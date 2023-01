Gift of Life Donor Program: leader a livello nazionale da 15 anni

Il personale di Gift of Life, i partner delle comunità e degli ospedali continuano con orgoglio a salvare vite insieme

FILADELFIA, 9 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Il Gift of Life Donor Program è leader negli Stati Uniti per donazioni di organi salvavita ormai da 15 anni consecutivi grazie al personale dedicato, ai partner ospedalieri e alla generosa comunità. Nel 2022, Gift of Life ha coordinato il maggior numero di donatori di organi e il maggior numero di organi destinati al trapianto tra tutte le 57 organizzazioni di reperimento organi (OPO) del Paese.

Gift of Life è rimasta in testa a livello nazionale per:

Gift of Life Donor Program: Nation's Leader for 15 Years

Maggior numero di donatori di organi – coordinando donazioni salvavita da 690 donatori di organi nel 2022, il numero più elevato ogni anno negli Stati Uniti fin dal 2008.

– coordinando donazioni salvavita da 690 donatori di organi nel 2022, il numero più elevato ogni anno negli Stati Uniti fin dal 2008. Maggior numero di organi trapiantati – queste donazioni hanno consentito 1.744 trapianti, il numero più elevato negli Stati Uniti nel 2022.

– queste donazioni hanno consentito 1.744 trapianti, il numero più elevato negli Stati Uniti nel 2022. Il maggior numero di reni trapiantati nella storia degli Stati Uniti ha coordinato 1.017 reni per il trapianto in linea con le iniziative del CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) e dell'HRSA (Health Resources and Services Administration) per migliorare l'utilizzo e l'accesso ai reni. I reni sono l'organo più richiesto dai pazienti sulla lista d'attesa nazionale.

ha coordinato 1.017 reni per il trapianto in linea con le iniziative del CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) e dell'HRSA (Health Resources and Services Administration) per migliorare l'utilizzo e l'accesso ai reni. I reni sono l'organo più richiesto dai pazienti sulla lista d'attesa nazionale. Maggior contributo al traguardo del milionesimo trapianto negli Stati Uniti: la comunità di Gift of Life ha contribuito con il maggior numero di organi destinati al trapianto in qualsiasi regione del Paese per il conseguimento di questo storico obiettivo.

Il Gift of Life Donor Program, con sede a Filadelfia, è l'OPO riconosciuta a livello federale che serve la parte orientale della Pennsylvania, il New Jersey meridionale e il Delaware. Il tasso di donazione annuale di Gift of Life, 61 donatori di organi per milione di abitanti, è tra i più alti al mondo.

"La nostra comunità, piena di famiglie incredibilmente generose, è servita dal miglior team al mondo per la donazione di organi che lavora in stretta collaborazione con gli ospedali dell'intera regione. Insieme, abbiamo ottenuto il più lungo record di coordinamento degli eroi donatori degli Stati Uniti ogni anno per ben 15 anni consecutivi", ha dichiarato Richard Hasz, Presidente e CEO del Gift of Life Donor Program, della Transplant Foundation e di Gift of Life Howie's House.

Hasz ha aggiunto: "Il nostro impegno nei confronti di tutti coloro che sono in lista di attesa per un trapianto, oltre 5.000 persone nella sola nostra regione, è incrollabile. Lo staff di Gift of Life, forte e appassionato, lavora 24 ore su 24 per salvare vite umane. Abbiamo cambiato la vita di oltre due milioni di persone attraverso il trapianto di organi e tessuti nei nostri quasi 50 anni di storia. Continueremo a innovare e a lottare per far sì che un giorno nessuno debba più morire in attesa di un trapianto".

Victoria Burns, RN, CPTC, CT, ha portato le sue ampie competenze infermieristiche e comunicative a Gift of Life come coordinatrice dei trapianti da oltre 14 anni. Come ci spiega, il sofisticato lavoro di coordinamento delle donazioni è molto gratificante.

"Il lavoro che svolgiamo ogni giorno fa la differenza tra la vita e la morte di un paziente in lista d'attesa e può portare conforto a una famiglia che deve affrontare una perdita devastante. Le famiglie dei donatori ci ripetono quanto sia significativo che l'atto finale della persona amata sia stato quello di salvare e guarire vite umane. È incredibilmente potente", afferma. Ulteriori informazioni su questo lavoro salvavita.

