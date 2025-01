Govee s'associe à IDC pour discuter de l'impact de l'éclairage intelligent et de l'avenir de l'habitat intelligent dans un nouveau livre blanc.

LAS VEGAS, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Govee, un leader mondial de l'éclairage ambiant intelligent, s'est associé à International Data Corporation (IDC) pour publier un livre blanc, « The Next Era of Smart Lighting: Transforming Daily Life with Colors » (La prochaine ère de l'éclairage intelligent : transformer la vie quotidienne avec des couleurs). Le rapport souligne comment les avancées en matière d'éclairage intelligent, telles que la création de scènes et les profils personnalisables, révolutionnent les environnements domestiques en offrant une plus grande immersion, une meilleure efficacité énergétique et des expériences personnalisées.

Selon les prévisions 2024-2028 d'IDC, les livraisons mondiales de dispositifs d'éclairage intelligents dépasseront les 5 milliards de dollars d'ici à 2028, en raison de la demande des consommateurs pour des solutions intuitives, économes en énergie et esthétiquement polyvalentes. L'éclairage intelligent ne se contente pas d'améliorer la fonctionnalité, il favorise également le bien-être grâce à des technologies telles que les systèmes d'éclairage circadien, qui imitent les cycles de lumière naturelle afin d'améliorer le sommeil et de réduire le stress.

Govee fait progresser l'éclairage intelligent avec des technologies telles que RGBICWW et l'exclusif LumenBlend™, mélangeant de manière transparente le blanc chaud et les couleurs dynamiques pour une expérience raffinée. L'éclairage intelligent de Govee combine des conceptions visuellement fortes avec une personnalisation sans effort grâce à la technologie Dreamview , qui adapte l'éclairage aux humeurs, aux horaires et aux préférences quotidiennes des utilisateurs.

Govee se consacre à l'amélioration de chaque coin de la maison et apporte de la couleur à la vie quotidienne avec un éclairage d'ambiance vibrant. En créant des liens avec les utilisateurs, tant sur le plan pratique qu'émotionnel, Govee s'efforce de rendre les moments de la vie quotidienne plus vivants et plus agréables.

« Alors que la demande d'expériences domestiques personnalisées augmente, Govee est à la pointe de l'innovation en matière d'éclairage ambiant intelligent », a déclaré Eric Wu, PDG de Govee. « Disponible dans plus de 80 pays avec plus de 30 millions d'applications installées, nous procurons aux utilisateurs des solutions intuitives pour inspirer la créativité, améliorer le bien-être et enrichir la vie quotidienne. »

Au CES 2025, Govee présentera ses dernières innovations à la Venetian Expo, stand n° 51916, démontrant comment l'éclairage intelligent transforme les moments quotidiens en expériences vibrantes.

À propos de Govee

Govee révolutionne l'expérience de la vie intelligente depuis 2017, avec des solutions d'éclairage d'ambiance innovantes, efficaces et conviviales pour toute la maison. En adoptant l'idée que « Lights Can Be Fun », Govee s'engage à apporter un éclairage d'ambiance vibrant dans chaque coin de la maison, à favoriser les connexions avec les utilisateurs à la fois sur le plan pratique et émotionnel et à rendre les moments de tous les jours plus lumineux et plus agréables.

À propos d'IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial d'informations commerciales, de services consultatifs et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 300 analystes dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale en matière de technologie, d'analyse comparative et d'approvisionnement en informatique, ainsi que pour les opportunités et les tendances sectorielles dans plus de 110 pays. Les analyses d'IDC aident les professionnels de l'informatique, les dirigeants d'entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale à 100 % d'International Data Group (IDG), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services de marketing. Pour en savoir plus sur IDC, veuillez consulter le site www.idc.com. Suivez IDC sur Twitter à l'adresse @IDC et LinkedIn. Abonnez-vous au blog IDC pour obtenir des informations sur le secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589051/Govee_Partners_IDC_Discuss_Impact_Smart_Lighting_Future_Smart_Living.jpg