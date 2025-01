- Govee se asocia con IDC para analizar el impacto de la iluminación inteligente y el futuro de la vida inteligente en un nuevo libro blanco

LAS VEGAS, 3 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Govee, líder mundial en iluminación ambiental inteligente, se ha asociado con International Data Corporation (IDC) para publicar el libro blanco " The Next Era of Smart Lighting: Transforming Daily Life with Colors " («La próxima era de la iluminación inteligente: Transformando la vida diaria con colores»). El informe destaca cómo los avances en iluminación inteligente, como la creación de escenas y los perfiles personalizables, están revolucionando los entornos domésticos al ofrecer una mayor inmersión, eficiencia energética y experiencias personalizadas.

Según las previsiones de IDC para 2024-2028, los envíos mundiales de dispositivos de iluminación inteligente superarán los 5.000 millones de dólares en 2028, impulsados por la demanda de los consumidores de soluciones intuitivas, energéticamente eficientes y estéticamente versátiles. La iluminación inteligente no sólo mejora la funcionalidad, sino que también promueve el bienestar a través de tecnologías como los sistemas de iluminación circadiana, que imitan los ciclos de luz natural para mejorar el sueño y reducir el estrés.

Govee está impulsando la iluminación inteligente con tecnologías como RGBICWW y LumenBlend ™ patentada, que combina a la perfección colores blancos cálidos y dinámicos para ofrecer una experiencia refinada. La iluminación inteligente de Govee combina diseños visualmente impactantes con una personalización sin esfuerzo a través de la tecnología Dreamview , adaptando la iluminación a los estados de ánimo, horarios y preferencias diarias de los usuarios.

Govee se dedica a realzar cada rincón del hogar y a dar color a la vida cotidiana con una vibrante iluminación ambiental. Mediante la creación de conexiones con los usuarios, tanto a nivel práctico como emocional, Govee se esfuerza por hacer que los momentos cotidianos sean más vibrantes y agradables.

«A medida que crece la demanda de experiencias personalizadas en el hogar, Govee lidera la innovación en iluminación ambiental inteligente», destacó Eric Wu, consejero delegado de Govee. «Disponible en más de 80 países con más de 30M de instalaciones de apps, empoderamos a los usuarios con soluciones intuitivas para inspirar la creatividad, mejorar el bienestar y enriquecer la vida cotidiana».

En CES 2025, Govee presentará sus últimas innovaciones en la Venetian Expo, stand nº 51916, demostrando cómo la iluminación inteligente transforma los momentos cotidianos en experiencias vibrantes.

Acerca de Govee

Govee lleva revolucionando la experiencia de la vida inteligente desde 2017, con soluciones de iluminación ambiental innovadoras, eficientes y sin complicaciones para todo el hogar. Adoptando la idea de que «Las luces pueden ser divertidas», Govee se compromete a llevar una iluminación ambiental vibrante a todos los rincones del hogar, a fomentar las conexiones con los usuarios tanto a nivel práctico como emocional, y a hacer que los momentos cotidianos sean más brillantes y agradables.

Acerca de IDC

International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnologías de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. Con más de 1.300 analistas en todo el mundo, IDC ofrece experiencia global, regional y local en tecnología, benchmarking y contratación de TI, y oportunidades y tendencias de la industria en más de 110 países. El análisis y la visión de IDC ayudan a los profesionales de TI, a los ejecutivos empresariales y a la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas en hechos y a alcanzar sus objetivos empresariales clave. Fundada en 1964, IDC es una filial propiedad de International Data Group ( IDG ), la empresa líder mundial en medios tecnológicos, datos y servicios de marketing. Para más información sobre IDC, visite www.idc.com . Siga a IDC en Twitter en @IDC y LinkedIn . Suscríbase al blog de IDC para conocer las noticias y perspectivas del sector.