doadores Gift of Life no Hospital da Universidade da Pensilvânia (Filadélfia), a primeira unidade de terapia intensiva no nordeste dos EUA exclusivamente dedicada a doadores falecidos . Saiba mais sobre as principais vantagens deste centro de última geração .

Ser a principal OAO na inovadora iniciativa "Kidney Collaborative" ( Grupo de Colaboração para Divulgação das Opções de Tratamento de Doenças Renais em Fase Terminal) dos CSMM e da ARSS, um programa que visa aumentar o número de rins disponíveis para transplante por meio do compartilhamento de práticas altamente eficazes entre hospitais de cuidados intensivos, OAOs e centros de transplante.

Expansão da parceria do Gift of Life com hospitais e empresas de tecnologia para implementar soluções inovadoras que permitam acelerar e simplificar o processo de doação de órgãos. Aqui estão dois exemplos:

Agilizar a transferência de informações médicas essenciais por meio de software personalizado para importar os dados clínicos dos doadores de uma maneira segura e eletrônica, garantindo precisão e permitindo maior foco da parte dos coordenadores no gerenciamento dos doadores e na alocação dos órgãos. Para obter mais detalhes, clique aqui.



Adicionar o mais recente rastreamento de GPS para transporte e entrega urgente de órgãos para transplante.

Compartilhar práticas recomendadas e pesquisas com a equipe, publicar artigos acadêmicos e apresentar os resultados às principais organizações da área, incluindo:

American Society of Transplant Surgeons (Sociedade Americana de Cirurgiões de Transplante)



American Society of Transplant Physicians (Sociedade Americana de Médicos de Transplante)



Society for Critical Care Medicine (Sociedade de Medicina de Cuidados Críticos)



The Transplantation Society (Sociedade de Transplantes)

Transplantation Society (Sociedade de Transplantes)

Association of Organ Procurement Organizations (Associação de Organizações de Aquisição de Órgãos)



Organization for Donation and Transplant Professionals (Organização de Profissionais de Doação e Transplante)

O Instituto Gift of Life é um centro de treinamento internacional para profissionais da área de doação de órgãos e tecidos, baseada na experiência do programa de doadores Gift of Life. Desenvolvidos para melhorar os resultados da doação de órgãos, os recursos abrangentes e multidisciplinares do Instituto incluem: aprendizado baseado em competências, educação continuada, pesquisa colaborativa e serviços de consultoria. Desde sua fundação em 2004, o Instituto apoiou a organização de mais de 579 seminários com 57 AOAs e a criação de vários bancos de tecidos, treinando mais de 13.400 profissionais dos EUA e de 33 países ao redor do mundo. Em 2022, o Instituto ofereceu treinamento a mais de 1225 participantes.

O 'Transplant Pregnancy Registry International' (TPRI - Registro Internacional de Transplantes e Gravidez) é o único estudo no mundo que rastreia os efeitos da gravidez nos beneficiários de transplantes e os efeitos dos medicamentos imunossupressores na fertilidade e nos resultados da gravidez. Nos últimos anos, muitas beneficiárias de transplantes foram aconselhadas a não engravidar. O TPRI ajudou a fornecer aos beneficiários de órgãos dados científicos, baseados em mais de 32 anos de pesquisa especializada, para alcançar a maternidade pós-transplante.

Desde 1991, a equipe do TPRI e seus colaboradores monitoraram 3062 pais e 5326 gestações; comemoraram mais de 250 netos; apresentaram dados em 545 fóruns acadêmicos; e escreveram mais de 300 publicações, incluindo 83 publicações avaliadas por pares. Seu trabalho fornece diretrizes de tratamento, educação para provedores e orientação para beneficiários em todo o mundo.

Novembro de 2022 trouxe o reencontro de duas participantes do TPRI que se tornaram amigas ao receber um transplante de fígado salvador quando eram crianças pequenas e agora têm filhos saudáveis. Assista à emocionante história de Anna e Kate.

A Transplant Foundation, uma afiliada do programa Gift of Life, lidera a pesquisa e a educação para promover a doação e o transplante de órgãos em todo o mundo. A fundação também oferece subsídios para financiar a inovação, a qualidade e a segurança por meio de pesquisas científicas, intervenções sociais e comportamentais, e abordagens alternativas aos processos e protocolos existentes. A Transplant Foundation financiou mais de 22 iniciativas de pesquisa nos últimos anos.

Em 2022, a fundação financiou um programa inovador para inspirar jovens estudantes de diversas origens a explorar carreiras nas áreas STEM (ciência, tecnologia, matemática e engenharia). O programa inaugural ID-STEM (Aumentar a Diversidade nas STEM), implementado no Crozer-Chester Medical Center (Chester, Pensilvânia, EUA) foi fundado pelo cirurgião de transplantes Thomas Butler. O ID-STEM é o primeiro programa desse tipo em nossa região e o segundo focado em estudantes de minorias nos EUA. Para obter mais informações, assista a este vídeo.

