Gift of Life Donor Program: líder del país durante 15 años

El personal de Gift of Life, la comunidad y los socios del hospital continúan su orgullosa historia de salvar vidas juntos

FILADELFIA, 9 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Gift of Life Donor Program sigue siendo líder en Estados Unidos en donaciones de órganos para salvar vidas por un hito de 15 años consecutivos gracias a la dedicación de su personal, los hospitales asociados y la generosa comunidad. En 2022, Gift of Life coordinó el mayor número de donantes de órganos y el mayor número de órganos para trasplante entre las 57 organizaciones de obtención de órganos (OPO) del país.

Gift of Life lideró la nación en:

Mayor número de donantes de órganos: en 2022 se coordinaron las donaciones para salvar vidas de 690 donantes de órganos, el mayor número en Estados Unidos cada año desde 2008.

esas donaciones dieron lugar a 1.744 trasplantes, el mayor número en Estados Unidos en 2022. La mayor cantidad de riñones trasplantados en la historia de los EE. UU.: se coordinaron 1.017 riñones para trasplante alineados con las iniciativas de CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) y HRSA (Administración de Recursos y Servicios de Salud ) para mejorar la utilización y el acceso a los riñones. Los riñones son el órgano que necesitan la mayoría de los pacientes de la lista de espera nacional.

Con sede en Filadelfia, Gift of Life Donor Program es la OPO designada a nivel federal que presta servicio a la mitad oriental de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. La tasa anual de donación de Gift of Life, 61 donantes de órganos por millón de habitantes, es una de las más altas del mundo.

"Nuestra comunidad, llena de familias de increíble generosidad, está atendida por el mejor equipo del mundo en donación de órganos, que trabaja en estrecha colaboración con hospitales de toda nuestra región. Juntos, hemos logrado el récord más largo de coordinación de la mayor cantidad de héroes donantes en los EE.UU. cada año durante 15 años consecutivos", dijo Richard Hasz , presidente y consejero delegado de Gift of Life Donor Program, Transplant Foundation y Gift of Life Howie's House.

Hasz añadió, "Nuestro compromiso con cada persona en lista de espera para un trasplante -más de 5.000 sólo en nuestra región- es inquebrantable. Nuestro sólido y apasionado personal de Gift of Life trabaja día y noche para salvar vidas. En nuestros casi 50 años de historia, hemos cambiado la vida de más de dos millones de personas gracias a los trasplantes de órganos y tejidos. Seguiremos innovando y esforzándonos por conseguir que llegue el día en que nadie que necesite un trasplante muera esperando."

Victoria Burns, RN, CPTC, CT, ha aportado sus amplios conocimientos de enfermería y comunicación a Gift of Life como coordinadora de trasplantes durante más de 14 años. El sofisticado trabajo de coordinar las donaciones es muy gratificante, afirmó.

"El trabajo que realizamos cada día marca la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente en lista de espera y puede reconfortar a una familia que se enfrenta a una pérdida devastadora. Las familias de los donantes nos cuentan lo significativo que es que el último acto de su ser querido sirviera para salvar y curar vidas. Es increíblemente poderoso", afirma. Más información sobre esta labor que salva vidas.

Rafiah Cheeks nació con un hígado enfermo que afectaba a todas las partes de su pequeño cuerpo. Un trasplante que le salvó la vida le permitió crecer, disfrutar de una vida plena y competir como atleta en los Juegos de Trasplantes Done Vida de América. Rafiah ha ganado numerosas medallas, la última en los Juegos de 2022, pero está aún más orgulloso del legado de su madre como heroína donante. Lea su inspiradora historia .

En 2022, Gift of Life recuperó tejidos que transforman vidas de 2.437 donantes, incluidos 1.348 donantes de tejido musculoesquelético y 1.974 donantes de córnea. Estas valiosas donaciones pueden beneficiar a más de 135.000 personas, con donaciones de huesos para lesiones ortopédicas y deportivas, piel para pacientes con quemaduras y cirugía reconstructiva, válvulas cardíacas para reparar defectos potencialmente mortales y córneas para proporcionar el don de la vista.

