Govee introduceert Floor Lamp 3 en de Lantern Floor Lamp, en zet nieuwe maatstaven voor de kleurnauwkeurigheid van slimme vloerlampen met LuminBlend+-technologie

HONG KONG, 7 mei 2026 /PRNewswire/ -- Govee, een wereldleider in slimme omgevingsverlichting, kondigde vandaag twee nieuwe vloerlampen aan: Govee Floor Lamp 3 en Govee Lantern Floor Lamp. De Govee Floor Lamp 3 is het nieuwe vlaggenschip van het merk en biedt toonaangevende kleurenreproductie met behulp van de gepatenteerde LuminBlend+-kleurenbeheertechnologie, terwijl de Govee Lantern Floor Lamp een unieke Halo Gradient Lighting-ervaring introduceert in een elegant silhouet van een lantaarn. Beide lampen beschikken over AI Lighting Bot 2.0, een AI-aangedreven platform om aangepaste verlichting te creëren, en DaySync voor geautomatiseerde circadiane ritmeplanning en volledige Matter-compatibiliteit.

Govee-vloerlamp 3: Toonaangevende kleurprecisie in een vloerlamp

De Govee Floor Lamp 3 levert de meest nauwkeurige pastel- en natuurlijke kleurweergave in elke vloerlamp. Aangedreven door de zelfontwikkelde LuminBlend+-technologie van Govee, geeft het warme kleuren van de zonsondergang en koele oceaankleuren weer met nul kleurbanden, zelfs bij 1% helderheid. Met een afstelbaar wit bereik van 1.000 K tot 10.000 K, het breedste in de industrie, simuleert één lamp het volledige spectrum van natuurlijk daglicht, van het warme amber van kaarslicht tot de heldere helderheid van de middagzon.

Het beschikt over 170 ° dubbelzijdige skyline-verlichting om huiskamers in echte kleuren te baden en licht over muren te werpen met aanzienlijk meer dekking dan conventionele vloerlampontwerpen. Met 2.100 lumen verlicht één lamp tot maar liefst 58 m2, genoeg voor een hele open woonruimte. Met 144 RGB en 144 warm-koele witte ledlampjes elimineert de Floor Lamp 3 zichtbare hotspots volledig. Een geoptimaliseerde afstand tussen de kraal en de diffuser zorgt voor een perfect gelijkmatige verlichting vanuit elke hoek.

Bovendien beschikt de Floor Lamp 3 over een geheel nieuwe aluminiumlegering uit één stuk die wordt bekroond door een kenmerkende dubbelring verlichte basis, een zelfstandig omgevingslicht dat gloeit wanneer de lamp is ingeschakeld of uitgeschakeld. Elk detail, van de naadloze matte afwerking tot de verlichte basisringen, weerspiegelt een generatieverschuiving in het industriële ontwerp van slimme lampen.

Govee Lantern Floor Lamp: Een unieke omgevings- en functionele ervaring

De Govee Lantern Floor Lamp introduceert Halo Gradient Lighting, aangedreven door LuminBlend+, een zachte, ringvormige gradiëntglans die de schoonheid van natuurlijke lichtverschijnselen opnieuw creëert. Stelt u zich de overgang van warm naar koud voor van een zonsondergang die uitstraalt van één elegante lantaarn, of de etherische glans van kersenbloesems die een kamer vullen met een zachte kleur.

Met 1.400 lumen, van 1.000K tot 10.000K, levert het zowel functionele helderheid voor lezen als een meeslepende omgeving voor ontspanning, die tot 30 m2 beslaat. Een geheel nieuwe vormfactor voor Govee, het silhouet van de lantaarn past naadloos in elk interieur, van minimalistische woonkamers tot gezellige leeshoeken. Een eenvoudige tik op de bovenkant van de lamp zorgt voor een intuïtieve, tactiele interactie zonder dat een app nodig is.

Intelligente AI-verlichting, naadloze connectiviteit

Beide nieuwe lampen zijn gebouwd op het nieuwste slimme verlichtingsplatform van Govee, waardoor intelligente functies en brede ecosysteemcompatibiliteit naar elke kamer worden gebracht. Uitgerust met de geavanceerde AI Lighting Bot 2.0, die multi-turn conversatiecontrole mogelijk maakt om aangepaste verlichtingsscènes te genereren. Beschrijf eenvoudig de gewenste stemming en de lamp creëert deze. Dit wordt aangevuld met DaySync, een geautomatiseerde dagplanningsfunctie die de kleurtemperatuur aanpast om uw natuurlijke circadianeritme te volgen en naadloos overgaat van energiek ochtendlicht naar ontspannende avondwarmte. Bovendien bieden de lampen volledige compatibiliteit met Matter, Alexa, Google Home en SmartThings, wat zorgt voor naadloze integratie in elk slim ecosysteem.

Vloerlampen voor elke kamer, voor iedereen

Naast deze twee modellen wordt ook de Govee Floor Lamp 3 Lite gelanceerd, een nieuwe RGBICWW vloerlamp uit het segment die ontworpen is voor de volgende generatie jonge huiseigenaren. Met de toevoeging van de Floor Lamp 3 en de Lantern Floor Lamp biedt Govee nu een uitgebreid portfolio aan slimme vloerlampen van € 89,99 tot € 249,99. Van de compacte RGBICW-vloerlamp Basic voor eerste gebruikers van slimme verlichting tot de met luidsprekers uitgeruste Floor Lamp Pro voor meeslepende entertainmentopstellingen, er is een Govee-vloerlamp voor elke kamer, budget en levensstijl.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De volgende producten zullen vanaf 7 mei 2026 verkrijgbaar zijn:

Govee Floor Lamp 3 (H16B0) - € 169,99, op Amazon of Govee.com

Govee Lantern Floor Lamp (H1630) - € 129,99 op Amazon of Govee.com

op Govee Floor Lamp 3 Lite - (H16C0) - € 129,99 op Amazon of Govee.com

Over Govee

Govee revolutioneert sinds 2017 de smart living-ervaring met innovatieve oplossingen voor omgevingsverlichting. Van woonruimtes, gaming-opstellingen en buitenruimtes is de slimme thuistechnologie van Govee niet alleen visueel verbluffend, maar ook functioneel. Het transformeert kleine alledaagse momenten in meer gepersonaliseerde en helderder boeiende verlichtingservaringen. Het idee omarmen dat "Het leven kleurrijk is" en de grenzen verleggen van wat verlichting kan doen door design en nut te combineren. Ga voor meer informatie over Govee naar govee.com.