A Transplant Foundation também apoia o Camp Jeremy, um acampamento de verão repleto de diversão e amizade para jovens beneficiários de transplantes e seus irmãos. O Camp Jeremy expandiu-se para incluir uma versão virtual de inverno, de apenas um dia, com jogos, projetos de arte e experimentos científicos.

A Transplant Foundation apoia beneficiários de transplantes, doadores vivos e a participação de famílias de doadores na equipe de Filadélfia dos jogos Donate Life Transplant Games of America. Nos jogos de 2022, realizados em San Diego, os atletas da equipe de Filadélfia conquistaram 58 medalhas (36 de ouro, 16 de prata e 6 de bronze). Veja alguns dos melhores momentos neste vídeo.

O Painel de Doadores anual do Gift of Life arrecada fundos e aumenta a conscientização pública sobre a necessidade de doar órgãos e tecidos, ajudando a Transplant Foundation em sua missão. O Painel, que comemorou seu25º aniversário em abril de 2022 (mês das organizações Donate Life nos EUA), contou com mais de 250.000 participantes desde sua fundação. Veja a emoção do Painel neste vídeo.

Um novo nome, a mesma missão: um lar para pacientes e famílias

Depois uma década oferecendo conforto, esperança e cura para milhares de pacientes transplantados e suas famílias, este refúgio especial recebeu, em 2022, o nome de seu fundador visionário. A 'Gift of Life Family House' (Casa de Família do Gift of Life) foi renomeada como ' Gift of Life Howie's House ' (Casa de Howie do Gift of Life), em homenagem a Howard M. Nathan, que, após servir o cargo de presidente e diretor executivo do programa Gift of Life por 38 anos, assumiu a função de diretor executivo da Transplant Foundation.

Com 32 quartos, a Casa é um lar acolhedor e aconchegante dedicado a famílias que viajam para a Filadélfia para que seus entes queridos recebam um transplante vital, oferecendo serviços de hospedagem temporária e assistência profissional a preços acessíveis. A Casa é o primeiro serviço de hospedagem médica nos EUA que trabalha com vários centros de transplantes e fundado por uma AOA.

A Casa forneceu 85.430 noites de hospedagem, alimentação e suporte desde que abriu e, fiel à sua missão, implementou vários protocolos de segurança para que pudesse permanecer aberta durante a pandemia. Com o apoio da comunidade, a Casa recebeu 153.351 hóspedes e serviu mais de 306.702 refeições.

Com sua série de webinars e seus grupos de apoio virtual para pacientes transplantados e cuidadores, a Casa fornece informações essenciais e gratuitas sobre uma ampla gama de tópicos, como o processo da lista de espera, a recuperação, a medicação e a saúde mental. Em 2022, esses programas ajudaram 2200 participantes oriundos da maioria dos estados dos EUA e de vários países ao redor do mundo.

Compromisso com nossa comunidade

O compromisso do Gift of Life - apoiar os pacientes transplantados e seus cuidadores/famílias ao longo de sua jornada - vai além da Casa e inclui subsídios para ajudar as pessoas que recebem atendimento em centros de transplante em toda a área de cobertura do programa. Por meio de várias iniciativas de apoio aos pacientes e suas famílias, o programa Gift of Life ofereceu mais de 12 milhões de dólares em tratamentos subsidiados ao longo dos últimos 11 anos.

O trabalho do Gift of Life não seria possível sem as centenas de voluntários que fornecem alimentos e serviços aos hóspedes, ajudam a educar o público e apoiam nossa missão de salvar vidas. Saiba mais sobre como se tornar um embaixador do programa Gift of Life e leia esta história inspiradora sobre o doador Tom Gano, um pai que ensinou a importância de doar órgãos e tecidos a mais de 300.000 estudantes.

Sobre o programa de doadores Gift of Life

O programa de doadores Gift of Life é uma organização de aquisição de órgãos aprovada pelo governo federal, sem fins lucrativos, que trabalha com 126 hospitais de cuidados intensivos e 13 centros de transplante para atender a 11,3 milhões de pessoas na metade leste da Pensilvânia, no sul de Nova Jersey e em Delaware. Nos últimos 15 anos, graças à sua generosa comunidade, o programa Gift of Life foi responsável pelo maior número de doadores de órgãos nos Estados Unidos. Sua taxa de doações anual - 61 doadores de órgãos por milhão de habitantes - está entre as mais altas do mundo. Desde 1974, o programa Gift of Life coordenou a doação de mais de 58.000 órgãos e dois milhões de tecidos para transplante, graças à generosidade dos doadores e suas famílias. Um único doador de órgãos pode salvar a vida de até oito pessoas; um único doador de tecidos pode melhorar a vida de mais de 100 pessoas. Para mais informações ou para se inscrever, acesse donors1.org.

