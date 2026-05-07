Govee présente les modèles Floor Lamp 3 et Lantern Floor Lamp, redéfinissant la précision des couleurs des lampadaires connectés grâce à la technologie LuminBlend+

HONG KONG, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Govee, un leader mondial de l'éclairage d'ambiance intelligent, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux lampadaires : Floor Lamp 3 et Lantern Floor Lamp. Le Floor Lamp 3 de Govee est le nouveau produit phare de la marque. Il offre une reproduction des couleurs à la pointe de la technologie grâce à la technologie exclusive de gestion des couleurs LuminBlend+, tandis que le modèle Lantern Floor Lamp de Govee propose une expérience d'éclairage dégradé « Halo » unique en son genre, le tout dans une élégante silhouette de lanterne. Les deux lampes sont équipées de AI Lighting Bot 2.0, une plateforme alimentée par l'IA pour créer un éclairage personnalisé, et de DaySync pour une programmation automatisée du rythme circadien, ainsi qu'une compatibilité totale avec Matter.

Floor Lamp 3 de Govee : La précision des couleurs la plus élevée de l'industrie pour un lampadaire

Le Floor Lamp 3 de Govee offre la reproduction la plus précise des couleurs pastel et naturelles de tous les lampadaires. Grâce à la technologie LuminBlend+ développée par Govee, il restitue les tons chauds du coucher de soleil et les teintes froides de l'océan sans aucune distorsion des couleurs, même à une luminosité de 1 %. Avec une plage de blanc réglable de 1 000 K à 10 000 K, la plus large de l'industrie, une seule lampe simule le spectre complet de la lumière naturelle, de l'ambre chaud de la lumière des bougies à la clarté nette du soleil de midi.

Elle est dotée d'un éclairage panoramique à double face de 170° qui baigne les pièces de la maison d'une lumière aux couleurs fidèles, éclairant les murs avec une couverture nettement supérieure à celle des lampadaires classiques. Avec 2 100 lumens, une seule lampe éclaire jusqu'à 58 m², ce qui est suffisant pour un espace de vie ouvert. Grâce à ses 144 LED RVB et ses 144 LED blanc chaud-froid, le Floor Lamp 3 élimine totalement les zones de surchauffe visibles. Une distance optimisée entre les billes et le diffuseur garantit un éclairage parfaitement homogène sous tous les angles.

En outre, le Floor Lamp 3 est doté d'une toute nouvelle structure unibody en alliage d'aluminium, couronnée par une base illuminée à double anneau - une lumière d'ambiance autonome qui s'allume que le lampadaire soit allumé ou éteint. Chaque détail, de la finition mate transparente aux anneaux lumineux de la base, reflète un saut générationnel dans le design industriel des lampes intelligentes.

Lantern Floor Lamp de Govee : Une expérience ambiante et fonctionnelle unique en son genre

Le Lantern Floor Lamp de Govee introduit Halo Gradient Lighting, alimenté par LuminBlend+, une douce lueur dégradée en forme d'anneau qui recrée la beauté des phénomènes lumineux naturels. Imaginez le passage de la chaleur à la fraîcheur d'un coucher de soleil rayonnant à partir d'une seule lanterne élégante, ou le chatoiement éthéré des fleurs de cerisier remplissant une pièce de couleurs douces.

Avec 1 400 lumens, de 1 000 K à 10 000 K, il offre à la fois une luminosité fonctionnelle pour la lecture et une ambiance immersive pour la détente, couvrant jusqu'à 30 m². La silhouette de la lanterne, entièrement nouvelle pour Govee, s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, du salon minimaliste au coin lecture confortable. Une simple pression sur le dessus de la lampe permet de faire défiler les effets lumineux – une interaction intuitive et tactile, sans qu'aucune application ne soit nécessaire.

Éclairage intelligent par l'IA, connectivité facile

Les deux nouvelles lampes sont construites sur la dernière plateforme d'éclairage intelligent de Govee, apportant des fonctionnalités intelligentes et une large compatibilité avec l'écosystème dans chaque pièce. Équipée de la technologie avancée AI Lighting Bot 2.0, qui permet un contrôle conversationnel multi-tours pour générer des scènes d'éclairage personnalisées - décrivez simplement l'ambiance que vous souhaitez, et la lampe la crée. En complément, DaySync, une fonction de programmation automatisée tout au long de la journée qui ajuste la température des couleurs pour suivre votre rythme circadien naturel, en passant sans transition de la lumière énergisante du matin à la chaleur relaxante du soir. En outre, les lampes offrent une compatibilité totale avec Matter, Alexa, Google Home et SmartThings, garantissant une intégration fluide dans tout écosystème intelligent.

Floor Lamps pour chaque pièce, pour tout le monde

Parallèlement à ces deux modèles, Govee Floor Lamp 3 Lite, un nouveau lampadaire RGBICWW de milieu de gamme conçu pour la prochaine génération de jeunes propriétaires. Avec l'ajout de Floor Lamp 3 et de Lantern Floor Lamp, Govee propose désormais une gamme complète de lampadaires intelligents allant de 89,99 € à 249,99 €. Du lampadaire compact RGBICW Basic pour les premiers adeptes de l'éclairage intelligent au lampadaire équipé de haut-parleurs Floor Lamp Pro pour les installations de divertissement immersives, il existe un lampadaire Govee pour chaque pièce, chaque budget et chaque style de vie.

Prix et disponibilité

Les produits suivants seront disponibles à partir du 7 mai 2026 :

Govee Floor Lamp 3 (H16B0) – 169,99 € sur Amazon ou Govee.com

– Govee Lantern Floor Lamp (H1630) - 129,99 € sur Amazon ou Govee.com

- Lampadaire Govee 3 Lite - (H16C0) - 129,99 € sur Amazon ou Govee.com

À propos de Govee

Govee révolutionne l'expérience de la vie intelligente avec des solutions d'éclairage ambiant innovantes depuis 2017. Qu'il s'agisse d'espaces de vie, d'installations de jeux ou d'espaces extérieurs, la technologie domestique intelligente de Govee n'est pas seulement impressionnante sur le plan visuel, elle est aussi fonctionnelle – elle transforme les petits moments de la vie quotidienne en expériences d'éclairage plus personnalisées et plus lumineuses. En s'inspirant de l'idée selon laquelle « la vie est haute en couleur », nous repoussons les limites de ce que l'éclairage peut offrir en alliant design et fonctionnalité. Pour en savoir plus sur Govee, veuillez consulter le site govee.com.