Rafiah Cheeks è nato con un'insufficienza epatica che ha colpito ogni parte del suo corpicino. Un trapianto salvavita gli ha permesso di crescere, godersi un'intera vita e competere come atleta ai Donate Life Transplant Games of America. Rafiah ha vinto numerose medaglie, la più recente ai Giochi del 2022, ma è ancora più orgoglioso del fatto che sua madre se ne sia andata come eroe donatore. Leggi la sua storia di grande ispirazione.

Nel 2022, Gift of Life ha inoltre recuperato tessuti salvavita da 2.437 donatori, tra cui 1.348 donatori di tessuti muscoloscheletrici e 1.974 donatori di cornea. Si tratta di un dono prezioso che va a vantaggio di oltre 135.000 persone, con donazioni di ossa per lesioni ortopediche e sportive, donazioni di pelle per pazienti che hanno subito ustioni e per interventi chirurgici ricostruttivi, di valvole cardiache per la riparazione di difetti potenzialmente letali e di cornee per regalare il dono della vista.

Gli esperti professionisti delle donazioni di Gift of Life collaborano con 126 ospedali di terapia intensiva e 13 centri di trapianto. "Offrire alle famiglie l'opportunità di dare la vita dopo la morte della persona amata richiede una collaborazione speciale. I nostri team Gift of Life e di assistenza critica ospedaliera sono estremamente sensibili e abili nella loro missione condivisa di prendersi cura dei donatori e sostenerne le famiglie. Il complesso processo dalla donazione al trapianto è uno sforzo di squadra e un tributo nei confronti dei nostri operatori clinici che sanno quanto sia prezioso ogni organo per salvare vite", ha dichiarato Christine Radolovic, MS, BSN, RN, Chief clinical Officer di Gift of Life.

Il Dott. Sean Devine è stato salvato da un trapianto: lavorando in terapia intensiva in prima linea durante la pandemia aveva contratto il COVID-19 subendo danni irreparabili ai polmoni.

"La donazione di organi ha un impatto profondo sulla vita delle persone. La nostra regione ha la fortuna di avere famiglie generose che dicono "sì" alla donazione e sostenitori della donazione in ogni ospedale che lavorano orgogliosamente a stretto contatto con l'eccezionale team di Gift of Life", ha dichiarato il Dott. Devine, pneumologo presso il Geisinger Medical Center.

Gift of Life sostiene le famiglie dei donatori nel momento del lutto con assistenza psicologica e programmi speciali, tra cui il suo annuale Life and Legacy Celebrations, un evento che rende omaggio agli eroi donatori e alle loro famiglie. Guarda la cerimonia virtuale di quest'anno.

"Siamo onorati di servire questa comunità che si distingue per la straordinaria gentilezza, conservando il primato nazionale di donazione di organi salvavita ogni anno dal 2008. Invitiamo tutti a contribuire a colmare il divario tra gli organi disponibili per il trapianto e gli oltre 100.000 bambini e adulti nel Paese che aspettano disperatamente. Ognuno di noi può essere un eroe iscrivendosi come donatore", ha dichiarato Jan L. Weinstock, Esq., Chief Administrative Officer e General Counsel. Diciassette pazienti in lista di attesa muoiono ogni giorno negli Stati Uniti. Ci vuole meno di un minuto per iscriversi e contribuire a salvare vite umane. Per ulteriori informazioni o per registrarsi, visitare donors1.org.

Uno degli eroi donatori del 2022 è stata Mackenzie Rose, una grintosa bambina di sette anni che ha salvato la vita di un amico di famiglia e di un'altra persona attraverso la donazione dei suoi organi. Guarda la sua storia .

Leader nell'innovazione e nella formazione

Il personale di Gift of Life è riconosciuto a livello internazionale per competenza, innovazione e leadership nel campo della donazione e del trapianto. Ecco i dati salienti relativi al 2022:

Apertura del Gift of Life Donor Care Center presso l'Ospedale dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia, la prima unità di terapia intensiva nel nord-est degli Stati Uniti destinata esclusivamente ai donatori di organi deceduti . Scopri i principali vantaggi di questo centro all'avanguardia.

a Filadelfia, la prima unità di terapia intensiva nel nord-est degli Stati Uniti destinata esclusivamente ai donatori di organi deceduti Attività come leader OPO per l'iniziativa rivoluzionaria del "Kidney Collaborative" nazionale (Centro collaborativo di apprendimento sulle scelte di trattamento per le malattie renali terminali) di CMS e HRSA, al fine di incrementare il numero di reni disponibili per il trapianto, condividendo pratiche altamente efficaci tra ospedali di terapia intensiva, OPO e centri di trapianto.