Los profesionales expertos en donación de Gift of Life colaboran con 126 hospitales de agudos y 13 centros de trasplantes. "Ofrecer a las familias la oportunidad de dar vida tras la muerte de un ser querido requiere una colaboración especial. Nuestros equipos de Gift of Life y de cuidados intensivos hospitalarios aportan mucha sensibilidad y destreza a su misión compartida de atender a los donantes y apoyar a sus familias. El complejo proceso que va desde la donación hasta el trasplante es realmente un trabajo de equipo y un tributo a nuestros cuidadores clínicos, que saben lo valioso que es cada órgano para salvar la vida de alguien" dijo Christine Radolovic, MS, BSN, RN , Gift of Life Chief Clinical Officer.

Un trasplante salvó al doctor Sean Devine, que, como médico de la UCI en primera línea de la pandemia, contrajo la COVID-19 y sufrió daños irreparables en los pulmones.

"El impacto de la donación de órganos en la vida de las personas es profundo. Nuestra región tiene la suerte de contar con familias abnegadas que dicen 'sí' a la donación y con defensores de la donación en cada hospital que se enorgullecen de trabajar estrechamente con el excepcional equipo de Gift of Life", afirmó el Dr. Devine, neumólogo del Geisinger Medical Center.

Gift of Life ayuda a las familias de los donantes a superar su duelo con asesoramiento y programas especiales, como las celebraciones anuales de la vida y el legado, que honran a los héroes donantes y a sus familias. Vea la ceremonia virtual de este año .

"Nos sentimos honrados de servir a una comunidad de tan extraordinaria bondad, que lidera el país en donaciones de órganos que salvan vidas cada año desde 2008. Instamos a todos a ayudar a cerrar la brecha entre los órganos disponibles para trasplante y los más de 100.000 niños y adultos del país que esperan desesperadamente. Cada uno de nosotros puede ser un héroe inscribiéndose como donante", dijo Jan L. Weinstock, Esq. , Director Administrativo y Consejero General. Diecisiete pacientes mueren esperando cada día en EE.UU. Se tarda menos de un minuto en inscribirse para ayudar a salvar vidas. Para obtener más información o inscribirse, visite donors1.org .

Uno de los héroes donantes de 2022 fue Mackenzie Rose, una luchadora niña de siete años que salvó la vida de un amigo de la familia y de otra persona gracias a la donación de órganos. Vea su historia .

Líder en innovación y educación

El personal de Gift of Life es reconocido internacionalmente por su experiencia, innovación y liderazgo en el campo de la donación y el trasplante. Entre los aspectos más destacados de 2022 se incluyen:

Apertura del Gift of Life Donor Care Center en el Hospital de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia - la primera unidad de cuidados intensivos del noreste de EE.UU. exclusivamente para donantes de órganos fallecidos. Conozca las principales ventajas de este centro de vanguardia.

en Filadelfia - la primera unidad de cuidados intensivos del noreste de EE.UU. exclusivamente para donantes de órganos fallecidos. Liderazgo como OPO en la primera iniciativa de este tipo: la "Kidney Collaborative" ( End Stage Renal Disease Treatment Choices Learning Collaborative ) nacional de CMS y HRSA, que trabaja para aumentar el número de riñones disponibles para trasplante compartiendo prácticas muy eficaces entre hospitales de cuidados intensivos, OPO y centros de trasplante.

