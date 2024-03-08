«هاينز» تطلق أول بوليصة تأمين للكاتشب في العالم

مع نسبة 48 ٪ من عملاء هاينز يواجهون حوادث كاتشب بانتظام ونسبة 91 ٪ منهم يقولون أنه دائمًا يستحق المخاطرة، تتعاون شركة هاينز مع تطبيق فوائد الموظفين لإطلاق بوليصة تأمين كاتشب مبتكرة تغطي 57 مطالبة لمواجهة حوادث الكاتشب

دبي، الإمارات, 8 مارس 2024, /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هاينز المشهورة بصنع أفضل كاتشب في العالم، عن إطلاق حل جديد لمحبي الكاتشب الذين يندفعون في بعض الأحيان من حبهم لهاينز- وهو أول بوليصة تأمين للكاتشب في العالم. تهدف التغطية التأمينية الجديدة إلى التخفيف من الضغط والإزعاج الناجمين عن تسربات الكاتشب اليومية والرذاذ والبقع، لكي يتمكن مستخدمو كاتشب هاينز من الاستمتاع بكل قطرة من الكاتشب اللذيذ.

Heinz launches world's first ever ketchup insurance policy

استوحت شركة هاينز الفكرة من العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر حوادث الكاتشب، وطورت الشركة حزمة تأمينية وفوائد شاملة تغطي 57 نوعًا مختلفًا من المطالبات لأولئك الذين يعتقدون أن هاينز دائمًا يستحق المخاطرة. وقد صُمم التأمين لتقديم تعويضات سريعة وخالية من المتاعب للأفراد المتضررين، بدايةً من البقع على السجاد والملابس إلى الرذاذ على الحيوانات الأليفة أو السقف أو الأريكة وغيرها.

سيحصل محبو هاينز في الامارات على الفرصة لاسترداد التعويض من خلال مجموعة من المكافآت، بما في ذلك خدمات تنظيف المنزل ومساعدة في الغسيل وخدمات الصيانة وحتى جلسات السبا للاسترخاء! كل ذلك متاح عبر تطبيق فوائد الموظفين الرائد في الشرق الأوسط MyBenefits .

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت بسنت الغنام، رئيسة التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك من خلال الأبحاث أن 48٪ من محبي كاتشب هاينز يتعرضون لحوادث الكاتشب في معظم الأوقات، وأن 91٪ منهم يصرحون بأن حبهم لهاينز يجعله يستحق المغامرة. لهذا السبب قمنا بإطلاق بوليصة تأمين الكاتشب - لتحويل اللحظات الفوضوية إلى فرح وراحة لعشاقنا، مما يتيح لهم الاستمتاع بهذه اللحظات بلا قلق."

يُشجع الأفراد الذين تعرضوا لحوادث متعلقة بالكاتشب تتطابق مع أي من الـ57 مطالبة التي تغطيها بوليصة التأمين على التقديم عبر الموقع الالكتروني التابع لهاينز ، وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج HeinzKetchupInsurance#.

لمزيد من المعلومات والتحديثات حول تأمين الكاتشب من هاينز، يرجى زيارة: https://www.heinzketchupinsurance.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2357978/HeinzInsurance.jpg