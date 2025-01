Govee kooperiert mit IDC, um die Vorteile intelligenter Beleuchtung und die Zukunft des intelligenten Wohnens in einem neuen Whitepaper zu erörtern

LAS VEGAS, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Umgebungsbeleuchtung, hat sich mit der International Data Corporation (IDC) zusammengetan, um ein gemeinsames Whitepaper herauszugeben: „The Next Era of Smart Lighting: Transforming Daily Life with Colors." Der Bericht zeigt auf, wie Fortschritte bei intelligenter Beleuchtung, wie etwa die Erstellung von Szenen und anpassbare Profile, das Zuhause revolutionieren, indem sie für mehr Immersion, Energieeffizienz und personalisierte Erlebnisse sorgen.

Govee Partners with IDC to Discuss the Impact of Smart Lighting and the Future of Smart Living In a New Whitepaper.

Laut der Prognose von IDC für den Zeitraum 2024 bis 2028 wird der weltweite Absatz von intelligenten Beleuchtungskomponenten bis 2028 die Marke von 5 Milliarden US-Dollar übersteigen, was auf die Nachfrage der Verbraucher nach intuitiven, energieeffizienten und ästhetisch vielseitigen Lösungen zurückzuführen ist. Intelligente Beleuchtung verbessert nicht nur die Funktionalität, sondern fördert auch das Wohlbefinden durch Technologien wie zirkadiane Beleuchtungssysteme, die den natürlichen Lichtzyklus nachahmen, um den Schlaf zu verbessern und Stress abzubauen.

Govee treibt die intelligente Beleuchtung mit Technologien wie RGBICWW und dem proprietären LumenBlend™ voran, das ein warmes Weiß und dynamische Farben nahtlos miteinander verbindet und so für ein raffiniertes Erlebnis sorgt. Die intelligente Beleuchtung von Govee kombiniert visuell beeindruckende Designs mit unkomplizierter Anpassbarkeit durch die Dreamview-Technologie, die die Beleuchtung an Stimmungen, Zeitpläne und tägliche Vorlieben von Benutzern anpasst.

Govee widmet sich dem Ziel, jeden Winkel des Hauses zu verschönern. Bringen Sie Farbe in Ihren Alltag mit stimmungsvoller Umgebungsbeleuchtung. Durch praktische und emotionale Verbindungen mit den Nutzern möchte Govee alltägliche Momente lebendiger und angenehmer gestalten.

„Während die Nachfrage nach personalisierten Heimerlebnissen steigt, ist Govee Innovationsführer bei intelligenter Umgebungsbeleuchtung", erklärt Eric Wu, CEO bei Govee. „Wir sind in mehr als 80 Ländern mit mehr als 30 Millionen App-Installationen präsent und bieten unseren Nutzern intuitive Lösungen, die ihre Kreativität fördern, ihr Wohlbefinden steigern und ihren Alltag bereichern."

Im Rahmen der CES 2025 wird Govee seine neuesten Innovationen bei der Venetian Expo am Stand 51916 vorstellen und demonstrieren, wie intelligente Beleuchtung alltägliche Momente in lebendige Erlebnisse verwandelt.

Informationen zu Govee

Govee revolutioniert seit 2017 das smarte Wohnerlebnis mit innovativen, effizienten und unkomplizierten Beleuchtungslösungen für das ganze Haus. Unter dem Motto „Lights Can Be Fun" (Licht kann Spaß machen) hat sich Govee zum Ziel gesetzt, eine lebendige Raumbeleuchtung in jeden Winkel des Hauses zu bringen, die Verbindung zu den Benutzern auf praktischer und emotionaler Ebene zu stärken und die täglichen Momente heller und angenehmer zu gestalten.

Informationen zu IDC

Die International Data Corporation (IDC) ist der weltweit führende Anbieter von Marktinformationen, Beratungsdiensten und Events für die Märkte der Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbrauchertechnologie. Mit mehr als 1.300 Analysten weltweit bietet IDC globales, regionales und lokales Know-how in den Bereichen Technologie, IT-Benchmarking und Beschaffung sowie Einblicke in Chancen und Trends der Branche in über 110 Ländern. Die Analysen und Erkenntnisse von IDC helfen IT-Fachleuten, Geschäftsführern und Investoren, faktenbasierte Technologieentscheidungen zu treffen und ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. IDC wurde 1964 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der International Data Group (IDG), dem weltweit führenden Unternehmen für Medien-, Daten- und Marketingdienstleistungen im Technologiebereich. Um mehr über IDC zu erfahren, besuchen Sie www.idc.com. Folgen Sie IDC auf Twitter unter @IDC und LinkedIn. Abonnieren Sie den IDC Blog für Neuigkeiten und Einblicke in die Branche.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2589051/Govee_Partners_IDC_Discuss_Impact_Smart_Lighting_Future_Smart_Living.jpg