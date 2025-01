Govee bespreekt samen met IDC de impact van slimme verlichting en de toekomst van slim wonen in een nieuw Whitepaper

LAS VEGAS, 3 januari 2025 /PRNewswire/ -- Govee, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van slimme sfeerverlichting, heeft samen met International Data Corporation (IDC) een whitepaper uitgebracht met de titel "The Next Era of Smart Lighting: Transforming Daily Life with Colors." Het rapport laat zien hoe de vorderingen op het gebied van slimme verlichting, zoals het creëren van scènes en instelbare profielen, een revolutie teweegbrengt in woningen door een intensere beleving, energie-efficiëntie en een persoonlijke beleving te bieden.

Volgens de prognose van IDC voor 2024-2028 zal de wereldwijde verkoop van slimme verlichtingsapparaten uiterlijk in 2028 de grens van USD 5 miljard passeren, gedreven door de vraag van consumenten naar intuïtieve, energiezuinige en esthetisch veelzijdige oplossingen. Slimme verlichting verbetert niet alleen de functionaliteit, maar bevordert ook het welzijn, dankzij technologieën als circadiane verlichtingssystemen, die natuurlijke lichtcycli nabootsen om de slaap te verbeteren en stress te verlagen.

Govee ontwikkelt slimme verlichting met technologieën als RGBICWW en het gepatenteerde LumenBlend™, waarbij warmwit en dynamische kleuren naadloos worden gemengd voor een subtiel effect. De slimme verlichting van Govee biedt een combinatie van visueel in het oog springende ontwerpen en soepele aanpassing door middel van Dreamview-technologie die de verlichting aanpast aan de stemming, dagindeling en dagelijkse voorkeuren van de gebruiker.

Govee streeft ernaar elk hoekje van het huis op te fleuren onder het motto Bring Clor to Daily Life, met levendige sfeerverlichting. Door zowel op praktisch als emotioneel niveau een band op te bouwen met de gebruiker, streeft Govee ernaar alledaagse momenten kleurrijker en aangenamer te maken.

"Nu de vraag naar gepersonaliseerde woningervaringen toeneemt, is Govee toonaangevend op het gebied van slimme sfeerverlichting," aldus Eric Wu, CEO van Govee. "Met de app, die verkrijgbaar is in meer dan 80 landen en meer dan 30 miljoen keer is geïnstalleerd, bieden we gebruikers intuïtieve oplossingen om inspiratie te bieden, het welzijn te verbeteren en het dagelijks leven te verrijken."

Tijdens CES 2025 zal Govee haar nieuwste innovaties tonen op de Venetian Expo, stand #51916, en demonstreren hoe slimme verlichting alledaagse momenten kan veranderen in kleurrijke ervaringen.

Over Govee

Govee zorgt sinds 2017 voor een revolutie op het gebied van intelligent wonen met innovatieve, efficiënte en probleemloze sfeerverlichting voor het hele huis. Govee omarmt het motto "Lights Can Be Fun" en streeft ernaar om kleurrijke sfeerverlichting te brengen in elke hoek van de woning, om zowel op praktisch als op emotioneel niveau een band met de gebruiker op te bouwen en om alledaagse momenten kleurrijker en aangenamer te maken.

Over IDC

International Data Corporation (IDC) is een vooraanstaande internationale leverancier van marktinformatie, adviesdiensten en evenementen voor markten als informatietechnologie, telecommunicatie en consumententechnologie. Met meer dan 1300 analisten wereldwijd biedt IDC mondiale, regionale en lokale expertise op het gebied van technologie, IT-benchmarking en -sourcing, en kansen en trends in de sector in meer dan 110 landen. De analyses en inzichten van IDC helpen IT-professionals, bedrijfsbestuurders en de beleggingsgemeenschap gefundeerde beslissingen te nemen met betrekking tot technologie en hun belangrijkste zakelijke doelen te bereiken. IDC is opgericht in 1964 en is een volle dochteronderneming van de International Data Group (IDG), 's werelds toonaangevende bedrijf op het gebied van technische media, data en marketingservices. Ga voor meer informatie over IDC naar www.idc.com. Volg IDC op Twitter op @IDC en LinkedIn. Abonneer u op de IDC Blog voor nieuws en inzichten uit de sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589051/Govee_Partners_IDC_Discuss_Impact_Smart_Lighting_Future_Smart_Living.jpg