Ampliamento della partnership di Gift of Life con ospedali e aziende tecnologiche per implementare innovazioni che consentono un processo di donazione degli organi più rapido e lineare. Ecco due esempi:

Accelerazione del trasferimento di informazioni mediche essenziali attraverso l'uso di un software personalizzato, che importa in modo sicuro i dati clinici dei donatori in formato elettronico, garantendo l'accuratezza e consentendo ai coordinatori di concentrarsi maggiormente sulla gestione dei donatori e sull'assegnazione degli organi. Fai clic qui per conoscere i dettagli.



Aggiunta dell'ultimo tracciamento GPS per supportare il trasporto sensibile al fattore tempo e la consegna di organi preziosi per il trapianto.

Condivisione di best practice e ricerche con il personale addetto alla pubblicazione di articoli accademici e presentazione alle principali organizzazioni professionali di settore, tra cui:

American Society of Transplant Surgeons



American Society of Transplant Physicians



Society for Critical Care Medicine



Transplantation Society

AOPO (Association of Organ Procurement Organizations)



NATCO (The Organization for Donation and Transplant Professionals)

Gift of Life Institute è un centro di formazione internazionale per i professionisti della donazione di organi e tessuti basato sull'esperienza del Gift of Life Donor Program. Le risorse complete e interdisciplinari dell'istituto progettate per incrementare i risultati delle donazioni includono l'apprendimento basato su competenze, la formazione continua, la ricerca collaborativa e i servizi di consulenza. Sin dalla sua fondazione nel 2004, l'Istituto ha reso possibili oltre 579 workshop con 57 OPO e diverse banche di tessuti, formando oltre 13.400 professionisti provenienti dagli Stati Uniti e da 33 Paesi in tutto il mondo. Nel 2022, l'Istituto ha condotto corsi di formazione per oltre 1.225 partecipanti.

Transplant Pregnancy Registry International (TPRI) è l'unico studio di ricerca al mondo che analizza gli effetti della gravidanza sulle pazienti sottoposte a trapianto e gli effetti dei farmaci immunosoppressori su fertilità e gravidanza. In precedenza a molte destinatarie di trapianti era vivamente consigliato di evitare gravidanze. Il TPRI ha contribuito a fornire ai destinatari di organi le informazioni scientifiche necessarie per diventare genitori dopo il trapianto, grazie a 32 anni di ricerca ad opera di esperti.

Dal 1991, il team TPRI e i suoi collaboratori hanno monitorato 3.062 genitori e 5.326 gravidanze, festeggiato la nascita di oltre 250 nipoti, presentato informazioni in 545 forum accademici e scritto oltre 300 pubblicazioni, tra cui 83 pubblicazioni peer-review. Il loro lavoro sta alla base delle linee guida per le cure, l'educazione dei donatori e le indicazioni per i destinatari di organi in tutto il mondo.

Nel novembre 2022 si sono nuovamente incontrate due partecipanti al TPRI che erano diventate amiche da bambine all'epoca dei rispettivi trapianti di fegato salvavita e che oggi hanno figli sani. Guarda la commovente storia di Anna e Kate.

Transplant Foundation , l'affiliata di supporto di Gift of Life Donor Program, guida la ricerca e la formazione per promuovere donazioni e trapianti in tutto il mondo. Oltre a tali programmi, fornisce sovvenzioni per finanziare innovazione, qualità e sicurezza attraverso ricerca scientifica, interventi sociali e comportamentali o approcci alternativi a processi e protocolli esistenti. Negli ultimi anni Transplant Foundation ha finanziato oltre 22 iniziative di ricerca.

Nel 2022, Transplant Foundation ha finanziato un programma innovativo per ispirare giovani studenti di varie estrazioni sociali ad esplorare possibilità di carriera nella scienza, tecnologia, matematica e ingegneria (STEM). Il programma inaugurale ID-STEM (Increasing Diversity in STEM) presso il Crozer-Chester Medical Center di Chester, Pa. è stato fondato dal Dott. Thomas Butler, chirurgo responsabile dei trapianti. Il programma è il primo del suo genere nella nostra regione e solo la seconda opportunità a livello nazionale offerta a studenti provenienti da minoranze. Scopri di più in questo video.

Transplant Foundation supporta anche Camp Jeremy, un campo estivo che offre occasioni di divertimento e amicizia ai giovani destinatari di trapianti e i loro fratelli. Camp Jeremy si è ampliato fino ad arrivare a una versione invernale virtuale con giochi, progetti artistici ed esperimenti scientifici.

