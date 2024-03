Heinz lanceert 's werelds eerste ketchupverzekeringspolis

Bijna 48% van de klanten van Heinz krijgt regelmatig te maken met ketchupongelukken. Ook omdat 91% van hen zegt dat het altijd het risico waard is, werkt Heinz Arabia samen met Employee Benefits App om een baanbrekende ketchupverzekering te lanceren die 57 claims dekt om ketchupincidenten aan te pakken

DUBAI, UAE, 8 maart 2024 /PRNewswire/ -- Heinz Arabia heeft de lancering aangekondigd van een nieuwe oplossing voor ketchupliefhebbers die zich soms een beetje laten meeslepen - 's werelds allereerste ketchupverzekeringspolis. De nieuwe verzekeringsdekking is bedoeld om de stress en het ongemak van alledaagse ketchupvlekken, -spetters en -klodders te verlichten.

Heinz launches world's first ever ketchup insurance policy

Geïnspireerd door de talloze berichten op sociale media over ketchup-gerelateerde ongelukken, heeft Heinz Arabia een uitgebreid verzekerings- en uitkeringspakket ontwikkeld dat 57 verschillende soorten claims dekt voor degenen die geloven dat Heinz altijd het risico waard is. Van vlekken op tapijten en kleding tot spetters op je huisdier, plafond of op de bank, de verzekering is ontworpen om snel en probleemloos compensatie aan de slachtoffers te bieden.

Heinz-liefhebbers in de VAE krijgen de kans om compensatie in te wisselen via een reeks beloningen, waaronder schoonmaakdiensten, hulp bij de was, klusjesmannen en zelfs verwennende spabehandelingen! Allemaal toegankelijk via MyBenefits, de toonaangevende app voor personeelsvoorzieningen in het Midden-Oosten.

In een reactie op de lancering zei Passant El Ghannam, Head of Marketing bij Kraft Heinz MEA: "Hier bij Heinz weten we dat de liefde van onze fans voor onze ketchup soms een beetje overdreven kan zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat 48% van hen voortdurend ketchupongelukjes heeft, maar 91% zweert erbij dat hun liefde voor Heinz het helemaal waard is. Daarom brengen we een ketchupverzekering uit - om rommelige momenten om te zetten in puur plezier en gemak voor onze fanatiekelingen, zodat ze zorgeloos van hun ketchup kunnen genieten."

Personen die te maken hebben gehad met ketchup-gerelateerde incidenten die overeenkomen met een van de 57 claims die door de verzekering worden gedekt, kunnen een aanvraag indienen via de website van Heinz Arabia of via de socialemediakanalen met behulp van de hashtag #HeinzKetchupInsurance.

Ga voor meer informatie en updates over Heinz Ketchup Insurance naar https://www.heinzketchupinsurance.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2357978/HeinzInsurance.jpg