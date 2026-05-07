Govee stellt die Floor Lamp 3 und die Lantern Floor Lamp vor und setzt mit der LuminBlend+-Technologie neue Maßstäbe bei der Farbgenauigkeit smarter Stehlampen

HONGKONG, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von smarter Raumbeleuchtung, hat heute zwei neue Stehlampen vorgestellt: Govee Floor Lamp 3 und Govee Lantern Floor Lamp. Die Govee Floor Lamp 3 ist das neue Flaggschiff der Marke und bietet branchenführende Farbwiedergabe dank der proprietären LuminBlend+-Farbmanagement-Technologie, während die Govee Lantern Floor Lamp ein einzigartiges Halo-Gradienten-Lichterlebnis in einer eleganten Laternenform bietet. Beide Lampen verfügen über AI Lighting Bot 2.0, eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung individueller Beleuchtungskonzepte, sowie über DaySync für die automatische Anpassung an den Tagesrhythmus und volle Matter-Kompatibilität.

Govee Floor Lamp 3: Branchenführende Farbgenauigkeit in einer Stehlampe

Die Govee Floor Lamp 3 bietet die präziseste Wiedergabe von Pastell- und Naturtönen unter allen Stehlampen. Angetrieben von Govees selbst entwickelter LuminBlend+-Technologie gibt sie warme Sonnenuntergangstöne und kühle Meeresfarben ohne jegliche Farbstreifen wieder – selbst bei 1 % Helligkeit. Mit einem branchenweit größten einstellbaren Weißbereich von 1.000 K bis 10.000 K simuliert eine einzige Lampe das gesamte Spektrum des natürlichen Tageslichts, vom warmen Bernstein des Kerzenlichts bis zur klaren Helligkeit der Mittagssonne.

Sie verfügt über eine 170°-doppelseitige Skyline-Beleuchtung, die Wohnräume in echte Farben taucht und das Licht über die Wände streut, wobei die Abdeckung deutlich größer ist als bei herkömmlichen Stehlampen. Mit 2.100 Lumen beleuchtet eine einzige Lampe bis zu 58 m² – genug für einen gesamten offenen Wohnbereich. Mit 144 RGB- und 144 warm-kaltweißen LEDs eliminiert die Floor Lamp 3 sichtbare Hotspots vollständig. Ein optimierter Abstand zwischen LED-Perlen und Diffusor sorgt für eine perfekt gleichmäßige Ausleuchtung aus jedem Blickwinkel.

Darüber hinaus verfügt die Floor Lamp 3 über ein völlig neues Unibody-Gehäuse aus Aluminiumlegierung, gekrönt von einem charakteristischen, beleuchteten Doppelring-Sockel – ein eigenständiges Stimmungslicht, das leuchtet, egal ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Jedes Detail, von der nahtlosen matten Oberfläche bis hin zu den beleuchteten Sockelringen, spiegelt einen Generationssprung im Industriedesign von Smart-Lampen wider.

Govee Lantern Floor Lamp: Ein einzigartiges Erlebnis von Stimmungslicht und Funktionalität

Die Govee Lantern Floor Lamp führt das Halo-Gradientenlicht ein, das von LuminBlend+angetrieben wird – ein sanftes, ringförmiges Gradientenleuchten, das die Schönheit natürlicher Lichtphänomene nachbildet. Stellen Sie sich den Übergang von warmen zu kühlen Farbtönen eines Sonnenuntergangs vor, der von einer einzigen, eleganten Laterne ausgestrahlt wird, oder das ätherische Schimmern von Kirschblüten, das einen Raum mit sanften Farben erfüllt.

Mit 1.400 Lumen, von 1.000 K bis 10.000 K, bietet sie sowohl funktionale Helligkeit zum Lesen als auch ein einnehmendes Ambiente zur Entspannung und deckt eine Fläche von bis zu 30 m² ab. Die für Govee völlig neue Form der Leuchte fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein – vom minimalistischen Wohnzimmer bis zur gemütlichen Leseecke. Ein einfaches Antippen der Oberseite der Lampe schaltet durch die Lichteffekte – eine intuitive, taktile Interaktion, für die keine App erforderlich ist.

Intelligente KI-Beleuchtung, nahtlose Konnektivität

Beide neuen Lampen basieren auf Govees neuester Smart-Lighting-Plattform und bringen intelligente Funktionen und umfassende Ökosystem-Kompatibilität in jeden Raum. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen AI Lighting Bot 2.0, der eine mehrstufige Sprachsteuerung ermöglicht, um individuelle Lichtszenen zu erstellen – beschreiben Sie einfach die gewünschte Stimmung, und die Lampe setzt sie um. Ergänzt wird dies durch DaySync, eine automatisierte Ganztages-Zeitplanfunktion, die die Farbtemperatur an Ihren natürlichen Tagesrhythmus anpasst und nahtlos von belebendem Morgenlicht zu entspannender Abendwärme übergeht. Darüber hinaus bieten die Lampen volle Smart-Home-Kompatibilität mit Matter, Alexa, Google Home und SmartThings und gewährleisten so eine nahtlose Integration in jedes Smart-Home-Ökosystem.

Stehlampen für jeden Raum, für jeden

Zusammen mit diesen beiden Modellen wird auch die Govee Floor Lamp 3 Lite eingeführt, eine neue RGBICWW-Stehlampe der Mittelklasse, die für die nächste Generation junger Hausbesitzer entwickelt wurde. Mit der Floor Lamp 3 und der Lantern Floor Lamp bietet Govee nun ein umfassendes Portfolio an Smart-Stehlampen im Preisbereich von 89,99 € bis 249,99 €. Von der kompakten RGBICW Floor Lamp Basic für Einsteiger in die Smart-Beleuchtung bis hin zur mit Lautsprechern ausgestatteten Floor Lamp Pro für immersive Unterhaltungssysteme gibt es eine Govee-Stehlampe für jeden Raum, jedes Budget und jeden Lebensstil.

Preise und Verfügbarkeit

Die folgenden Produkte sind ab 7. Mai 2026 erhältlich:

Govee Floor Lamp 3 (H16B0) — €169,99, auf Amazon oder Govee.com

— Govee Lantern Floor Lamp (H1630) - €129,99 auf Amazon oder Govee.com

- Govee Floor Lamp 3 Lite - (H16C0) - €129,99 auf Amazon oder Govee.com

Informationen zu Govee

Seit 2017 revolutioniert Govee das Smart-Living-Erlebnis mit innovativen, stimmungsvollen Beleuchtungslösungen. Von Wohnräumen über Gaming-Setups bis hin zu Außenbereichen – die Smart-Home-Technologie von Govee ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional und verwandelt kleine Alltagsmomente in persönlichere und lebendigere Lichterlebnisse. Wir machen uns die Idee „Das Leben ist bunt" zu eigen und erweitern die Grenzen dessen, was Beleuchtung leisten kann, indem wir Design und Funktionalität miteinander verbinden. Um mehr über Govee zu erfahren, besuchen Sie bitte govee.com.