Transplant Foundation contribuisce a sostenere la partecipazione di destinatari dei trapianti, donatori viventi e famiglie dei donatori ai Donate Life Transplant Games of America con il Team Philadelphia. Gli atleti del Team Philly hanno vinto 58 medaglie, tra cui 36 ori, 16 argenti e 6 bronzi ai Transplant Games 2022 di San Diego. Guarda alcune delle azioni in questo video degli highlights.

L'annuale Donor Dash di Gift of Life sostiene la Transplant Foundation raccogliendo fondi e sensibilizzando il pubblico sulla necessità critica di donatori di organi e tessuti. Il Dash ha festeggiato il suo 25° anniversario nell'aprile 2022 (National Donate Life Month) e oltre un quarto di milione di persone ha partecipato al Dash sin dal suo inizio. Prova tutto l'entusiasmo del Dash con questo video degli highlights.

Nuovo nome, stessa missione: una casa per pazienti trapiantati e le loro famiglie

Quello che da oltre dieci anni è un rifugio speciale di comfort, speranza e guarigione per migliaia di pazienti trapiantati e le loro famiglie nel 2022 ha ricevuto un nuovo nome, in omaggio al suo visionario fondatore. La Gift of Life Family House è diventata la Gift of Life Howie's House in onore di Howard M. Nathan, oggi Direttore esecutivo della Transplant Foundation dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di Gift of Life Donor Program per 38 anni.

Si tratta di un edificio caldo e accogliente composto da 32 camere, per una sistemazione temporanea ed economica, con servizi di supporto professionali, destinata alle famiglie che si recano a Filadelfia per un trapianto salvavita. The House è il primo alloggio sanitario negli Stati Uniti fondato da un'organizzazione di approvvigionamento organi e al servizio di molteplici centri di trapianto.

Sin dalla sua inaugurazione, The House ha fornito 85.430 notti di alloggio, pasti e servizi di supporto e, fedele alla sua missione, ha implementato numerosi protocolli di sicurezza in modo da poter rimanere aperta per tutta la durata della pandemia. Con il sostegno della comunità, The House ha accolto 153.351 ospiti e servito oltre 306.702 pasti.

La serie di webinar di The House e i gruppi di supporto virtuale per pazienti trapiantati e assistenti forniscono informazioni gratuite ed essenziali su una vasta gamma di argomenti, dalla comprensione delle procedure delle liste di attesa alla convalescenza, dai farmaci alla salute mentale. Nel 2022, 2.200 persone provenienti dalla maggior parte degli Stati Uniti e da altri Paesi hanno partecipato a questi programmi.

Impegno verso la nostra comunità

L'impegno di Gift of Life a supporto dei pazienti trapiantati e dei/delle rispettivi/e assistenti/famiglie durante tutto il loro percorso va oltre The House e prevede sovvenzioni a beneficio dei pazienti in cura presso i centri di trapianto in tutta l'area di servizio. Attraverso varie iniziative a sostegno dei pazienti trapiantati e delle loro famiglie, Gift of Life ha fornito oltre 12 milioni di dollari in cure sovvenzionate negli ultimi 11 anni.

Il lavoro di Gift of Life non sarebbe possibile senza centinaia di volontari che forniscono pasti e servizi agli ospiti, contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica e sostengono la nostra missione salvavita. Scopri di più su come diventare un ambasciatore Gift of Life e leggi questa storia stimolante del padre donatore Tom Gano, che ha istruito oltre 300.000 studenti sull'importanza della donazione di organi e tessuti.

Informazioni su Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program è l'organizzazione no-profit per il reperimento di organi riconosciuta a livello federale, che collabora con 126 ospedali di terapia intensiva e 13 centri di trapianto al servizio di 11,3 milioni di persone nella metà orientale della Pennsylvania, nel New Jersey meridionale e nel Delaware. Grazie alla sua generosa comunità, negli ultimi 15 anni Gift of Life ha coordinato il maggior numero di donatori di organi negli Stati Uniti. Il suo tasso di donazione annuale, attualmente 61 donatori di organi per milione di abitanti, è tra i più alti al mondo. Dal 1974, Gift of Life ha coordinato oltre 58.000 organi per i trapianti, e più di due milioni di trapianti di tessuti sono stati possibili grazie alla generosità dei donatori e delle loro famiglie. Un donatore di organi può salvare la vita a ben otto persone e un donatore di tessuti può migliorare la vita di oltre 100 persone. Per ulteriori informazioni o per registrarsi, visitare donors1.org.