) nacional de CMS y HRSA, que trabaja para aumentar el número de riñones disponibles para trasplante compartiendo prácticas muy eficaces entre hospitales de cuidados intensivos, OPO y centros de trasplante. Ampliar la colaboración de Gift of Life con hospitales y empresas tecnológicas para implantar innovaciones que creen un proceso de donación de órganos más rápido y ágil. He aquí dos ejemplos:

Agilización de la transferencia de información médica esencial mediante el uso de software personalizado, que importa electrónicamente y de forma segura los datos clínicos de los donantes, garantizando la precisión y permitiendo que los coordinadores se centren más en la gestión de los donantes y la asignación de órganos. Haga clic aquí para obtener más información.

para obtener más información.

Incorporación de la última tecnología de localización por GPS para el transporte urgente y la entrega satisfactoria de los preciados órganos para trasplante.

Compartir las mejores prácticas y la investigación con el personal, publicando artículos académicos y presentando ponencias en las principales organizaciones profesionales del sector, entre ellas:

Gift of Life Institute es un centro internacional de formación para profesionales de la donación de órganos y tejidos basado en la experiencia del Gift of Life Donor Program. Los recursos integrales e interdisciplinarios del Instituto, diseñados para aumentar los resultados de la donación, incluyen el aprendizaje basado en habilidades, la formación continua, la investigación colaborativa y los servicios de consultoría. Desde su creación en 2004, el Instituto ha facilitado más de 579 talleres con 57 OPO y múltiples bancos de tejidos, formando a más de 13.400 profesionales de todo EE.UU. y 33 países de todo el mundo. En 2022, el Instituto impartió formación a más de 1.225 participantes.

Transplant Pregnancy Registry International (TPRI) es el único estudio de investigación del mundo que hace un seguimiento de los efectos del embarazo en las receptoras de trasplantes y de los efectos de los medicamentos inmunosupresores en la fertilidad y los resultados del embarazo. En el pasado se advertía a muchos receptores de trasplantes de que no intentaran quedarse embarazados. El TPRI ha ayudado a proporcionar a los receptores de órganos información con base científica para lograr la paternidad tras el trasplante a través de más de 32 años de investigación experta.

Desde 1991, el equipo del TPRI y sus colaboradores han realizado un seguimiento de 3.062 padres y 5.326 embarazos; han celebrado más de 250 nietos; han presentado información en 545 foros académicos; y han escrito más de 300 publicaciones, incluidas 83 revisadas por pares. Su trabajo sirve de base a directrices de tratamiento, formación de proveedores y orientación a receptores de todo el mundo.

Noviembre de 2022 trajo consigo el reencuentro de dos participantes en TPRI que se hicieron amigas cuando cada una de ellas recibió un trasplante de hígado que les salvó la vida cuando eran pequeñas y ahora tienen sus propios hijos sanos. Vea la conmovedora historia de Anna y Kate .

Transplant Foundation , la filial de apoyo del Gift of Life Donor Program, lidera la investigación y la educación para avanzar en la donación y el trasplante en todo el mundo. También concede subvenciones para financiar la innovación, la calidad y la seguridad a través de la investigación científica, las intervenciones sociales y conductuales o los enfoques alternativos a los procesos y protocolos existentes. Transplant Foundation ha financiado más de 22 iniciativas de investigación en los últimos años.

En 2022, Transplant Foundation financió un programa innovador para inspirar a jóvenes estudiantes de diversos orígenes a explorar carreras en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería (STEM). El programa inaugural ID-STEM (Increasing Diversity in STEM) del Crozer-Chester Medical Center de Chester, Pensilvania, fue fundado por el cirujano de trasplantes Thomas Butler, MD. El programa es el primero de este tipo en nuestra región y sólo la segunda oportunidad de este tipo que se ofrece a estudiantes de minorías a nivel nacional. Más información en este vídeo .

Transplant Foundation también apoya a Camp Jeremy , un campamento de verano lleno de diversión y amistad para jóvenes receptores de trasplantes y sus hermanos. El Camp Jeremy se ha ampliado para incluir una versión virtual de invierno de un día con juegos, proyectos artísticos y experimentos científicos.

