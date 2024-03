Heinz lancia la prima polizza assicurativa per il ketchup al mondo

• Con quasi il 48% dei clienti Heinz che affronta regolarmente incidenti con il ketchup, e il 91% di loro che afferma che vale sempre la pena di correre il rischio, Heinz Arabia collabora con un'app di benefit per i dipendenti per lanciare un'innovativa polizza assicurativa sul ketchup che copre 57 sinistri per affrontare le catastrofi legate al ketchup

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 8 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Heinz Arabia ha annunciato il lancio di una nuova soluzione per gli amanti del ketchup che a volte si lasciano prendere la mano: la prima polizza assicurativa per il ketchup al mondo. La nuova copertura assicurativa mira ad alleviare lo stress e i disagi derivanti ogni giorno da fuoriuscite, schizzi e chiazze di ketchup.

Heinz launches world's first ever ketchup insurance policy

Ispirandosi agli innumerevoli post sui social media che mostrano incidenti legati al ketchup, Heinz Arabia ha sviluppato un pacchetto completo di assicurazioni e benefit che copre 57 diversi tipi di richieste di risarcimento per chi crede che Heinz valga sempre il rischio. Dalle macchie su tappeti e vestiti agli schizzi su animali domestici, soffitti o divani, l'assicurazione è studiata per fornire un risarcimento rapido e senza problemi alle persone colpite.

Gli amanti di Heinz negli Emirati Arabi Uniti avranno l'opportunità di riscattare un risarcimento attraverso una serie di premi, tra cui servizi di pulizia della casa, assistenza per la lavanderia, servizi tuttofare e persino premurosi trattamenti in spa! Il tutto è accessibile tramite MyBenefits, l'app per i benefit dipendenti leader in Medio Oriente.

Commentando il lancio, Passant El Ghannam, responsabile marketing presso Kraft Heinz MEA, ha dichiarato: "Qui a Heinz, sappiamo che l'amore dei fan per il nostro ketchup a volte può essere, beh, un po' esagerato. La nostra ricerca ci dice che il 48% di loro ha continuamente incidenti con il ketchup, ma il 91% giura che il loro amore per Heinz ne vale assolutamente la pena. Ecco perché stiamo lanciando un'assicurazione sul ketchup: per trasformare i momenti disordinati in pura gioia e comodità per i nostri fan più appassionati, permettendo loro di godersi gli incidenti con il ketchup senza preoccupazioni".

Le persone che hanno subito incidenti, legati al ketchup, corrispondenti a uno qualsiasi dei 57 sinistri coperti dall'assicurazione sono incoraggiate a presentare domanda tramite il sito web e i canali dei social media di Heinz Arabia, utilizzando l'hashtag #HeinzKetchupInsurance.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'assicurazione Heinz Ketchup visitare il sito https://www.heinzketchupinsurance.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2357978/HeinzInsurance.jpg