Transplant Foundation ayuda a apoyar la participación de receptores de trasplantes, donantes vivos y familiares de donantes como parte del Team Philadelphia en los Donate Life Transplant Games of America. Los atletas del equipo de Filadelfia ganaron 58 medallas, 36 de oro, 16 de plata y 6 de bronce en los Juegos de Trasplantes 2022 en San Diego. Vea algunos de los momentos más destacados en este vídeo .

El Donor Dash anual de Gift of Life apoya a Transplant Foundation recaudando fondos y aumentando la concienciación pública sobre la necesidad crítica de donantes de órganos y tejidos. Dash celebró su 25 aniversario en abril de 2022 (Mes Nacional de la Donación de Vida) y más de un cuarto de millón de personas han participado en Dash desde su inicio. Viva la emoción de Dash en este vídeo .

Nuevo nombre, misma misión: Un hogar para los pacientes trasplantados y sus familias

Un refugio especial de consuelo, esperanza y curación para miles de pacientes trasplantados y sus familias durante más de una década fue rebautizado con el nombre de su visionario fundador en 2022. Gift of Life Family House pasó a llamarse Gift of Life Howie's House en honor de Howard M. Nathan, actual Director Ejecutivo de la Transplant Foundation tras 38 años como presidente y consejero delegado del Gift of Life Donor Program.

The House es un cálido y acogedor hogar de 32 habitaciones que ofrece alojamiento temporal y asequible y servicios profesionales de apoyo a las familias que viajan a Filadelfia para recibir un trasplante que salve la vida de un ser querido. The House es la primera casa de acogida sanitaria de Estados Unidos fundada por una organización de obtención de órganos y que presta servicio a múltiples centros de trasplantes.

The House ha proporcionado 85.430 noches de comida, alojamiento y servicios de apoyo desde su apertura y, fiel a su misión, puso en marcha numerosos protocolos de seguridad para poder permanecer abierta durante toda la pandemia. Con el apoyo de la comunidad, The House ha acogido a 153.351 huéspedes y ha servido más de 306.702 comidas.

La serie de seminarios web de The House y los grupos de apoyo virtuales para pacientes trasplantados y cuidadores proporcionan información esencial y gratuita sobre una amplia gama de temas, desde la comprensión del proceso de la lista de espera hasta la recuperación, la medicación y la salud mental. En 2022, 2.200 participantes de la mayoría de los estados de EE.UU. y de varios países asistieron a esos programas .

Compromiso con nuestra comunidad

El compromiso de Gift of Life de apoyar a los pacientes trasplantados y a sus cuidadores/familias a lo largo de su viaje va más allá de The House e incluye subvenciones para ayudar a quienes reciben atención en centros de trasplante de toda su área de servicio. A través de diversas iniciativas de apoyo a los pacientes trasplantados y sus familias, Gift of Life ha proporcionado más de 12 millones de dólares en atención subvencionada durante los últimos 11 años.

El trabajo de Gift of Life no sería posible sin cientos de voluntarios que proporcionan alimentos y servicios a los huéspedes, ayudan a educar al público y apoyan nuestra misión de salvar vidas. Obtenga más información sobre cómo convertirse en embajador de Gift of Life y lea esta inspiradora historia del padre donante Tom Gano, que ha educado a más de 300.000 estudiantes sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

Acerca de Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program es la organización de obtención de órganos sin ánimo de lucro designada a nivel federal, que trabaja con 126 hospitales de cuidados intensivos y 13 centros de trasplantes para atender a 11,3 millones de personas en la mitad oriental de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su compasiva comunidad, Gift of Life ha coordinado durante los últimos 15 años el mayor número de donantes de órganos de Estados Unidos. Su índice anual de donaciones, recientemente de 61 donantes de órganos por millón de habitantes, es uno de los más altos del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 58.000 trasplantes de órganos y más de dos millones de trasplantes de tejidos gracias a la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta ocho personas, y un donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 100. Para más información o para inscribirse, visit donors1.org.

